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Арестованный в Германии разведчик мог передавать России данные об Украине, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шпигун

Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л., которого арестовали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщают немецкие издания WDR и NDR со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

В ведомствах, которые расследуют дело Карстена Л., не исключают, что разведчика могли шантажировать.

Кроме того, по информации WDR и NDR, в нескольких немецких министерствах существовали подозрения того, что государственные служащие могли помогать России как "агенты влияния".

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Несмотря на то, что еще весной Берлин выслал 40 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием, по оценкам источников в службах безопасности, только в Германии количество российских шпионов, известных поименно, все еще составляет под сотню. Большинство из них официально аккредитованы как дипломаты, их обычно терпят, если они не были пойманы непосредственно на шпионской деятельности.
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А міг і не передавати....
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26.12.2022 16:35 Ответить
тьфу, гидота...
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26.12.2022 16:35 Ответить
Ну хоть арестовали....
У нас Вагнер слили и никто не виноват....
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26.12.2022 16:36 Ответить
так кнайсль, которую ***** на свадьбе оттанцевал, за те сапфировые серёжки, какими он ей услуги оплатил, тоже ведь, ну точно ж, секреты государства не хранила.
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26.12.2022 16:43 Ответить
З якого дива Ви плутаєте Австрію з Німеччиною?
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26.12.2022 18:56 Ответить
а родака Бигуса выслали или еще работает ?
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26.12.2022 16:44 Ответить
А когда уже за комсомолку подругу владимира возьмутся.
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27.12.2022 05:26 Ответить
 
 