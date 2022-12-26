Призываем быть готовыми к новым массированным обстрелам, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцам стоит быть готовыми к новым массированным атакам российских оккупантов, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Не исключено. Никто не исключает. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.
Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.
Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.
"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - сказал он.
Спикер Воздушных сил также напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".
Пожалуйста, подождите...
2-3 недели уже идут целый год. Еще пару годков его шепоту, - станет вровень с Коломойским)
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Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити дрони КНДР,
один з безпілотників досяг Сеула - ЗМІ
Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити північнокорейські дрони, які вторглися в повітряний простір країни в понеділок, 26 грудня, пише Yonhap.
За даними видання, військові зробили понад 100 пострілів по безпілотниках, але вони виявилися безрезультатними.
Зазначається, що один з дронів КНДР пролетів над житловими районами неподалік міста Пхаджу в провінції Кенгідо, потім піднявся в небо над столицею Південної Кореї Сеулом, а потім зник.
Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
Всі адекватні люди ще з початку війни тримають вдома запаси всього необхідного на тиждень-два - воду, їжу, і так далі. А неадекватам хоч кукукай, хоч не кукукай...
Що мля 😶 це як. В офісі моніки краще знають коли що буде.