Оккупанты уничтожили украинских активов на около $650 млрд, - Устенко
В результате полномасштабной российской агрессии уничтожены украинские активы на примерно 650 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
По его словам, в первую неделю войны российские оккупанты нанесли ущерб на 100 млрд долларов.
"Это наши активы, уничтоженные российскими оккупантами. Эта цифра увеличивалась каждый день. Сейчас я бы ориентировался на сумму около 650 млрд долларов", - добавил он.
В то же время, отметил Устенко, учитывая дополнительные убытки от негативных финансово-экономических процессов, сумма причиненного украинской экономике ущерба достигает около 1 трлн долларов.
"Именно такая цифра должна быть компенсирована РФ сразу после нашей победы", - подытожил он.
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За ці гроші можна повністю побудувати два три рази абсолютно все що є в Україні.
Основні втрати України це люди. Причому не ті що загинули, а ті що втекли. Їх просто раз в сто більше. Але це питання нашу владу цікавить мало.
@pan_dok
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7 год
Все обсуждают, что ***** вчера на богослужениях было в том же костюме и с той же свечкой, что в прошлом году.
А как ему недавно в Лужниках аплодировал умерший прошлым летом Меньшов - не смущает?
Кремль давно рендерит реальность на компьютере, по Пелевину. ***** не покинет бункер.
И пока не выплатят - санкции с них не снимать.