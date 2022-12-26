РФ хочет возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа"

Вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Новака, европейский рынок "остается актуальным, так как сохраняется дефицит газа", а у России "есть все возможности для возобновления поставок".

"Например, незадействованным остается трубопровод "Ямал-Европа", остановленный по политическим мотивам", - заявил Новак в интервью.

Вице-премьер РФ также увидел рост спроса на российский газ из Европы.

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"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, которая закончилась диверсиями против "Северного потока"", - рассказал он.

Россия после полномасштабного вторжения в Украину находится в энергетическом противостоянии с Европой. В мае "Газпром" прекратил поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через Польшу, и прекратил подачу газа дистрибьютору в Германии. В Москве тогда рассказали, что "Газпром" был вынужден приостановить поставки из-за санкций против своей материнской компании "ЕвроПол ГАЗ". Кроме того, в декабре поставки газа с запада на восток из Германии в Польшу также были временно остановлены.