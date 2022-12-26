Российская пропаганда демонизирует Запад, чтобы подавать свои военные преступления как вынужденную оборону, - спецслужбы Польши

Российские пропагандисты "демонизируют" Запад в своих медиа, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить это как "оборонительные" действия.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА..

Жарин заявил, что информационная активность России постоянно направлена ​​на Запад, и российские пропагандистские центры пытаются показать, что Запад – это зло, конфронтационная политика, стремление к войне, терпимость к двойным стандартам и русофобия. Он подчеркнул, что подконтрольные Кремлю медиа годами ведут антизападную пропаганду, а в настоящее время она в основном встроена в контекст войны России против Украины.

Согласно тезисам России, отметил он, Запад поддерживает Украину и "бандеровцев из Киева", потому что с помощью "фашистов" он якобы косвенно хочет воевать против "миролюбивой Москвы". "Кремль хочет убедить общественность в том, что проводимая в Украине "спецоперация" является необходимостью, проистекающей из ощущения окружения России и растущей угрозы со стороны Запада", – заявил представитель польских спецслужб.

Он добавил, что "демонизация" Запада Москвой позволяет россиянам оправдать преступную деятельность Москвы, которая представлена ​​как "оборонительная" акция.