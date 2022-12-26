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Закликаємо бути готовими до нових масованих обстрілів, - речник Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня.

Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Не виключено. Ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.

Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.

Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.

"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни маневрують у Чорному морі, очевидно, що до чогось готуються, - ОК "Південь"

Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни полюбляють вночі застосовувати іранські "Шахеди".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
а что арестовичъ по этому поводу говорит?
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26.12.2022 14:42
+6
А разве это интересно адекватным людям?
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26.12.2022 14:46
+6
https://youtube.com/shorts/cTF6xRn3gVU?feature=share...

Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 14:53
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а что арестовичъ по этому поводу говорит?
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26.12.2022 14:42 Відповісти
А разве это интересно адекватным людям?
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26.12.2022 14:46 Відповісти
адекватных мало. Рулит большинство.
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26.12.2022 14:52 Відповісти
Найбільш красномовно говорить саме перша половина прізвища АРЕСТовичя, і вказує вона саме на місце, де саме Арестовичю саме місце
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26.12.2022 14:53 Відповісти
Что он полковник и 60 раз ходил за линию фронта.
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26.12.2022 14:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1558739282180902912
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26.12.2022 14:55 Відповісти
2-3 тижні
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26.12.2022 14:56 Відповісти
Разное говорит. С фейганом, тихим голосом, пересчитывают количество рашкиных ракет. 150, вроде готовы нас атаковать. Спикер ОК юга напоминает о запасах воды и еды. Это правильно.. Мука 5кг, макароны 3 кг, 0,8л растительного масла, и паштет 8 банок по 250г. Это помощь food ration box.
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26.12.2022 15:07 Відповісти
Аферистович с Фейгиным уже миллионерами стали, - лохи лайкают, - лавуха мутиться.
2-3 недели уже идут целый год. Еще пару годков его шепоту, - станет вровень с Коломойским)
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26.12.2022 15:40 Відповісти
похоже, у вас передоз арестовичем.
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26.12.2022 19:24 Відповісти
Ракет осталось на 2-3 массированных пуска, которые будут произведены в течении 2-3 недель
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26.12.2022 15:13 Відповісти
С 300 , переделанные для уничтожения наших городов и сел. Еще много , очень много этих ракет у рашистов. Николаев засыпали этими ракетами. Разрушение и смерть наших горожан. Наш городской сайт Новости N. Наших соседей, Херсон, обстреливают через Днепр русские сволочи, смертоносным . Держитесь. Соседи, приезжайте к нам.
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26.12.2022 16:18 Відповісти
Аферистович уже бригадный генерал поди, не меньше =)
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26.12.2022 15:38 Відповісти
пробачте... не зовсім по темі...
///
Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити дрони КНДР,
один з безпілотників досяг Сеула - ЗМІ



Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити північнокорейські дрони, які вторглися в повітряний простір країни в понеділок, 26 грудня, пише Yonhap.

За даними видання, військові зробили понад 100 пострілів по безпілотниках, але вони виявилися безрезультатними.

Зазначається, що один з дронів КНДР пролетів над житловими районами неподалік міста Пхаджу в провінції Кенгідо, потім піднявся в небо над столицею Південної Кореї Сеулом, а потім зник.
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26.12.2022 14:46 Відповісти
І закликаємо бути готовими до масових обстрілів диких земель північно-східних...
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26.12.2022 14:51 Відповісти
https://youtube.com/shorts/cTF6xRn3gVU?feature=share...

Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 14:53 Відповісти
30 декабря 100 лет образования Дохлого Сссра...хмырь 🦍👹💀мавзолейный любит сакральные даты Дохлого Совка...па любасу стрельнет... псина позорная...
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26.12.2022 14:56 Відповісти
Тобто не дуже сильно їхній аеродром покоцали...
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26.12.2022 15:17 Відповісти
Не розумію до чого ці кукукання кожного дня. Щоб люди кукухою поїхали? Не можна ж 24/7 жити очікуванням обстрілів! Ну будуть обстріли, і будуть. Хто вважає за потрібне, піде в сховище, хто не вважає, не піде. Не треба дірку в голові сверлить, пане Ігнат, будь ласочка!
Всі адекватні люди ще з початку війни тримають вдома запаси всього необхідного на тиждень-два - воду, їжу, і так далі. А неадекватам хоч кукукай, хоч не кукукай...
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26.12.2022 15:17 Відповісти
Толи дождик, толи снег, толі любіт, толі нєт...
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26.12.2022 15:38 Відповісти
Арестович холоднокровно реагує на це питання і дає логічну відповідь ...Під час обстрілів чекаєм на роботу ПВО ,а потім працюють енергетики .. Що ще вам треба ?Ну це так хто не поняв для унижених і обездолєних ..
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26.12.2022 15:59 Відповісти
Аферистович взагалі на все реагує холоднокровно. Його статус ******** без будь-якої офіційної посади дає таку привілегію... Сказав, - два-три тижні... і нічого. Пацан, - слово дав, пацан слово взяв =)
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Джерело: https://censor.net/ua/n3389352

Що мля 😶 це як. В офісі моніки краще знають коли що буде.
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26.12.2022 19:50 Відповісти
 
 