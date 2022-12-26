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Новости За рубежом
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РФ хочет возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,европа,газопровод,ямал

Вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Новака, европейский рынок "остается актуальным, так как сохраняется дефицит газа", а у России "есть все возможности для возобновления поставок".

"Например, незадействованным остается трубопровод "Ямал-Европа", остановленный по политическим мотивам", - заявил Новак в интервью.

Вице-премьер РФ также увидел рост спроса на российский газ из Европы.

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"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, которая закончилась диверсиями против "Северного потока"", - рассказал он.

Россия после полномасштабного вторжения в Украину находится в энергетическом противостоянии с Европой. В мае "Газпром" прекратил поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через Польшу, и прекратил подачу газа дистрибьютору в Германии. В Москве тогда рассказали, что "Газпром" был вынужден приостановить поставки из-за санкций против своей материнской компании "ЕвроПол ГАЗ". Кроме того, в декабре поставки газа с запада на восток из Германии в Польшу также были временно остановлены.
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Топ комментарии
+35
"Многоходовочне бикування" обернулося грандіозним "пердем в калюжу" Однак у мене великі сумніви в тому що все можна "вернуть взад" - надто Кремль у своєму "бикуванні" далеко зайшов Як самі кацапи ******* висловлюваться - "переход за красные линии" Так от цей "переход" СТАВСЯ! І повертаться "взад" уже ніхто не буде
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26.12.2022 08:24
+33
Просралися? Нема чим срати на голодний шлунок? 🤔
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26.12.2022 08:22
+24
Польща інтенсивно будує газопровід з Норвегії. Оскільки там не крадуть, то все буде зроблено в строк.
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26.12.2022 08:28
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"Газпром" припинив постачання газопроводом "Ямал-Європа", що проходить через Польщу"
А о том, что он проходит через бывшую Беларусь, уже и не упоминают.
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26.12.2022 08:21 Ответить
Коли говорять про якусь людину, рідко згадують її член. 😊 Тобто згадують лише те, що важливе, що має суб'єктність. 😊
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26.12.2022 08:25 Ответить
Польща інтенсивно будує газопровід з Норвегії. Оскільки там не крадуть, то все буде зроблено в строк.
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26.12.2022 08:28 Ответить
Норвегія видобуває газ спільно зі Сполученим Королівством. Тому полякам газ не буде постачатись через Німеччину
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26.12.2022 08:34 Ответить
Трубопровід @Пайм був закінчений в прошлому році. Він тягнеться з Норвегии через Датський острів Шиланд до Польщі. Він йде від моєї хати півтора кілометри, будували Німці з Голандцями
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26.12.2022 12:28 Ответить
Просралися? Нема чим срати на голодний шлунок? 🤔
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26.12.2022 08:22 Ответить
Залужний дозволяв русні блєять?
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26.12.2022 08:23 Ответить
То вже запускайте його-буде де "перекури" влаштовувати.
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26.12.2022 08:24 Ответить
"Многоходовочне бикування" обернулося грандіозним "пердем в калюжу" Однак у мене великі сумніви в тому що все можна "вернуть взад" - надто Кремль у своєму "бикуванні" далеко зайшов Як самі кацапи ******* висловлюваться - "переход за красные линии" Так от цей "переход" СТАВСЯ! І повертаться "взад" уже ніхто не буде
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26.12.2022 08:24 Ответить
Можна брати таку кількість, щоб кацапи закачували більше газу на підтримку роботи труби, а не його споживання. Побикувати у відповідь,не знали кацапи про бумеранг?
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26.12.2022 08:47 Ответить
Я не спеціаліст по експлуатації газових трубопроводів
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26.12.2022 08:50 Ответить
Образно кажучи, кацапи волають "Мама, роді мєня обратно!" 😊
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26.12.2022 10:59 Ответить
Пачиму такое праисходит. Патаму чта столька газа себе в жопень не задуешь.
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26.12.2022 08:24 Ответить
Резиновая попа трещит по швам.
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26.12.2022 08:30 Ответить
Ну що, кацапи??!! Надихалися газу??! Тепер наїжтеся!! Слава ЗСУ!!
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26.12.2022 08:24 Ответить
Засуньте ту трубу собі в очко.
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26.12.2022 08:27 Ответить
Гази відходять? З чого б це ? Невже дама з косою стукає в двері до економіки ***** та його клевретів Загіпзадовни та Гери
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26.12.2022 08:30 Ответить
Спочатку запитайте, потрібен цей смердячий газ Європі? Чому Польща має маратися цим кривавим газом? А якщо Польща дасть добро то взяти за транспортировку стільки, щоб кацапам було невигідно.
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26.12.2022 08:36 Ответить
Не мелить дурниць. Спочатку згадайте, що в нас йде війна, а Україна досі транспортує російський газ. Може спочатку треба самим перестати маратися кривавим газом, а вже потім вказувати полякам?)
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26.12.2022 08:51 Ответить
То інша справа. Газ по контракту( його якась кількість) має йти і нам це вигідно, бо тоді не буде працювати газопровід по доставці газу по Україні. Але я в цьому не спеціаліст. І не я бикував перед Європою, що недам газу.
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26.12.2022 09:02 Ответить
горох цього року рясно вродив.. ось і касаби радіють
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26.12.2022 08:36 Ответить
це ще не вимолюють у клятої гейропи купити їх газ, але вже й не так борзо "базарят", як всього три місяці тому, мовляв самі приповзете на колінах за нашим газом. але все йде до того, що кацапи будуть на колінах вмовляти купити їх газ.
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26.12.2022 08:36 Ответить
Кацапів здуття мучає, немає куди гази випустити: в попі трубка вже стирчить, але вона **** закупорена.
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26.12.2022 08:37 Ответить
Я еще в 2014-ом написал здесь что на газовом рынке нельзя вести себя как гопники и Газпрому будет трындец.Это же Европа с здоровой конкуренцией и если бы не эта немецкая ***** то Газпром бы еще тогда поставили бы на колени.
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26.12.2022 08:40 Ответить
А що сталось? "Мнагоходовочка" чергова?
Здається Європа буде купляти газ в незалежній Ямало-Ненецкій Республіці.
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26.12.2022 08:57 Ответить
Воистину!
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26.12.2022 16:12 Ответить
Игореша, на самом деле, абсолютно пох кто сделал. Кацапы будут сосать.
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26.12.2022 09:14 Ответить
А який варіант вам більше подобається?

