Российские силовики к войне относятся неоднозначно, это видно из взломанной переписки, - Грозев
Представители силовых ведомств РФ не проявляют восторга войной в Украине, а разведчики пишут словосочетание "специальная военная операция" чисто в кавычках.
Об этом главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
Грозев уточнил, что Bellingcat сделала такой вывод, проанализировав электронные письма сотрудников ГРУ, к которым получила доступ.
"Точно могу утверждать, что внутри силовиков России есть разъединение. Получается у нас читать разные почты – сломанные, не сломанные, слитые – в реальном времени. И я вижу, что даже люди на самом высоком уровне внутри ГРУ (Главное управление разведки РФ. – Ред.) так описывают происходящее: "Давайте оставим личное отношение к происходящему за скобками". Это значит, что нет единого отношения к войне", – сказал расследователь.
Он также обратил внимание, что в ГРУ с иронией относятся к официальной позиции российской власти, которая публично называет войну в России против Украины "специальной военной операцией", а не войной, и преследует тех, кто говорит о ней как о войне.
"Они в кавычках всегда пишут "специальная военная операция", то есть они высмеивают практически то, что им приказывают говорить", - сказал Грозев.
Журналист упомянул о настроениях в ГУР, когда комментировал взрывы и пожары на территории России, в областях, не граничащих с Украиной.
"Не исключаю, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине как раз в более дальних местах, – отметил Грозев.
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Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля
Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало
Уже волає од того -
Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат!
Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю -
Котись в Московію свою!
І раз причина тут така
Й дорога в тебе неблизька,
То я тобі, як друг і брат
Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови
Й летів до самої Москви!
Таке чмо цивілізованому світу не потрібне.
Розумні люди дуже добре знають, що дуже бажано знати, що саме думає ворог.
А от "глибока думка" чергового диванного експерДа з Фінляндії, ще і з чІчта расейською лінгвістикою - ні речення без мата,
тут точно нікого не цікавить.
Доречі, недолуга істота, Ізик рАдной підучи, ТРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок.
Йшли через Полісся,
Наїлися грибів -
І їх лишилось вісім...
Вісім п'яних москалів
Розмовляли в Львові.
Все ж таки це Львів -
І їх лишилось двоє...
Двоє п'яних москалів
Степом прямували,
Стріли козаків -
І москалів не стало.
І м`язи тверді наче дуб,
На білій як день вишиванці,
Блищить Український тризуб.
В очах крижана недовіра,
Як глобус блищить голова,
Давно не гуляла сокира,
По вулицях міста Москва.