Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук

МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на базу розшуку міністерства.

У картці йдеться про те, що Грозєва розшукують "за статтею КК", але за якою саме – не уточнюється.

Христо Грозєв – журналіст-розслідувач, керівник проєкту Bellingcat. Зокрема, він разом із командою Олексія Навального та іншими журналістами розслідував отруєння політика. Було встановлено, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики ФСБ.

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У липні ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію, відомство не повідомляло. Сам Грозєв говорив, що не брав участі в операції українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував розслідування про спроби ФСБ і Головного управління розвідки України обдурити один одного.

За його словами, українські оперативники звернулися до російських льотчиків із пропозицією перегнати військовий літак на територію України в обмін на гроші та громадянство країни Євросоюзу, а коли команда Грозєва дізналася про це, вони вирішили зняти документальний фільм про операцію. Незабаром українська розвідка зрозуміла, що переговори від імені льотчиків почали вести співробітники ФСБ.