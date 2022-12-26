Россия объявила расследователя Bellingcat Христо Грозева в розыск
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска министерства.
В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье УК", но по какой именно – не уточняется.
Христо Грозев — журналист-расследователь, руководитель проекта Bellingcat. В частности, он вместе с командой Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика. Было установлено, что к отравлению причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ.
В июле ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации, ведомство не сообщало. Сам Грозев говорил, что не участвовал в операции украинских спецслужб, а вместе с командой Bellingcat готовил расследование о попытках ФСБ и Главного управления разведки Украины обмануть друг друга.
По его словам, украинские оперативники обратились к российским летчикам с предложением перегнать военный самолет на территорию Украины в обмен на деньги и гражданство страны Евросоюза, а когда команда Грозева узнала об этом, они решили снять документальный фильм об операции. Вскоре украинская разведка поняла, что переговоры от имени летчиков стали вести сотрудники ФСБ .
Пожалуйста, подождите...
///
У Новосибірську загорівся склад площею майже 2000 кв. м.
https://t.me/RBC_ua_news/37040
Російські ЗМІ повідомляють про нестерпний запах пластмаси.
До гасіння пожежі залучені більше 70 осіб та и 20 одиниць техніки.
ий вепр П"ятакенко - підрануів не залишає!