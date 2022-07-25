Стратегію захоплення України писали у ФСБ. Тепер Путін їм не дуже довіряє, - Грозєв

Російські спецслужби втрачають довіру до президента РФ Володимира Путіна, а він - до них. Особливо це стосується ФСБ, яка готувала стратегію вторгнення в Україну і помилилася в розрахунках.

Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, масштаб вербування у ФСБ був "індустріальний": рекрутингом та кураторством агентів займалося понад 120 офіцерів. Якщо кожен із них "вів" 5-10 агентів, то "можна припустити, що на обліку у п'ятої служби стояли понад 1000 українських агентів впливу".

На основі цих відносин п'ята служба ФСБ і писала для Путіна стратегію про захоплення влади зсередини, про необхідність та достатність військового вторгнення у форматі бліцкригу: "Вони ж і звітували про політичну нестабільність влади та підвищення протестних настроїв в Україні, та про готовність значної частини суспільства прийняти чи принаймні змиритися з новою владою, приведеною з Москви".

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ГРУ розвивало паралельну мережу агентів, каже Грозєв.

"У ГРУ було до 40 осіб, хто працював ексклюзивно за українським напрямом, – вважає Грозєв. – Але там немає такого чіткого розподілу роботи, як у ФСБ, і їх перекидають з одного проєкту на інший у міру актуальних завдань. Наприклад, відділ 29155 – приблизно 50 осіб, які раніше займалися здебільшого диверсіями та вбивствами в Європі – зараз займаються лише Україною. Швидше за все, так і з іншими відділами".

Грозєв уточнює, що під ГРУ було до 100-300 агентів.

"На початку війни переважна частина цих агентів впливу не пішла на пряму співпрацю зі своїми кураторами", – стверджує він.

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Грозєв розповідає про випадок, коли ГРУ викрало і стратило в РФ на військовому полігоні в підмосковному Сенежі свого агента-ренегата із СБУ – причому публічно, щоб чутки про страту поширювалися і були попередженням для інших. Ім'я цього агента Грозєв не назвав.

"Щодо Служби зовнішньої розвідки інформацією не володію в деталях, але їхня роль у неадекватному прогнозуванні реакції на агресію всесвітньої спільноти точно була вирішальною... Є індикація, що довіра до Наришкіна втрачена", – упевнений розслідувач.

Процес втрати довіри Путіна до п'ятої служби ФСБ незворотній, і їхня роль тепер дуже обмежена, каже Грозєв. ГРУ не мало такого провалу в інформації, тому "їхня роль підвищена в останні місяці". "Спостерігається ситуація, дзеркальна війні 2014 року, коли ФСБ виграло у ГРУ довіру Путіна після початку вторгнення на Донбас".