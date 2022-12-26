РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14563 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 257 14
война (46615) Киев (24531) Киевская область (3537) Тарифы на электроэнергию (1904) ДТЭК (406)

В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские сети.

"В регионе продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.

Читайте также: В Киеве и области экстренные отключения света, - ДТЭК
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
показать весь комментарий
26.12.2022 09:27
+4
В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
показать весь комментарий
26.12.2022 09:13
+2
Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
показать весь комментарий
26.12.2022 09:13 Ответить
Те саме і в мене 🙂
показать весь комментарий
26.12.2022 09:24 Ответить
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
показать весь комментарий
26.12.2022 09:27 Ответить
Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33 Ответить
Головне, щоб відключення було рівномірне, а то деяким споживачам вимикають світло на 23 години, а іншим на пару годин.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:39 Ответить
Дивує чому ДТЕК не передали військовій адміністрації, Ахметов не зацікавлений в роботі енергосистеми
показать весь комментарий
26.12.2022 10:42 Ответить
Ви впевнені? По Вашому військові більш компетентні в питаннях забезпечення електроенергії? Чи все-таки професійні енергетики. Щодо Ахметова, він якраз найбільше зацікавлений в тому, щоб було споживання електроенергії, щоб були кошти для оновлння враженої інфраструктури
показать весь комментарий
26.12.2022 10:50 Ответить
Бабусі тяжко вимовити слово "електоренергія", і бабуся каже "вимкнули світло". На московії кажуть "нету света". В англомовному середовищі при вимкненні електрики кажуть "no energy", але ж ніяк не кажуть "no illumination". Любіть і поважайте рідну мову.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:00 Ответить
Київ - два дні (поки свято) не вимикали світло, в понеділок вимкнули, як це робили до свят.

Згідно повідомлень всі АЕС вийшли на планові потужності.

АЕС не можуть працювати без споживачів енергії, енергію комусь треба "споживати".

В Києві постраждала система розподілу енергії, тому немає можливості всіх забезпечити світлом.

Але наступили свята, та сталось диво - Київ був два дні зі світлом.

Все таки дива існують у світі, навіть попри закони фізики.
показать весь комментарий
26.12.2022 12:52 Ответить
а чого дива - пройшли вихідні/свята, почалися будні - запрацювали підприємства, не тільки в Україні, от електрика и потекла до них, що туди що сюди
показать весь комментарий
26.12.2022 16:39 Ответить
Шановний ,зараз ДТЕК в особі Ахметова безкоштовно отримує нові трансформатори та інше обладнаняя як з США так і з Європи, все це не витрачає своїх власних коштів потім почне знову отримувати надприбутки,невже Ви не торопаєте мізками, чому він раніше не модернізував енергетичну систему?
показать весь комментарий
26.12.2022 18:59 Ответить
 
 