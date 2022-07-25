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Новости Война
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В ФСБ РФ утверждают, что украинская разведка вместе с НАТО и расследователем Bellingcat Грозевым вербовала российских летчиков ради похищения самолетов

фсб

В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, что украинская военная разведка вербовала российских летчиков с целью похищения боевых самолетов Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По версии ФСБ, в операции фигурировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому летчику, утверждают в ведомстве.

Саму операцию, по версии ФСБ, "курировали спецслужбы НАТО". Российские СМИ распространили видео, в котором говорится, что за кадром - "голос сотрудника украинских спецслужб". Подтверждение этому, однако, не приводится, лицо говорящего не показывается.

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НАТО (9984) разведка (4175) самолет (3591) ФСБ (1936) Bellingcat (139) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+27
Ідіоти!
Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
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25.07.2022 11:48
+23
Нахрена лётчику деньги передавать? Прилетит - на месте выдадуд.
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25.07.2022 11:41
+19
а що таке? кацапи свої літаки проїбали?
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25.07.2022 11:44
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Нахрена лётчику деньги передавать? Прилетит - на месте выдадуд.
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25.07.2022 11:41 Ответить
Ось у цьому і є сіль фейка,бо Україна запропонувала гроші при доставці і то після війни
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25.07.2022 11:51 Ответить
тим більше, що гроші візьме і не прилетить із здачею а буде бомбить. І як ППО знати, що він летить здаватися? І як тій розвідці знати, що коли його пропустять, він не кине тактичну ядерку. дурдом!!!
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25.07.2022 12:02 Ответить
Студія союзмульфільм.😀
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25.07.2022 12:03 Ответить
Смотри иван из Костромы,что творится.Так что махни иван стакан,закуси огурцом и люби путлера. А то,что изба твоя разваливается..да и хрен с ней. Главное супостату показать кузькину мать)
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25.07.2022 11:43 Ответить
а що таке? кацапи свої літаки проїбали?
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25.07.2022 11:44 Ответить
Самолеты у них улетают но приземляются почему-то очень мало.
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25.07.2022 13:52 Ответить
И шо?
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25.07.2022 11:44 Ответить
Мысль интересная
Цікава думка
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25.07.2022 11:46 Ответить
Все вірно робили: краще здатися в полон та здати машину, ніж загинути.
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25.07.2022 11:46 Ответить
Чудово ..а шо не так?
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25.07.2022 11:46 Ответить
Теж не зрозумiв, що не так.
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25.07.2022 11:47 Ответить
Ідіоти!
Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
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25.07.2022 11:48 Ответить
їх би слова
та до Бога..
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25.07.2022 11:50 Ответить
Видимо хотели дельтаплан угнать, на котором путена за подтяжки на кране подвешивали, когда он якобы за стерхами гонялся
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25.07.2022 11:51 Ответить
Они взяли за осноvу публикацию в сми о вoзможности здачи в плен вместе с теxйикой
.Тогда, отказались. Сегодня передают технику, безолатно
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25.07.2022 11:55 Ответить
Я сподіваюсь пара жадібних кацапів прилетять!
Може пощастить і тоді пригонять пару літаків.
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25.07.2022 11:55 Ответить
ну і правильно робили ! якщо це дійсно так...
чому ні???
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25.07.2022 11:59 Ответить
Ну і що що вербувала,на здоров"я тій розвідці і НАТО якщо дійсно так. Окупанта треба нищити всіма можливостями і способами.
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25.07.2022 12:00 Ответить
Боженьки, який жах! От так от безсоромно намагалися переманити льотчиків (якщо це дійсно так). Хотіли от так от цап-царапнути без дозволу і ліцензії скрєпну кацапську вундервафлю
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25.07.2022 12:10 Ответить
нам с одной таки стороны повезло что имеем дело с дебильными кацапами
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25.07.2022 12:14 Ответить
Було ж відкрите оголошення про прийом кацапських літаків і вертольотів, і прайси виставлялися.
Нахіба кремлядям от так от виставляти себе распятим мальчиком в трусіках?
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25.07.2022 12:14 Ответить
Зачем расположение ПВО этим "летчикам" открыли?
Авантюра полная

Если все это правда конечно
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25.07.2022 12:18 Ответить
В Украине ни кто и не скрывал и даже было множество предложений для вояк из РФ, что за каждую сданную технику будет соответствующая плата, а за самолёт 1 лимон зелени и паспорт с чистой Ф,И,О, и возможностью слинять в любую страну.
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25.07.2022 12:34 Ответить
Там ещё Папа Римский был. Не доработка пацаны)
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25.07.2022 12:42 Ответить
"Зачем расположение ПВО этим "летчикам" открыли?"

Досі є сумніви, що якщо раБсєянє щось говорять, то це або тупа брехня, або черговий фейк?
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25.07.2022 12:47 Ответить
на паРаші всі літуни потенційні мільйоненри.... всього один крок до мрії всього життя - посади неушкодженим літак на український аеродром.
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25.07.2022 13:07 Ответить
Питання просте, якщо не передасть, то згорить! Якщо мозок є, хай вирішує.
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25.07.2022 15:25 Ответить
 
 