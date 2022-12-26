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Арештований у Німеччині розвідник міг передавати Росії дані про Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шпигун

Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстена Л., якого арештували за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляють німецькі видання WDR та NDR із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

У відомствах, які розслідують справу Карстена Л., не виключають, що розвідника могли шантажувати.

Крім того, за інформацією WDR та NDR, у кількох німецьких міністерствах існували підозри того, що державні службовці могли допомагати Росії як "агенти впливу".

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Попри те, що ще навесні Берлін вислав 40 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, за оцінками джерел у службах безпеки, лише в Німеччині кількість російських шпигунів, відомих поіменно, все ще становить під сотню. Більшість із них офіційно акредитовані як дипломати, їх зазвичай толерують, якщо вони не були спіймані безпосередньо на шпигунській діяльності.
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А міг і не передавати....
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26.12.2022 16:35 Відповісти
тьфу, гидота...
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26.12.2022 16:35 Відповісти
Ну хоть арестовали....
У нас Вагнер слили и никто не виноват....
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26.12.2022 16:36 Відповісти
так кнайсль, которую ***** на свадьбе оттанцевал, за те сапфировые серёжки, какими он ей услуги оплатил, тоже ведь, ну точно ж, секреты государства не хранила.
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26.12.2022 16:43 Відповісти
З якого дива Ви плутаєте Австрію з Німеччиною?
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26.12.2022 18:56 Відповісти
а родака Бигуса выслали или еще работает ?
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26.12.2022 16:44 Відповісти
А когда уже за комсомолку подругу владимира возьмутся.
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27.12.2022 05:26 Відповісти
 
 