В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, - ДТЭК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские сети.
"В регионе продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.
Пожалуйста, подождите...
Згідно повідомлень всі АЕС вийшли на планові потужності.
АЕС не можуть працювати без споживачів енергії, енергію комусь треба "споживати".
В Києві постраждала система розподілу енергії, тому немає можливості всіх забезпечити світлом.
Але наступили свята, та сталось диво - Київ був два дні зі світлом.
Все таки дива існують у світі, навіть попри закони фізики.