1. Це зробила росія. Самі ж знищили своє джерело доходу та шантажу Європи.

2. Це не росія. Якісь добродії щедро плюнули прямо в кацапське рило, а воно й втерлося.
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26.12.2022 09:34 Ответить
Та добре,качайте.100₴ за тисячу кубів.Гроші,всі,Україна забирає в рахунок репарацій.
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26.12.2022 09:03 Ответить
Ціна вже впала до 85
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26.12.2022 09:59 Ответить
Раніше касапи і за 50дол вигідно продавали
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26.12.2022 11:05 Ответить
Опа, а что случилось? Что произошло? И что за "политические причиньі".
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26.12.2022 09:21 Ответить
Пыня саавсем плох стал... Того и гляди, к Новому году кони двинет.
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26.12.2022 10:10 Ответить
"Ямал-європа" з сторони Европи тепер називається "Европа: - Я манала!"...)))
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26.12.2022 09:43 Ответить
Логіка кацапа: - Щось Європа ніяке не змерзне. Мабуть потрібно їй газу поставити.
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26.12.2022 10:00 Ответить
Москва хутинская:
"великая" , "могучая", никем не победимая...
Ты - сзади ведь, хваленная, никем ты - не любимая...
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26.12.2022 10:08 Ответить
"мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции"..... А Европа вас уже не розглядає
як постачальника. До рашки рзгядаэться вже як торгаш наркотою- перша доза безкоштовно... Дибіли Бл....дь.......
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26.12.2022 10:58 Ответить
РОСІЯНЕ усі генетични придурки. ВОНИ ДУМАЮТЬ що після ПОГРОЗ Польщі і того, що вони зробили в УКРАЇНІ , їх ці країни пропустять зі своїм газом?

новака теж надо до Гаазі
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26.12.2022 12:03 Ответить
Спочатку, Гаага , новак
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26.12.2022 12:04 Ответить
Потому что бабло заканчивается.
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26.12.2022 12:45 Ответить
 
 