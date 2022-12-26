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РФ хоче відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,европа,газопровод,ямал

Віцепрем’єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "за політичними мотивами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Новака, європейський ринок "залишається актуальним, оскільки зберігається дефіцит газу", а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Наприклад, незадіяним залишається трубопровід "Ямал-Європа", зупинений з політичних мотивів", - заявив Новак в інтерв'ю.

Віцепрем'єр РФ також побачив зростання попиту на російський газ із Європи.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на наш газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції. Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку"", - розповів він.

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну перебуває в енергетичному протистоянні з Європою. У травні "Газпром" припинив постачання газопроводом "Ямал-Європа", що проходить через Польщу, і припинив подачу газу дистриб'ютору в Німеччині. У Москві тоді розповіли, що "Газпром" був змушений призупинити постачання через санкції проти своєї материнської компанії "ЄвроПол ГАЗ". Крім того, у грудні постачання газу із заходу на схід із Німеччини до Польщі також було тимчасово зупинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія втратила європейський ринок газу - назавжди",- заступник директора МВФ Рашкован

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
"Многоходовочне бикування" обернулося грандіозним "пердем в калюжу" Однак у мене великі сумніви в тому що все можна "вернуть взад" - надто Кремль у своєму "бикуванні" далеко зайшов Як самі кацапи ******* висловлюваться - "переход за красные линии" Так от цей "переход" СТАВСЯ! І повертаться "взад" уже ніхто не буде
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26.12.2022 08:24
+33
Просралися? Нема чим срати на голодний шлунок? 🤔
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26.12.2022 08:22
+24
Польща інтенсивно будує газопровід з Норвегії. Оскільки там не крадуть, то все буде зроблено в строк.
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26.12.2022 08:28
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"Газпром" припинив постачання газопроводом "Ямал-Європа", що проходить через Польщу"
А о том, что он проходит через бывшую Беларусь, уже и не упоминают.
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26.12.2022 08:21 Відповісти
Коли говорять про якусь людину, рідко згадують її член. 😊 Тобто згадують лише те, що важливе, що має суб'єктність. 😊
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Польща інтенсивно будує газопровід з Норвегії. Оскільки там не крадуть, то все буде зроблено в строк.
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26.12.2022 08:28 Відповісти
Норвегія видобуває газ спільно зі Сполученим Королівством. Тому полякам газ не буде постачатись через Німеччину
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26.12.2022 08:34 Відповісти
Трубопровід @Пайм був закінчений в прошлому році. Він тягнеться з Норвегии через Датський острів Шиланд до Польщі. Він йде від моєї хати півтора кілометри, будували Німці з Голандцями
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26.12.2022 12:28 Відповісти
Просралися? Нема чим срати на голодний шлунок? 🤔
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26.12.2022 08:22 Відповісти
Залужний дозволяв русні блєять?
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26.12.2022 08:23 Відповісти
То вже запускайте його-буде де "перекури" влаштовувати.
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26.12.2022 08:24 Відповісти
"Многоходовочне бикування" обернулося грандіозним "пердем в калюжу" Однак у мене великі сумніви в тому що все можна "вернуть взад" - надто Кремль у своєму "бикуванні" далеко зайшов Як самі кацапи ******* висловлюваться - "переход за красные линии" Так от цей "переход" СТАВСЯ! І повертаться "взад" уже ніхто не буде
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26.12.2022 08:24 Відповісти
Можна брати таку кількість, щоб кацапи закачували більше газу на підтримку роботи труби, а не його споживання. Побикувати у відповідь,не знали кацапи про бумеранг?
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26.12.2022 08:47 Відповісти
Я не спеціаліст по експлуатації газових трубопроводів
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26.12.2022 08:50 Відповісти
Образно кажучи, кацапи волають "Мама, роді мєня обратно!" 😊
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26.12.2022 10:59 Відповісти
Пачиму такое праисходит. Патаму чта столька газа себе в жопень не задуешь.
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26.12.2022 08:24 Відповісти
Резиновая попа трещит по швам.
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26.12.2022 08:30 Відповісти
Ну що, кацапи??!! Надихалися газу??! Тепер наїжтеся!! Слава ЗСУ!!
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26.12.2022 08:24 Відповісти
Засуньте ту трубу собі в очко.
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26.12.2022 08:27 Відповісти
Гази відходять? З чого б це ? Невже дама з косою стукає в двері до економіки ***** та його клевретів Загіпзадовни та Гери
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26.12.2022 08:30 Відповісти
Спочатку запитайте, потрібен цей смердячий газ Європі? Чому Польща має маратися цим кривавим газом? А якщо Польща дасть добро то взяти за транспортировку стільки, щоб кацапам було невигідно.
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26.12.2022 08:36 Відповісти
Не мелить дурниць. Спочатку згадайте, що в нас йде війна, а Україна досі транспортує російський газ. Може спочатку треба самим перестати маратися кривавим газом, а вже потім вказувати полякам?)
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26.12.2022 08:51 Відповісти
То інша справа. Газ по контракту( його якась кількість) має йти і нам це вигідно, бо тоді не буде працювати газопровід по доставці газу по Україні. Але я в цьому не спеціаліст. І не я бикував перед Європою, що недам газу.
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26.12.2022 09:02 Відповісти
горох цього року рясно вродив.. ось і касаби радіють
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26.12.2022 08:36 Відповісти
це ще не вимолюють у клятої гейропи купити їх газ, але вже й не так борзо "базарят", як всього три місяці тому, мовляв самі приповзете на колінах за нашим газом. але все йде до того, що кацапи будуть на колінах вмовляти купити їх газ.
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26.12.2022 08:36 Відповісти
Кацапів здуття мучає, немає куди гази випустити: в попі трубка вже стирчить, але вона **** закупорена.
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26.12.2022 08:37 Відповісти
Я еще в 2014-ом написал здесь что на газовом рынке нельзя вести себя как гопники и Газпрому будет трындец.Это же Европа с здоровой конкуренцией и если бы не эта немецкая ***** то Газпром бы еще тогда поставили бы на колени.
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26.12.2022 08:40 Відповісти
А що сталось? "Мнагоходовочка" чергова?
Здається Європа буде купляти газ в незалежній Ямало-Ненецкій Республіці.
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26.12.2022 08:57 Відповісти
Воистину!
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26.12.2022 16:12 Відповісти
Игореша, на самом деле, абсолютно пох кто сделал. Кацапы будут сосать.
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26.12.2022 09:14 Відповісти
А який варіант вам більше подобається?

