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У Києві та області тривають екстрені відключення світла, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

В Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські мережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області екстрені відключення світла, - ДТЕК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
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26.12.2022 09:27
+4
В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
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26.12.2022 09:13
+2
Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
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26.12.2022 10:33
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В мене два дні було світло, а сьогодні в 9:00 вимкнули 😁
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26.12.2022 09:13 Відповісти
Те саме і в мене 🙂
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26.12.2022 09:24 Відповісти
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади щось роблять. Мы видим, что вся мутная гниль в сборе клацает разъединителями и гонит на экспорт. Ну может пару вагонов угля и мазута на ТЭС закинули. Роблять роблять і роблять своє і для себе
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26.12.2022 09:27 Відповісти
Холопам більше не дозволено! Й так забагато дали на вихідних
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26.12.2022 10:33 Відповісти
Головне, щоб відключення було рівномірне, а то деяким споживачам вимикають світло на 23 години, а іншим на пару годин.
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26.12.2022 10:39 Відповісти
Дивує чому ДТЕК не передали військовій адміністрації, Ахметов не зацікавлений в роботі енергосистеми
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26.12.2022 10:42 Відповісти
Ви впевнені? По Вашому військові більш компетентні в питаннях забезпечення електроенергії? Чи все-таки професійні енергетики. Щодо Ахметова, він якраз найбільше зацікавлений в тому, щоб було споживання електроенергії, щоб були кошти для оновлння враженої інфраструктури
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26.12.2022 10:50 Відповісти
Бабусі тяжко вимовити слово "електоренергія", і бабуся каже "вимкнули світло". На московії кажуть "нету света". В англомовному середовищі при вимкненні електрики кажуть "no energy", але ж ніяк не кажуть "no illumination". Любіть і поважайте рідну мову.
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26.12.2022 11:00 Відповісти
Київ - два дні (поки свято) не вимикали світло, в понеділок вимкнули, як це робили до свят.

Згідно повідомлень всі АЕС вийшли на планові потужності.

АЕС не можуть працювати без споживачів енергії, енергію комусь треба "споживати".

В Києві постраждала система розподілу енергії, тому немає можливості всіх забезпечити світлом.

Але наступили свята, та сталось диво - Київ був два дні зі світлом.

Все таки дива існують у світі, навіть попри закони фізики.
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26.12.2022 12:52 Відповісти
а чого дива - пройшли вихідні/свята, почалися будні - запрацювали підприємства, не тільки в Україні, от електрика и потекла до них, що туди що сюди
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26.12.2022 16:39 Відповісти
Шановний ,зараз ДТЕК в особі Ахметова безкоштовно отримує нові трансформатори та інше обладнаняя як з США так і з Європи, все це не витрачає своїх власних коштів потім почне знову отримувати надприбутки,невже Ви не торопаєте мізками, чому він раніше не модернізував енергетичну систему?
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26.12.2022 18:59 Відповісти
 
 