В ФСБ РФ утверждают, что украинская разведка вместе с НАТО и расследователем Bellingcat Грозевым вербовала российских летчиков ради похищения самолетов
В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, что украинская военная разведка вербовала российских летчиков с целью похищения боевых самолетов Воздушно-космических сил России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По версии ФСБ, в операции фигурировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому летчику, утверждают в ведомстве.
Саму операцию, по версии ФСБ, "курировали спецслужбы НАТО". Российские СМИ распространили видео, в котором говорится, что за кадром - "голос сотрудника украинских спецслужб". Подтверждение этому, однако, не приводится, лицо говорящего не показывается.
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+27 дератизатор
показать весь комментарий25.07.2022 11:48
+23 Eugen Mk
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+19 secret secret_too
показать весь комментарий25.07.2022 11:44
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Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
та до Бога..
.Тогда, отказались. Сегодня передают технику, безолатно
Може пощастить і тоді пригонять пару літаків.
чому ні???
Нахіба кремлядям от так от виставляти себе распятим мальчиком в трусіках?
Авантюра полная
Если все это правда конечно
Досі є сумніви, що якщо раБсєянє щось говорять, то це або тупа брехня, або черговий фейк?