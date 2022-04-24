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Новости Война
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Оккупанты уничтожили украинских активов на около $650 млрд, - Устенко

війна,руйнування,сєвєродонецк

В результате полномасштабной российской агрессии уничтожены украинские активы на примерно 650 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в первую неделю войны российские оккупанты нанесли ущерб на 100 млрд долларов.

"Это наши активы, уничтоженные российскими оккупантами. Эта цифра увеличивалась каждый день. Сейчас я бы ориентировался на сумму около 650 млрд долларов", - добавил он.

В то же время, отметил Устенко, учитывая дополнительные убытки от негативных финансово-экономических процессов, сумма причиненного украинской экономике ущерба достигает около 1 трлн долларов.

"Именно такая цифра должна быть компенсирована РФ сразу после нашей победы", - подытожил он.

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убытки (394) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+3
не беда, олигархи рф оплатт расходы хотелок бункерного шизофреника. Жаль что людей не вернуть
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24.04.2022 19:59
+2
А людські житя не рахують?
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24.04.2022 19:57
+1
Вопрос только в том, кто будет осваивать пока виртуальные миллиарды?...
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24.04.2022 20:00
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А людські житя не рахують?
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24.04.2022 19:57 Ответить
не беда, олигархи рф оплатт расходы хотелок бункерного шизофреника. Жаль что людей не вернуть
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24.04.2022 19:59 Ответить
у олигархов меньше денег чем у путлера так что ему придется самому все выплачивать
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25.04.2022 05:21 Ответить
Вопрос только в том, кто будет осваивать пока виртуальные миллиарды?...
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24.04.2022 20:00 Ответить
Озвучують "хотелки" . При цьому нахабно брешуть. Мабуть вважають що так більше дадуть.
За ці гроші можна повністю побудувати два три рази абсолютно все що є в Україні.
Основні втрати України це люди. Причому не ті що загинули, а ті що втекли. Їх просто раз в сто більше. Але це питання нашу владу цікавить мало.
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24.04.2022 20:15 Ответить
втiкли только женщины с детьми и пенсионеры а мужчины те кто работал раньше многие даже вернулись..
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25.04.2022 05:23 Ответить
Это тем кто не хотел тратить на армию и говорил что это не влияет на экономику. Это не говоря уже об убитых украинцах, чей вклад в экономику никто пока не оценивает. Так как они были бы важной частью нашего ВВП, но теперь их нет или им надо оказывать медицинскую и психологическую помощь годами, а то и пожизненно.
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24.04.2022 20:02 Ответить
Pan Doktor
@pan_dok
·
7 год
Все обсуждают, что ***** вчера на богослужениях было в том же костюме и с той же свечкой, что в прошлом году.
А как ему недавно в Лужниках аплодировал умерший прошлым летом Меньшов - не смущает?
Кремль давно рендерит реальность на компьютере, по Пелевину. ***** не покинет бункер.
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24.04.2022 20:04 Ответить
его бункер пробивается легко новейшим американским ядерным оружием
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25.04.2022 05:27 Ответить
Свинособаки прямо зараз бомбардують нафтопереробний завод у Кременчузі . Заї..ли вже . .
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24.04.2022 20:09 Ответить
а звідки такі суми
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24.04.2022 20:15 Ответить
Тільки за окупацію Криму і Донбасу 8 років вже 1 трлн доларів + 500-600 млрд за війну (матеріальні збитки, життя людей, прибутки які могли получити як би не війна)+ на лікування здорових людей, які стануть каліками в майбутньому через розтяжки, а це тисячі якщо не більше. Росія буде виплачувати нам репарації на протязі 30-50 років. Якщо не будуть мати чим платити будуть качати газ і нафту безплатно в тих об'ємах які ми скажемо. Для тих хто в танку Ірак за війну проти Кувейту 1991р. закінчив виплату репарацій в лютому 2022р. війна тоді йшла тільки 1 неділю.
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24.04.2022 20:34 Ответить
как это где ? в рашке -у одного путлера в офшорах было 300-400млрд.$ + остальные олигархи если не хватит будут выплачивать из нефте газо продаж в течении многих лет
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25.04.2022 05:26 Ответить
650млрд$ - это уже очень мало на сегодня. НО главное победить - тогда попробуем вытрясти по полной. Рашка это понимает и идет на все, что бы не проиграть и не платить.
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24.04.2022 21:07 Ответить
Предьявите им репарации.
И пока не выплатят - санкции с них не снимать.
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24.04.2022 21:44 Ответить
так и будет
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25.04.2022 05:28 Ответить
 
 