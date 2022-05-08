Россия ежедневно тратит около $900 миллионов на войну в Украине, - Newsweek

Вторжение в Украину длится уже третий месяц, и для поддержки военного наступления РФ требуется около $900 млн в день.

Об этом сообщает Newsweek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По оценке главного редактора военного информагентства SOFREP Шона Спунтса, в $900 млн в день входят: выплаты российским воюющим в Украине солдатам; обеспечение их амуницией, боеприпасами и ракетами; стоимость восстановления утраченной или поврежденной военной техники.

По словам Спунтса, Россия также заплатила за тысячи крылатых ракет, запущенных во время войны, каждая из которых стоит около $1,5 млн. Неудачи дорого обходятся как в финансовом плане, так и с точки зрения человеческих жертв, хотя Кремль не решается обнародовать данные о военные потери.

В то же время, как отмечается, названные цифры не учитывают, сколько денег Россия могла потерять из-за санкций, введенных против нее после начала вторжения.

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