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Российская пропаганда демонизирует Запад, чтобы подавать свои военные преступления как вынужденную оборону, - спецслужбы Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пропаганда

Российские пропагандисты "демонизируют" Запад в своих медиа, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить это как "оборонительные" действия.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА..

Жарин заявил, что информационная активность России постоянно направлена ​​на Запад, и российские пропагандистские центры пытаются показать, что Запад – это зло, конфронтационная политика, стремление к войне, терпимость к двойным стандартам и русофобия. Он подчеркнул, что подконтрольные Кремлю медиа годами ведут антизападную пропаганду, а в настоящее время она в основном встроена в контекст войны России против Украины.

Согласно тезисам России, отметил он, Запад поддерживает Украину и "бандеровцев из Киева", потому что с помощью "фашистов" он якобы косвенно хочет воевать против "миролюбивой Москвы". "Кремль хочет убедить общественность в том, что проводимая в Украине "спецоперация" является необходимостью, проистекающей из ощущения окружения России и растущей угрозы со стороны Запада", – заявил представитель польских спецслужб.

Он добавил, что "демонизация" Запада Москвой позволяет россиянам оправдать преступную деятельность Москвы, которая представлена ​​как "оборонительная" акция.
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"Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел" (с)
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26.12.2022 19:01 Ответить
Учитывая склонность путина к историческим реконструкциям, стратегический замысел противника в общем-то ясен - к зиме заманить ВСУ к Сталинграду и Москве.

* * *
Вторая версия плана путина: заманить ВСУ к Москве, город сжечь, и, может, тогда украинцы уйдут в Париж.
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26.12.2022 19:09 Ответить
А що хіба є на Заході люди які дивлятся рашиську маячню ? я не знаю ким треба бути що б більше пяти хвилин можна витримати те що несуть рашиські пропагандони.
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26.12.2022 19:10 Ответить
Та є, ще й багато...
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26.12.2022 19:13 Ответить
Щас в Харькове было громко
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26.12.2022 19:10 Ответить
На Московії завжди так робили.
А ось росіян і демонізувати не треба, потрібно показувати їх саме такими якими вони є - тупими імперськими нацистами, маніяками-чікатілами, та людожерами.
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26.12.2022 19:11 Ответить
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26.12.2022 19:11 Ответить
Что в ближнем будущем может даже обвернутся правдой.
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26.12.2022 19:42 Ответить
Демоны кремля несут пургу для своего дибильного населения фашиствующих кацапов
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26.12.2022 19:43 Ответить
Жарин заявив, що інформаційна активність Росії постійно спрямована на Захід, Джерело: https://censor.net/ua/n3389425
Бред
Це все для всерединого рашиського каристування

зазначив Жарін, Захід підтримує Україну та "бандерівців з Києва", тому що за допомогою "фашистів" він нібито опосередковано хоче воювати проти "миролюбної Москви". "Кремль хоче переконати громадськість у тому, що "спецоперація", що проводиться в Україні, є необхідністю, що виникає з відчуття оточення Росії та все більшої загрози з боку Заходу", - заявив представник польських спецслужб. Джерело: https://censor.net/ua/n3389425
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27.12.2022 00:56 Ответить
 
 