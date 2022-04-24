Окупанти знищили українських активів на близько $650 млрд, - Устенко
Внаслідок повномасштабної російської агресії знищено українських активів на приблизно 650 млрд доларів.
Яяк передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
За його словами, в перший тиждень війни російські окупанти завдали збитків на 100 млрд доларів.
"Це наші активи, знищені російськими окупантами. Ця цифра збільшувалася кожного дня. Зараз я би орієнтувався на суму приблизно 650 млрд доларів", - додав він.
Водночас, зазначив Устенко, з огляду на додаткові збитки від негативних фінансово-економічних процесів, сума завданої українській економіці шкоди сягає близько 1 трлн доларів.
"Саме така цифра має бути компенсована РФ відразу після нашої перемоги", - підсумував він.
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За ці гроші можна повністю побудувати два три рази абсолютно все що є в Україні.
Основні втрати України це люди. Причому не ті що загинули, а ті що втекли. Їх просто раз в сто більше. Але це питання нашу владу цікавить мало.
@pan_dok
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7 год
Все обсуждают, что ***** вчера на богослужениях было в том же костюме и с той же свечкой, что в прошлом году.
А как ему недавно в Лужниках аплодировал умерший прошлым летом Меньшов - не смущает?
Кремль давно рендерит реальность на компьютере, по Пелевину. ***** не покинет бункер.
И пока не выплатят - санкции с них не снимать.