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война (46615) обстрел (20097) ракеты (2707) Воздушные силы (960) Игнат (517)

Призываем быть готовыми к новым массированным обстрелам, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Украинцам стоит быть готовыми к новым массированным атакам российских оккупантов, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не исключено. Никто не исключает. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.

Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.

Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.

"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - сказал он.

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Спикер Воздушных сил также напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".
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Топ комментарии
+14
а что арестовичъ по этому поводу говорит?
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26.12.2022 14:42
+6
А разве это интересно адекватным людям?
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26.12.2022 14:46
+6
https://youtube.com/shorts/cTF6xRn3gVU?feature=share...

Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 14:53
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а что арестовичъ по этому поводу говорит?
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26.12.2022 14:42 Ответить
А разве это интересно адекватным людям?
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26.12.2022 14:46 Ответить
адекватных мало. Рулит большинство.
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26.12.2022 14:52 Ответить
Найбільш красномовно говорить саме перша половина прізвища АРЕСТовичя, і вказує вона саме на місце, де саме Арестовичю саме місце
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26.12.2022 14:53 Ответить
Что он полковник и 60 раз ходил за линию фронта.
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26.12.2022 14:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1558739282180902912
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26.12.2022 14:55 Ответить
2-3 тижні
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26.12.2022 14:56 Ответить
Разное говорит. С фейганом, тихим голосом, пересчитывают количество рашкиных ракет. 150, вроде готовы нас атаковать. Спикер ОК юга напоминает о запасах воды и еды. Это правильно.. Мука 5кг, макароны 3 кг, 0,8л растительного масла, и паштет 8 банок по 250г. Это помощь food ration box.
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26.12.2022 15:07 Ответить
Аферистович с Фейгиным уже миллионерами стали, - лохи лайкают, - лавуха мутиться.
2-3 недели уже идут целый год. Еще пару годков его шепоту, - станет вровень с Коломойским)
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26.12.2022 15:40 Ответить
похоже, у вас передоз арестовичем.
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26.12.2022 19:24 Ответить
Ракет осталось на 2-3 массированных пуска, которые будут произведены в течении 2-3 недель
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26.12.2022 15:13 Ответить
С 300 , переделанные для уничтожения наших городов и сел. Еще много , очень много этих ракет у рашистов. Николаев засыпали этими ракетами. Разрушение и смерть наших горожан. Наш городской сайт Новости N. Наших соседей, Херсон, обстреливают через Днепр русские сволочи, смертоносным . Держитесь. Соседи, приезжайте к нам.
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26.12.2022 16:18 Ответить
Аферистович уже бригадный генерал поди, не меньше =)
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26.12.2022 15:38 Ответить
пробачте... не зовсім по темі...
///
Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити дрони КНДР,
один з безпілотників досяг Сеула - ЗМІ



Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити північнокорейські дрони, які вторглися в повітряний простір країни в понеділок, 26 грудня, пише Yonhap.

За даними видання, військові зробили понад 100 пострілів по безпілотниках, але вони виявилися безрезультатними.

Зазначається, що один з дронів КНДР пролетів над житловими районами неподалік міста Пхаджу в провінції Кенгідо, потім піднявся в небо над столицею Південної Кореї Сеулом, а потім зник.
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26.12.2022 14:46 Ответить
І закликаємо бути готовими до масових обстрілів диких земель північно-східних...
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26.12.2022 14:51 Ответить
https://youtube.com/shorts/cTF6xRn3gVU?feature=share...

Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 14:53 Ответить
30 декабря 100 лет образования Дохлого Сссра...хмырь 🦍👹💀мавзолейный любит сакральные даты Дохлого Совка...па любасу стрельнет... псина позорная...
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26.12.2022 14:56 Ответить
Тобто не дуже сильно їхній аеродром покоцали...
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26.12.2022 15:17 Ответить
Не розумію до чого ці кукукання кожного дня. Щоб люди кукухою поїхали? Не можна ж 24/7 жити очікуванням обстрілів! Ну будуть обстріли, і будуть. Хто вважає за потрібне, піде в сховище, хто не вважає, не піде. Не треба дірку в голові сверлить, пане Ігнат, будь ласочка!
Всі адекватні люди ще з початку війни тримають вдома запаси всього необхідного на тиждень-два - воду, їжу, і так далі. А неадекватам хоч кукукай, хоч не кукукай...
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26.12.2022 15:17 Ответить
Толи дождик, толи снег, толі любіт, толі нєт...
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26.12.2022 15:38 Ответить
Арестович холоднокровно реагує на це питання і дає логічну відповідь ...Під час обстрілів чекаєм на роботу ПВО ,а потім працюють енергетики .. Що ще вам треба ?Ну це так хто не поняв для унижених і обездолєних ..
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26.12.2022 15:59 Ответить
Аферистович взагалі на все реагує холоднокровно. Його статус ******** без будь-якої офіційної посади дає таку привілегію... Сказав, - два-три тижні... і нічого. Пацан, - слово дав, пацан слово взяв =)
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26.12.2022 16:25 Ответить
Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Джерело: https://censor.net/ua/n3389352

Що мля 😶 це як. В офісі моніки краще знають коли що буде.
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26.12.2022 19:50 Ответить
 
 