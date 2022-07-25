Стратегию захвата Украины писали в ФСБ. Теперь Путин им не очень доверяет, – Грозев

Российские спецслужбы теряют доверие к президенту РФ Владимиру Путину, а он к ним. Особенно это касается ФСБ, которая готовила стратегию вторжения в Украину и ошиблась в расчетах.

Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в комментарии Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, масштаб вербовки в ФСБ был "индустриальным": рекрутингом и кураторством агентов занималось более 120 офицеров. Если каждый из них "вел" 5-10 агентов, то "можно предположить, что на учете у пятой службы стояло более 1000 украинских агентов влияния".

На основе этих отношений пятая служба ФСБ и писала для Путина стратегию о захвате власти изнутри, о необходимости и достаточности военного вторжения в формате блицкрига: "Они же и отчитывались о политической нестабильности власти и повышении протестных настроений в Украине и о готовности значительной части общества принять или хотя бы смириться с новой властью, приведенной из Москвы".

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ГРУ развивало параллельную сеть агентов, говорит Грозев.

"В ГРУ было до 40 человек, кто работал эксклюзивно по украинскому направлению, – считает Грозев. – Но там нет такого четкого распределения работы, как в ФСБ, и их перебрасывают с одного проекта на другой по мере актуальных задач. Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимавшихся в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами".

Грозев уточняет, что под ГРУ находилось до 100-300 агентов.

"В начале войны подавляющая часть этих агентов влияния не пошла на прямое сотрудничество со своими кураторами", – утверждает он.

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Грозев рассказывает о случае, когда ГРУ похитило и казнило в РФ на военном полигоне в подмосковном Сенеже своего агента-ренегата из СБУ – причем публично, чтобы слухи о казни распространялись и были предупреждением для других. Имя этого агента Грозев не назвал.

"О Службе внешней разведки информацией не владею в деталях, но их роль в неадекватном прогнозировании реакции на агрессию всемирного сообщества точно была решающей... Есть индикация, что доверие к Нарышкину потеряно", - уверен расследователь.

Процесс потери доверия Путина к пятой службе ФСБ необратим, и их роль теперь очень ограничена, говорит Грозев. ГРУ не имело такого провала в информации, поэтому "их роль повышена в последние месяцы". "Наблюдается ситуация, зеркальная война 2014 года, когда ФСБ выиграло у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс".