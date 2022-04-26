Cума прямої, задокументованої шкоди інфраструктурі України від російської агресії сягнула $88 млрд, - Єрмак

Загальна сума прямої задокументованої шкоди інфраструктури України внаслідок російського військового вторгнення досягла майже $88 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такі дані повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3,1 млрд", – написав він, посилаючись на проєкт "Росія заплатить", який реалізується KSE Institute за підтримки Офісу президента України, Мінекономіки, Мінреінтеграції та Мінінфраструктури.

Єрмак зазначив, що загальні втрати економіки України – прямі та непрямі – через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

"Росія повинна відповідати за всі злочини та руйнування в нашій державі, і саме за рахунок агресора, крім міжнародної допомоги та грошей з нашого бюджету, потрібно відновлювати Україну", – наголосив глава Офісу президента України.

Він уточнив, що ця оцінка вартості збитків від війни зроблена поки що тільки на основі публічних джерел.

Згідно з наведеними ними даними, станом на сьогодні зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. км доріг, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 1 аеропорт.

Крім того пошкоджено або зруйновано 535 дитячих садків, 866 закладів середньої, вищої та вищої освіти, 231 медустанову, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель.

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