Сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины от российской агрессии достигла $88 млрд, - Ермак

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины в результате российского военного вторжения достигла почти $88 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные привел глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд", – написал он, ссылаясь на проект "Россия заплатит", который реализуется KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Минэкономики, Минреинтеграции и Мининфраструктуры.

Ермак отметил, что общие потери экономики Украины – прямые и косвенные – из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

"Россия должна отвечать за все преступления и разрушения в нашем государстве, и именно за счет агрессора, кроме международной помощи и денег из нашего бюджета, нужно восстанавливать Украину", - подчеркнул глава Офиса Президента Украины.

Он уточнил, что эта оценка стоимости ущерба в результате войны сделана пока только на основе публичных источников.

Согласно приведенным данным, по состоянию на сегодняшний день разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. км дорог, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 1 аэропорт.

Кроме того, повреждено или разрушено 535 детских садов, 866 учреждений среднего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 предприятия, по меньшей мере 75 административных зданий.

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