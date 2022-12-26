Россия объявила расследователя Bellingcat Христо Грозева в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска министерства.

В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье УК", но по какой именно – не уточняется.

Христо Грозев — журналист-расследователь, руководитель проекта Bellingcat. В частности, он вместе с командой Алексея Навального и другими журналистами расследовал отравление политика. Было установлено, что к отравлению причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ.

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В июле ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации, ведомство не сообщало. Сам Грозев говорил, что не участвовал в операции украинских спецслужб, а вместе с командой Bellingcat готовил расследование о попытках ФСБ и Главного управления разведки Украины обмануть друг друга.

По его словам, украинские оперативники обратились к российским летчикам с предложением перегнать военный самолет на территорию Украины в обмен на деньги и гражданство страны Евросоюза, а когда команда Грозева узнала об этом, они решили снять документальный фильм об операции. Вскоре украинская разведка поняла, что переговоры от имени летчиков стали вести сотрудники ФСБ .