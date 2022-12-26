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Столтенберг ожидает вступления Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что не ожидает, что Турция будет еще долго блокировать вступление обеих стран в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Как говорится, об этом он сказал в интервью dpa, обнародованном в понедельник, 26 декабря.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс "будет завершена вовремя", и ожидает, что в 2023 году они присоединятся к нему. 

Таким образом, Столтенберг дал понять, что не ожидает, что Турция еще долго будет блокировать вступление обеих стран в НАТО. Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной в перечень террористических организаций как в Турции, так и в Европейском Союзе и США. .

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Фінському місту Пітербург , приготуватись до вступу в НАТО
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26.12.2022 17:53 Ответить
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26.12.2022 17:54 Ответить
 
 