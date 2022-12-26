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Новости За рубежом
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розыск (804) Россия (91213) Христо Грозев (55)

Россия объявила расследователя Bellingcat Христо Грозева в розыск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

христо,грозєв

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска министерства.

В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье УК", но по какой именно – не уточняется.

Россия объявила расследователя Bellingcat Христо Грозева в розыск 01

Христо Грозев — журналист-расследователь, руководитель проекта Bellingcat. В частности, он вместе с командой Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика. Было установлено, что к отравлению причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ.

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В июле ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации, ведомство не сообщало. Сам Грозев говорил, что не участвовал в операции украинских спецслужб, а вместе с командой Bellingcat готовил расследование о попытках ФСБ и Главного управления разведки Украины обмануть друг друга.

По его словам, украинские оперативники обратились к российским летчикам с предложением перегнать военный самолет на территорию Украины в обмен на деньги и гражданство страны Евросоюза, а когда команда Грозева узнала об этом, они решили снять документальный фильм об операции. Вскоре украинская разведка поняла, что переговоры от имени летчиков стали вести сотрудники ФСБ .
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Топ комментарии
+16
О, да. Преступник страшный. Вы еще Пятачка в розыск подайте. Это не он рогозину в жопу засадил из пробкового ружья?
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26.12.2022 14:50
+14
и о погоде ))
///
У Новосибірську загорівся склад площею майже 2000 кв. м.

https://t.me/RBC_ua_news/37040

Російські ЗМІ повідомляють про нестерпний запах пластмаси.
До гасіння пожежі залучені більше 70 осіб та и 20 одиниць техніки.
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26.12.2022 14:43
+14
канешно, запах горящей ваты был бы слаще и приятней, ну пластмасса тож нормально ))
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26.12.2022 14:46
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Правила форума Совет форумчан
даю подсказку - его часто в Европе видят.
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26.12.2022 14:40 Ответить
И он любит кофе без сахара...... И не любит шпили Лондона....
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26.12.2022 15:58 Ответить
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26.12.2022 14:40 Ответить
А чому кремлівських виродків ніхто в розшук не подає?
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26.12.2022 16:49 Ответить
А чому з цим - до мене?
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26.12.2022 17:20 Ответить
Ну-ну, за щоку знов візьмуть замість взяти Грозєва?
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26.12.2022 14:41 Ответить
и о погоде ))
///
У Новосибірську загорівся склад площею майже 2000 кв. м.