1. Це зробила росія. Самі ж знищили своє джерело доходу та шантажу Європи.

2. Це не росія. Якісь добродії щедро плюнули прямо в кацапське рило, а воно й втерлося.
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26.12.2022 09:34 Відповісти
Та добре,качайте.100₴ за тисячу кубів.Гроші,всі,Україна забирає в рахунок репарацій.
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26.12.2022 09:03 Відповісти
Ціна вже впала до 85
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26.12.2022 09:59 Відповісти
Раніше касапи і за 50дол вигідно продавали
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26.12.2022 11:05 Відповісти
Опа, а что случилось? Что произошло? И что за "политические причиньі".
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26.12.2022 09:21 Відповісти
Пыня саавсем плох стал... Того и гляди, к Новому году кони двинет.
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26.12.2022 10:10 Відповісти
"Ямал-європа" з сторони Европи тепер називається "Европа: - Я манала!"...)))
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26.12.2022 09:43 Відповісти
Логіка кацапа: - Щось Європа ніяке не змерзне. Мабуть потрібно їй газу поставити.
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26.12.2022 10:00 Відповісти
Москва хутинская:
"великая" , "могучая", никем не победимая...
Ты - сзади ведь, хваленная, никем ты - не любимая...
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26.12.2022 10:08 Відповісти
"мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции"..... А Европа вас уже не розглядає
як постачальника. До рашки рзгядаэться вже як торгаш наркотою- перша доза безкоштовно... Дибіли Бл....дь.......
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26.12.2022 10:58 Відповісти
РОСІЯНЕ усі генетични придурки. ВОНИ ДУМАЮТЬ що після ПОГРОЗ Польщі і того, що вони зробили в УКРАЇНІ , їх ці країни пропустять зі своїм газом?

новака теж надо до Гаазі
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26.12.2022 12:03 Відповісти
Спочатку, Гаага , новак
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26.12.2022 12:04 Відповісти
Потому что бабло заканчивается.
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26.12.2022 12:45 Відповісти
 
 