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Новости Война
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Россия ежедневно тратит около $900 миллионов на войну в Украине, - Newsweek

рф,техніка

Вторжение в Украину длится уже третий месяц, и для поддержки военного наступления РФ требуется около $900 млн в день.

Об этом сообщает Newsweek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке главного редактора военного информагентства SOFREP Шона Спунтса, в $900 млн в день входят: выплаты российским воюющим в Украине солдатам; обеспечение их амуницией, боеприпасами и ракетами; стоимость восстановления утраченной или поврежденной военной техники.

По словам Спунтса, Россия также заплатила за тысячи крылатых ракет, запущенных во время войны, каждая из которых стоит около $1,5 млн. Неудачи дорого обходятся как в финансовом плане, так и с точки зрения человеческих жертв, хотя Кремль не решается обнародовать данные о военные потери.

В то же время, как отмечается, названные цифры не учитывают, сколько денег Россия могла потерять из-за санкций, введенных против нее после начала вторжения.

Читайте: Сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины от российской агрессии достигла $88 млрд, - Ермак

армия РФ (19674) вторжение (508) ракеты (3615) расходы (143) россия (96184) убытки (397)


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ага и зарабатывает 1 млрд в день от продажи только газа Европе
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08.05.2022 07:33 Ответить
Ой ржу не могу....
С каких пор рашка думает за бюджетников и пенсов?
В рашке мусор девать не куда - прокормятся.
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08.05.2022 15:08 Ответить
Путин уже залез в российский пенсионный фонд, даже указ выдал , тянет денежки пенсионеров на войну. Хоть бы эти падлы россйские ,кто выживет, пенсии не видели до 100 лет.
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08.05.2022 07:44 Ответить
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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08.05.2022 08:01 Ответить
Не звертайте уваги на виперди бота "5 копійок". Це відомий свідомим українцям підпердиш кацапо-рускаміра. Йому навіть дозволено їхнього недофюрера ****** називати ради пропагандонії.
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08.05.2022 08:45 Ответить
И Европа каждый день россии отправляет 1 миллиард долларов как оплату за нефть и газ! На эти деньги россия и ведет войну!

Получается Европа финансирует войну против Украины.

Нужно признавать россию государством-террористом, а те страны, которые у нее углеводороды будут покупать - государствами спонсорами терроризма.
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08.05.2022 09:07 Ответить
звідки у ніщєбродов такі гроші ??
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08.05.2022 11:08 Ответить
 
 