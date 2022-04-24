Оккупанты уничтожили украинских активов на около $650 млрд, - Устенко

В результате полномасштабной российской агрессии уничтожены украинские активы на примерно 650 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в первую неделю войны российские оккупанты нанесли ущерб на 100 млрд долларов.

"Это наши активы, уничтоженные российскими оккупантами. Эта цифра увеличивалась каждый день. Сейчас я бы ориентировался на сумму около 650 млрд долларов", - добавил он.

В то же время, отметил Устенко, учитывая дополнительные убытки от негативных финансово-экономических процессов, сумма причиненного украинской экономике ущерба достигает около 1 трлн долларов.

"Именно такая цифра должна быть компенсирована РФ сразу после нашей победы", - подытожил он.

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