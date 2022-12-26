Закликаємо бути готовими до нових масованих обстрілів, - речник Повітряних сил Ігнат
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Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них вже більше тижня.
Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Не виключено. Ніхто не виключає. Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.
Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.
Раніше окупанти завдавали таких ударів з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.
"Очевидно, що ворог не полишив своїх намірів. Варто очікувати. Але не будемо робити жодних прогнозів. Краще б щоб цих обстрілів не було", - сказав він.
Речник Повітряних сил також нагадав, що росіяни полюбляють вночі застосовувати іранські "Шахеди".
Будь ласка, зачекайте...
2-3 недели уже идут целый год. Еще пару годков его шепоту, - станет вровень с Коломойским)
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Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити дрони КНДР,
один з безпілотників досяг Сеула - ЗМІ
Повітряні сили Південної Кореї не змогли збити північнокорейські дрони, які вторглися в повітряний простір країни в понеділок, 26 грудня, пише Yonhap.
За даними видання, військові зробили понад 100 пострілів по безпілотниках, але вони виявилися безрезультатними.
Зазначається, що один з дронів КНДР пролетів над житловими районами неподалік міста Пхаджу в провінції Кенгідо, потім піднявся в небо над столицею Південної Кореї Сеулом, а потім зник.
Британская группа Пинк Флойд собрала 500 000 фунтов стерлингов в поддержку Украины...🇬🇧🇬🇧🇬🇧💪💪✊✊💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
Всі адекватні люди ще з початку війни тримають вдома запаси всього необхідного на тиждень-два - воду, їжу, і так далі. А неадекватам хоч кукукай, хоч не кукукай...
Що мля 😶 це як. В офісі моніки краще знають коли що буде.