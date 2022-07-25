Стратегію захоплення України писали у ФСБ. Тепер Путін їм не дуже довіряє, - Грозєв
Російські спецслужби втрачають довіру до президента РФ Володимира Путіна, а він - до них. Особливо це стосується ФСБ, яка готувала стратегію вторгнення в Україну і помилилася в розрахунках.
Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, масштаб вербування у ФСБ був "індустріальний": рекрутингом та кураторством агентів займалося понад 120 офіцерів. Якщо кожен із них "вів" 5-10 агентів, то "можна припустити, що на обліку у п'ятої служби стояли понад 1000 українських агентів впливу".
На основі цих відносин п'ята служба ФСБ і писала для Путіна стратегію про захоплення влади зсередини, про необхідність та достатність військового вторгнення у форматі бліцкригу: "Вони ж і звітували про політичну нестабільність влади та підвищення протестних настроїв в Україні, та про готовність значної частини суспільства прийняти чи принаймні змиритися з новою владою, приведеною з Москви".
ГРУ розвивало паралельну мережу агентів, каже Грозєв.
"У ГРУ було до 40 осіб, хто працював ексклюзивно за українським напрямом, – вважає Грозєв. – Але там немає такого чіткого розподілу роботи, як у ФСБ, і їх перекидають з одного проєкту на інший у міру актуальних завдань. Наприклад, відділ 29155 – приблизно 50 осіб, які раніше займалися здебільшого диверсіями та вбивствами в Європі – зараз займаються лише Україною. Швидше за все, так і з іншими відділами".
Грозєв уточнює, що під ГРУ було до 100-300 агентів.
"На початку війни переважна частина цих агентів впливу не пішла на пряму співпрацю зі своїми кураторами", – стверджує він.
Грозєв розповідає про випадок, коли ГРУ викрало і стратило в РФ на військовому полігоні в підмосковному Сенежі свого агента-ренегата із СБУ – причому публічно, щоб чутки про страту поширювалися і були попередженням для інших. Ім'я цього агента Грозєв не назвав.
"Щодо Служби зовнішньої розвідки інформацією не володію в деталях, але їхня роль у неадекватному прогнозуванні реакції на агресію всесвітньої спільноти точно була вирішальною... Є індикація, що довіра до Наришкіна втрачена", – упевнений розслідувач.
Процес втрати довіри Путіна до п'ятої служби ФСБ незворотній, і їхня роль тепер дуже обмежена, каже Грозєв. ГРУ не мало такого провалу в інформації, тому "їхня роль підвищена в останні місяці". "Спостерігається ситуація, дзеркальна війні 2014 року, коли ФСБ виграло у ГРУ довіру Путіна після початку вторгнення на Донбас".
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"З початком загарбницької війни проти України наші народи та регіони проти своєї волі виявилися втягнутими у військові злочини, у тому числі у розв'язаний Кремлем геноцид української нації. Через таку політику імперського центру народи та регіони РФ зіткнулися з санкційними обмеженнями, загрозою цивілізаційної ізоляції та навіть повного зникнення. Все це призвело до того, що РФ вже зараз стоїть на порозі хаосу та громадянської війни. Перешкодити цьому може лише повна та контрольована деколонізація Росії", - зазначається у декларації.
Завадити імовірному подальшому хаосу всередині РФ автори документа пропонують шляхом "впорядкування неконтрольованого зараз процесу розпаду ядерної держави".
Для цього, на їхню думку, необхідно "невідкладно розпочати створення національних перехідних урядів / адміністрацій", а вже існуючі парламенти республік та обласні думи регіонів мають "стати на захист інтересів своїх народів та підтвердити раніше прийняті декларації про державний суверенітет". https://newsua.one/news-world/69532.html
"Экс-агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Лисенков, который покинул территорию РФ и запросил политическое убежище в Европе, заявил, что убийство в Киеве известного журналиста Павла Шеремета - это одна из операций российских спецслужб в Украине. Об этом он сказал в интервьюhttp://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLytUYTB9HSY&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier Youtube-канала «Гулагу нет».
Лисенков подчеркнул, что ФСБ причастно ко всем терактам на территории Украины за последние восемь лет."
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Збулось бажання окупанта, який вимагав у ***** відправити його "добровольцем" на Донбас. Фото
На Луганщині ліквідували уродженця Хакасії Сергія Солнцева. 44-річного окупанта було ліквідовано українським снайпером - пострілом у голову.
Саме цей житель Хакасії навесні записав відеозвернення до Путіна з вимогою відправити його "добровольцем" в Україну - і, зважаючи на все, був почутий.
Про це пише OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.
"Житель м. Абакана (Хакасія) 44-річний Сергій Солнцев, навесні записав відеозвернення до президента Росії з вимогою (!) відправити його "добровольцем" на Донбас. Його почули і направили на Донбас. За інформацією родичів жмура, причиною смерті стало вогнепальне кульове поранення голови", - пише Комахідзе.
Своє "звернення" Соннцев виклав у мережу 6 березня 2022 року.
10 днів "патріоту" знадобилося, щоб від усвідомлення провалу планів про "Київ за три дні" перейти до переконання, що російська влада зобов'язана створити "добровольчі загони" для відправки на війну в Україну.
В Україні ці "добровольці", яких, за словами Солнцева, "будуть десятки людей", повинні були "звільняти Україну від неонацизму".
"Я звертаюся до верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з вимогою дати можливість десяткам чоловіків і мені особисто взяти участь у знищенні неонацизму на території України у складі Збройних сил РФ чи сформованому добровольчому корпусі... Першого числа я був у військкоматі міста Абакана, але мені було відмовлено, тому що існують вікові обмеження до 42 років. Я прошу зробити для мене виняток, я готовий приєднатися на передовій до моїх братів на захист інтересів батьківщини", - штовхнув тоді промову Солнцев.
І він був почутий. Російська влада не тільки підняла верхню вікову грань для відправки на війну нового "гарматного м'яса" - а й відправила туди жвавого 44-річного абаканця.
Усі мрії "визволителя" про "боротьбу з неонацистами" справдилися: його на Луганщині "денацифікував" український снайпер. 23 липня 44-літнього довбо*** прикопали...
Ну що котани? Ітогі падвєдьом?
1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 -навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року ******** придумувала як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу, з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом, штопане ДеБеРе - порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згідні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити, і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось ******* добре воюють!
Але не забувайте! Шлімазл наше фсьо! А завгосп поцріот! І оці дві фігури - це дефакто - ПРОЙОБАНА УКРАЇНА І СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ!
особливо п.3 позабавив...лайкають ті хто в суть написанного не хоче вникати
но от слуг народа зеленского, про разминирование разбавили бредом про миллиарды, про то, что арохамия собирался наладить торговлю водой в крым заменили на "дали воду",
разминирование проходило по указанию определённых людей, их имён нет, весь фокус на "даливоду" "невзяли 150лярдов" итд
той не помиляється
А я пам'ятаю як через два тижні після повномасштабного вторгнення Грозєв сказав що россія витратила 90% "Калібрів"...виявляється *******...