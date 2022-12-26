РФ хоче відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа"

Віцепрем’єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "за політичними мотивами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Новака, європейський ринок "залишається актуальним, оскільки зберігається дефіцит газу", а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Наприклад, незадіяним залишається трубопровід "Ямал-Європа", зупинений з політичних мотивів", - заявив Новак в інтерв'ю.

Віцепрем'єр РФ також побачив зростання попиту на російський газ із Європи.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на наш газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції. Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку"", - розповів він.

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну перебуває в енергетичному протистоянні з Європою. У травні "Газпром" припинив постачання газопроводом "Ямал-Європа", що проходить через Польщу, і припинив подачу газу дистриб'ютору в Німеччині. У Москві тоді розповіли, що "Газпром" був змушений призупинити постачання через санкції проти своєї материнської компанії "ЄвроПол ГАЗ". Крім того, у грудні постачання газу із заходу на схід із Німеччини до Польщі також було тимчасово зупинено.

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