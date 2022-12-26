Арестованный в Германии разведчик мог передавать России данные об Украине, - СМИ

Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л., которого арестовали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщают немецкие издания WDR и NDR со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

В ведомствах, которые расследуют дело Карстена Л., не исключают, что разведчика могли шантажировать.

Кроме того, по информации WDR и NDR, в нескольких немецких министерствах существовали подозрения того, что государственные служащие могли помогать России как "агенты влияния".

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Несмотря на то, что еще весной Берлин выслал 40 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием, по оценкам источников в службах безопасности, только в Германии количество российских шпионов, известных поименно, все еще составляет под сотню. Большинство из них официально аккредитованы как дипломаты, их обычно терпят, если они не были пойманы непосредственно на шпионской деятельности.