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Новини Війна
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Окупанти знищили українських активів на близько $650 млрд, - Устенко

війна,руйнування,сєвєродонецк

Внаслідок повномасштабної російської агресії знищено українських активів на приблизно 650 млрд доларів.

Яяк передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, в перший тиждень війни російські окупанти завдали збитків на 100 млрд доларів.

"Це наші активи, знищені російськими окупантами. Ця цифра збільшувалася кожного дня. Зараз я би орієнтувався на суму приблизно 650 млрд доларів", - додав він.

Водночас, зазначив Устенко, з огляду на додаткові збитки від негативних фінансово-економічних процесів, сума завданої українській економіці шкоди сягає близько 1 трлн доларів.

"Саме така цифра має бути компенсована РФ відразу після нашої перемоги", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені в США та ЄС золотовалютні резерви Росії втрачені нею назавжди. Ведемо перемовини, щоб ці кошти пішли на відновлення України, - Устенко

Автор: 

збитки (1431) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+3
не беда, олигархи рф оплатт расходы хотелок бункерного шизофреника. Жаль что людей не вернуть
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24.04.2022 19:59
+2
А людські житя не рахують?
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24.04.2022 19:57
+1
Вопрос только в том, кто будет осваивать пока виртуальные миллиарды?...
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24.04.2022 20:00
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А людські житя не рахують?
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24.04.2022 19:57 Відповісти
не беда, олигархи рф оплатт расходы хотелок бункерного шизофреника. Жаль что людей не вернуть
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24.04.2022 19:59 Відповісти
у олигархов меньше денег чем у путлера так что ему придется самому все выплачивать
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25.04.2022 05:21 Відповісти
Вопрос только в том, кто будет осваивать пока виртуальные миллиарды?...
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24.04.2022 20:00 Відповісти
Озвучують "хотелки" . При цьому нахабно брешуть. Мабуть вважають що так більше дадуть.
За ці гроші можна повністю побудувати два три рази абсолютно все що є в Україні.
Основні втрати України це люди. Причому не ті що загинули, а ті що втекли. Їх просто раз в сто більше. Але це питання нашу владу цікавить мало.
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24.04.2022 20:15 Відповісти
втiкли только женщины с детьми и пенсионеры а мужчины те кто работал раньше многие даже вернулись..
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25.04.2022 05:23 Відповісти
Это тем кто не хотел тратить на армию и говорил что это не влияет на экономику. Это не говоря уже об убитых украинцах, чей вклад в экономику никто пока не оценивает. Так как они были бы важной частью нашего ВВП, но теперь их нет или им надо оказывать медицинскую и психологическую помощь годами, а то и пожизненно.
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Pan Doktor
@pan_dok
·
7 год
Все обсуждают, что ***** вчера на богослужениях было в том же костюме и с той же свечкой, что в прошлом году.
А как ему недавно в Лужниках аплодировал умерший прошлым летом Меньшов - не смущает?
Кремль давно рендерит реальность на компьютере, по Пелевину. ***** не покинет бункер.
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24.04.2022 20:04 Відповісти
его бункер пробивается легко новейшим американским ядерным оружием
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25.04.2022 05:27 Відповісти
Свинособаки прямо зараз бомбардують нафтопереробний завод у Кременчузі . Заї..ли вже . .
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24.04.2022 20:09 Відповісти
а звідки такі суми
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24.04.2022 20:15 Відповісти
Тільки за окупацію Криму і Донбасу 8 років вже 1 трлн доларів + 500-600 млрд за війну (матеріальні збитки, життя людей, прибутки які могли получити як би не війна)+ на лікування здорових людей, які стануть каліками в майбутньому через розтяжки, а це тисячі якщо не більше. Росія буде виплачувати нам репарації на протязі 30-50 років. Якщо не будуть мати чим платити будуть качати газ і нафту безплатно в тих об'ємах які ми скажемо. Для тих хто в танку Ірак за війну проти Кувейту 1991р. закінчив виплату репарацій в лютому 2022р. війна тоді йшла тільки 1 неділю.
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24.04.2022 20:34 Відповісти
как это где ? в рашке -у одного путлера в офшорах было 300-400млрд.$ + остальные олигархи если не хватит будут выплачивать из нефте газо продаж в течении многих лет
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25.04.2022 05:26 Відповісти
650млрд$ - это уже очень мало на сегодня. НО главное победить - тогда попробуем вытрясти по полной. Рашка это понимает и идет на все, что бы не проиграть и не платить.
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24.04.2022 21:07 Відповісти
Предьявите им репарации.
И пока не выплатят - санкции с них не снимать.
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24.04.2022 21:44 Відповісти
так и будет
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25.04.2022 05:28 Відповісти
 
 