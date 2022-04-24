Окупанти знищили українських активів на близько $650 млрд, - Устенко

Внаслідок повномасштабної російської агресії знищено українських активів на приблизно 650 млрд доларів.

Яяк передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, в перший тиждень війни російські окупанти завдали збитків на 100 млрд доларів.

"Це наші активи, знищені російськими окупантами. Ця цифра збільшувалася кожного дня. Зараз я би орієнтувався на суму приблизно 650 млрд доларів", - додав він.

Водночас, зазначив Устенко, з огляду на додаткові збитки від негативних фінансово-економічних процесів, сума завданої українській економіці шкоди сягає близько 1 трлн доларів.

"Саме така цифра має бути компенсована РФ відразу після нашої перемоги", - підсумував він.

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