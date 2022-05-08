Росія щоденно витрачає близько $900 мільйонів на війну в Україні, - Newsweek

Вторгнення в Україну триває вже третій місяць, і для підтримки військового наступу РФ потрібно близько $900 млн на день.

Про це повідомляє Newsweek , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За оцінкою головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса, у $900 млн на день входять: виплати російським солдатам, що воюють в Україні; забезпечення їх амуніцією, боєприпасами та ракетами; вартість відновлення втраченої чи пошкодженої військової техніки.

За словами Спунтса, Росія також заплатила за тисячі крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько $1,5 млн. Невдачі дорого обходяться як у фінансовому плані, так і з точки зору людських жертв, хоча Кремль не наважується оприлюднити дані про військові втрати.

Водночас, як зазначається, названі цифри не враховують, скільки грошей Росія могла втратити через санкції, введені проти неї після початку вторгнення.

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