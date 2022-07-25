Стратегию захвата Украины писали в ФСБ. Теперь Путин им не очень доверяет, – Грозев
Российские спецслужбы теряют доверие к президенту РФ Владимиру Путину, а он к ним. Особенно это касается ФСБ, которая готовила стратегию вторжения в Украину и ошиблась в расчетах.
Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в комментарии Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, масштаб вербовки в ФСБ был "индустриальным": рекрутингом и кураторством агентов занималось более 120 офицеров. Если каждый из них "вел" 5-10 агентов, то "можно предположить, что на учете у пятой службы стояло более 1000 украинских агентов влияния".
На основе этих отношений пятая служба ФСБ и писала для Путина стратегию о захвате власти изнутри, о необходимости и достаточности военного вторжения в формате блицкрига: "Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине и о готовности значительной части общества принять или хотя бы смириться с новой властью, приведенной из Москвы".
ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.
"В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению, – считает Грозев. – Но там нет такого четкого распределения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимавшихся в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами".
Грозев уточняет, что под ГРУ находилось до 100-300 агентов.
"В начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами", – утверждает он.
Грозев рассказывает о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ – причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и были предупреждением для других. Имя этого агента Грозев не назвал.
"О Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к Нарышкину потеряно", - уверен расследователь.
Процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и их роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, поэтому "их роль повышена в последние месяцы". "Наблюдается ситуация, зеркальная война 2014 года, когда ФСБ выиграло у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"З початком загарбницької війни проти України наші народи та регіони проти своєї волі виявилися втягнутими у військові злочини, у тому числі у розв'язаний Кремлем геноцид української нації. Через таку політику імперського центру народи та регіони РФ зіткнулися з санкційними обмеженнями, загрозою цивілізаційної ізоляції та навіть повного зникнення. Все це призвело до того, що РФ вже зараз стоїть на порозі хаосу та громадянської війни. Перешкодити цьому може лише повна та контрольована деколонізація Росії", - зазначається у декларації.
Завадити імовірному подальшому хаосу всередині РФ автори документа пропонують шляхом "впорядкування неконтрольованого зараз процесу розпаду ядерної держави".
Для цього, на їхню думку, необхідно "невідкладно розпочати створення національних перехідних урядів / адміністрацій", а вже існуючі парламенти республік та обласні думи регіонів мають "стати на захист інтересів своїх народів та підтвердити раніше прийняті декларації про державний суверенітет". https://newsua.one/news-world/69532.html
"Экс-агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Лисенков, который покинул территорию РФ и запросил политическое убежище в Европе, заявил, что убийство в Киеве известного журналиста Павла Шеремета - это одна из операций российских спецслужб в Украине. Об этом он сказал в интервьюhttp://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLytUYTB9HSY&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier Youtube-канала «Гулагу нет».
Лисенков подчеркнул, что ФСБ причастно ко всем терактам на территории Украины за последние восемь лет."
///
Збулось бажання окупанта, який вимагав у ***** відправити його "добровольцем" на Донбас. Фото
На Луганщині ліквідували уродженця Хакасії Сергія Солнцева. 44-річного окупанта було ліквідовано українським снайпером - пострілом у голову.
Саме цей житель Хакасії навесні записав відеозвернення до Путіна з вимогою відправити його "добровольцем" в Україну - і, зважаючи на все, був почутий.
Про це пише OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.
"Житель м. Абакана (Хакасія) 44-річний Сергій Солнцев, навесні записав відеозвернення до президента Росії з вимогою (!) відправити його "добровольцем" на Донбас. Його почули і направили на Донбас. За інформацією родичів жмура, причиною смерті стало вогнепальне кульове поранення голови", - пише Комахідзе.
Своє "звернення" Соннцев виклав у мережу 6 березня 2022 року.
10 днів "патріоту" знадобилося, щоб від усвідомлення провалу планів про "Київ за три дні" перейти до переконання, що російська влада зобов'язана створити "добровольчі загони" для відправки на війну в Україну.
В Україні ці "добровольці", яких, за словами Солнцева, "будуть десятки людей", повинні були "звільняти Україну від неонацизму".
"Я звертаюся до верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з вимогою дати можливість десяткам чоловіків і мені особисто взяти участь у знищенні неонацизму на території України у складі Збройних сил РФ чи сформованому добровольчому корпусі... Першого числа я був у військкоматі міста Абакана, але мені було відмовлено, тому що існують вікові обмеження до 42 років. Я прошу зробити для мене виняток, я готовий приєднатися на передовій до моїх братів на захист інтересів батьківщини", - штовхнув тоді промову Солнцев.
І він був почутий. Російська влада не тільки підняла верхню вікову грань для відправки на війну нового "гарматного м'яса" - а й відправила туди жвавого 44-річного абаканця.
Усі мрії "визволителя" про "боротьбу з неонацистами" справдилися: його на Луганщині "денацифікував" український снайпер. 23 липня 44-літнього довбо*** прикопали...
Ну що котани? Ітогі падвєдьом?
1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 -навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року ******** придумувала як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу, з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом, штопане ДеБеРе - порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згідні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити, і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось ******* добре воюють!
Але не забувайте! Шлімазл наше фсьо! А завгосп поцріот! І оці дві фігури - це дефакто - ПРОЙОБАНА УКРАЇНА І СОТНІ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ!
особливо п.3 позабавив...лайкають ті хто в суть написанного не хоче вникати
но от слуг народа зеленского, про разминирование разбавили бредом про миллиарды, про то, что арохамия собирался наладить торговлю водой в крым заменили на "дали воду",
разминирование проходило по указанию определённых людей, их имён нет, весь фокус на "даливоду" "невзяли 150лярдов" итд
той не помиляється
А я пам'ятаю як через два тижні після повномасштабного вторгнення Грозєв сказав що россія витратила 90% "Калібрів"...виявляється *******...