https://t.me/RBC_ua_news/37040

Російські ЗМІ повідомляють про нестерпний запах пластмаси.
До гасіння пожежі залучені більше 70 осіб та и 20 одиниць техніки.
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26.12.2022 14:43 Ответить
канешно, запах горящей ваты был бы слаще и приятней, ну пластмасса тож нормально ))
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26.12.2022 14:46 Ответить
дым чорный, будут повторять. а то потеря 70 тєл та 20 одиниць техніки - маловато будет )
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26.12.2022 14:49 Ответить
Хороший розслідувач, але поганий прогнозист. Типу Арестовича. Він ще на квітень прогнозував, що кацапська армія посипеться.
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26.12.2022 14:48 Ответить
Кожен сам собі "прогнозіст".
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26.12.2022 18:38 Ответить
По ходу Грозев раскопал, шо путин - трансвестит.....
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26.12.2022 14:48 Ответить
Трансвестит-лесбиян.
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26.12.2022 15:29 Ответить
О, да. Преступник страшный. Вы еще Пятачка в розыск подайте. Это не он рогозину в жопу засадил из пробкового ружья?
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26.12.2022 14:50 Ответить
П"ятачка не чіпати! Лют
ий вепр П"ятакенко - підрануів не залишає!
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26.12.2022 14:58 Ответить
Згоден
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26.12.2022 15:00 Ответить
Наче він не на фсб працює...
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26.12.2022 14:52 Ответить
Дірку від бубліка вам, а не Шарапова (Грозева)
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26.12.2022 14:54 Ответить
Ну мало-ли о чем блеют на кацапии. Я, например, объявляю в розыск старого членоголового пирдуна, срущего в чемодан, фюрера кацапии *****. При поимке отгружу ему знатных звиздюлин, и если эта тварь останется живой, передам этого ******** нашим военным.
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26.12.2022 15:15 Ответить
країна-терорист яким боком до міжнародного права?
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26.12.2022 15:25 Ответить
ніяким, вони його в місцевий розшук оголосили
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26.12.2022 16:19 Ответить
Ну а чо... Байдена ещё можно в розыск об'явить. И даже Рейгана за развал СССР))) главное, чтобы электорат радовался)
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26.12.2022 15:46 Ответить
А ******** Пореченкова,почему до сих пор наши службы в международный розыск не объявили,за стрельбу из пулемета в Донецком аэропорту по нашим воинам...Петя в 14 зассал,бо то типа любимый актер пуйла,а сейчас что мешает???
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26.12.2022 16:14 Ответить
Дурний Ви, Дмитре.
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26.12.2022 16:29 Ответить
Да и Вы,умом не блещете,судя по всему.Из за таких как Вы,пассивов,всякая мразота и чувствует себя вполне безнаказанно. Действительно,что здесь такого,ну пострелял чувак...вроде никого не убил.Ну и куй с ним..Что Петро Алексеич со своим кагалом,при ком этом действо произошло,на тормозах и спустили... Про Путин нападе и не надо злить...мы уже слышали тогда не раз..
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26.12.2022 18:25 Ответить
С чего ты взял, что Пореченков по воинам стрелял?)))
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26.12.2022 18:33 Ответить
В фсб знають, що "порЄчЄнков" стріляв у бік українців. І "Дмітрій" це знає. А от українцям треба було б це довести. Бо для всього цивілізованого світу то була лише картинка, на якій тушка "порЄчЄнкова" з кулеметом. Не більше.
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26.12.2022 18:40 Ответить
А по ком он стрелял,по голубям что ли?? Ты аутист,или просто дурной?? Чувак палит с круного калибра с сепарских позиций в направлении ДАПА где наши воины.Вот Ютуб- https://www.youtube.com/watch?v=xsfnVkyceo0
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26.12.2022 18:41 Ответить
Дурной твой дед, что такого упорыша воспитал. Я тоже могу "в направлении Кремля" пострелять, только это не будет означать, что я по Кремлю пострелял.
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01.01.2023 11:36 Ответить
Можешь подр.... на свой кремль и на своего сцаря упоротого.
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01.01.2023 18:43 Ответить
У меня нет никакого сцаря) Это ж ты пореченкова боготворишь настолько, что свято веришь, что будто бы он не зассыт на расстояние выстрела подъехать к ДАПу.
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03.01.2023 08:48 Ответить
Повторю: дурний Ви, Дмитре. Випийте солодкої водички, щоб заспокоїтися. І поставте пробіли в тексті. Бо в фсб премії не дадуть. Або звільнять за профнепридатність.
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26.12.2022 18:37 Ответить
При чем здесь ФСБ?? Если стрельба велась по нашим воинам..У Вас я так понимаю,есть особый сертификат длб.. и судя по всему,он висит на стене,если Вы очевидных вещей не приемлите.О чем с Вами разговаривать?? Примите лучше галопередол и не пропускайте прием лекарств.
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26.12.2022 18:44 Ответить
С чего ты взял, что стрельба велась по нашим воинам, клован?))) Стрельба велась в белый свет, как в копеечку.
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01.01.2023 11:37 Ответить
Ты протрезвел после боярки??? Или на праздник освободился от смирительной рубашки и украл у пьяных санитаров телефон?? И теперь строчишь оды,как стрелять в белый свет и копеечку?? Лекарства прими,запей бояркой и снова в отключку. Туалет с кукушкой и сердечком у тебя еще там цел,в твоем Мухозадрыщинске??? Троляка московитская.
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01.01.2023 18:41 Ответить
Вообще-то, москальские троли, это как раз те, кто эту смехотворную постановку на камеру где-то на полигоне в подмосковье называют "стрельбой по украинским воинам")))
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03.01.2023 08:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0NX61YqTg6U Еще одно видео с эксрегионалом Марковым,который был с Пореченковым на позициях и бравирует поступком последнего....Для здешних аутистов-даунов,кто потерялся в реальности.
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26.12.2022 18:50 Ответить
Кому тут вообще интересны ваши с пореченковым половые позиции в декорациях мосфильма?
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03.01.2023 08:52 Ответить
Ты рагуль и кретин полный. Да,декорации..И война сегодняшняя-декорации.Поедь в Бахмут,посмотри на декорации или декорации Мариуполя,или того же ДАПА.О чем с дебилом разговаривать?? Лекарства говорю выпей и телефон санитарам верни.
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03.01.2023 09:55 Ответить
Причем тут война к пореченковским постановочным высерам на мосфильме, клоун ты москальский?
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03.01.2023 11:18 Ответить
Какой Мосфильм??Ты идиот что ли вообще конченый??? Куча свидетелей,как этот петух гатил с крунокалиберного пулемета в ДАПЕ,с видео в Ютубе. Посещение этим козлом Донецка-тоже декорации??Весь Донецк из папье маше воссоздали,чтоб создать иллюзию для такого ******* как ты??? Так по твоему??При чем тут мосфильм,длб...бище?? У тебя вавка в башке??? А лечиться денег нету??Так долб.. вроде бесплатно лечат.Отдай говорю телефон санитарам и вернись в палату
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03.01.2023 16:59 Ответить
Як би Х.Грозев опублікував розслідування *по вагнерівцям*,то і зелень намалювала б картку.
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26.12.2022 19:38 Ответить
Соснете хлебцов
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27.12.2022 04:12 Ответить
 
 