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Новини Війна
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Росія щоденно витрачає близько $900 мільйонів на війну в Україні, - Newsweek

рф,техніка

Вторгнення в Україну триває вже третій місяць, і для підтримки військового наступу РФ потрібно близько $900 млн на день.

Про це повідомляє Newsweek , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За оцінкою головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса, у $900 млн на день входять: виплати російським солдатам, що воюють в Україні; забезпечення їх амуніцією, боєприпасами та ракетами; вартість відновлення втраченої чи пошкодженої військової техніки.

За словами Спунтса, Росія також заплатила за тисячі крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько $1,5 млн. Невдачі дорого обходяться як у фінансовому плані, так і з точки зору людських жертв, хоча Кремль не наважується оприлюднити дані про військові втрати.

Водночас, як зазначається, названі цифри не враховують, скільки грошей Росія могла втратити через санкції, введені проти неї після початку вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Cума прямої, задокументованої шкоди інфраструктурі України від російської агресії сягнула $88 млрд, - Єрмак

Автор: 

армія рф (17825) вторгнення (380) ракети (4070) витрати (293) росія (66060) збитки (1441)


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ага и зарабатывает 1 млрд в день от продажи только газа Европе
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08.05.2022 07:33 Відповісти
Ой ржу не могу....
С каких пор рашка думает за бюджетников и пенсов?
В рашке мусор девать не куда - прокормятся.
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08.05.2022 15:08 Відповісти
Путин уже залез в российский пенсионный фонд, даже указ выдал , тянет денежки пенсионеров на войну. Хоть бы эти падлы россйские ,кто выживет, пенсии не видели до 100 лет.
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08.05.2022 07:44 Відповісти
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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08.05.2022 08:01 Відповісти
Не звертайте уваги на виперди бота "5 копійок". Це відомий свідомим українцям підпердиш кацапо-рускаміра. Йому навіть дозволено їхнього недофюрера ****** називати ради пропагандонії.
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08.05.2022 08:45 Відповісти
И Европа каждый день россии отправляет 1 миллиард долларов как оплату за нефть и газ! На эти деньги россия и ведет войну!

Получается Европа финансирует войну против Украины.

Нужно признавать россию государством-террористом, а те страны, которые у нее углеводороды будут покупать - государствами спонсорами терроризма.
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08.05.2022 09:07 Відповісти
звідки у ніщєбродов такі гроші ??
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08.05.2022 11:08 Відповісти
 
 