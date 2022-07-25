В ФСБ РФ утверждают, что украинская разведка вместе с НАТО и расследователем Bellingcat Грозевым вербовала российских летчиков ради похищения самолетов

В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, что украинская военная разведка вербовала российских летчиков с целью похищения боевых самолетов Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По версии ФСБ, в операции фигурировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы нашел двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому летчику, утверждают в ведомстве.

Саму операцию, по версии ФСБ, "курировали спецслужбы НАТО". Российские СМИ распространили видео, в котором говорится, что за кадром - "голос сотрудника украинских спецслужб". Подтверждение этому, однако, не приводится, лицо говорящего не показывается.

Также читайте: На Закарпатье к 7 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ за пособничество в захвате госвласти, - Офис Генпрокурора. ФОТО