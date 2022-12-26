Призываем быть готовыми к новым массированным обстрелам, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Украинцам стоит быть готовыми к новым массированным атакам российских оккупантов, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не исключено. Никто не исключает. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.

Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.

Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.

"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - сказал он.

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Спикер Воздушных сил также напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".