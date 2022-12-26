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Российские оккупанты наносят удары по Харьковщине ракетами С-300.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,харківщина

Войска РФ наносят удары по Харьковщине, жителей региона призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил Синегубов.

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Как сообщил в телеграме начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, воздушная тревога обьявлена из-за пусков вражеских ракет С-300.
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Хлопці, є в кого докази/добірка фото скільки потрібно бетону/кирпичу щоб ударною хвилею не продавило при фугасній с-300?

Правило "двох стін" стосується багатоповерхівок. А як бачимо - вже й по звичайним домівкам б'ють....

Що не фото то вирва різна... Такої вирви навіть при фаб-500 не було...

Хто в темі - будь ласка - проінструктуйте.
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26.12.2022 20:14 Ответить
С 300 судячи по всьому кацапи переробили з затримкою взриву - спочатку ракета заглиблюється у землю/породу, а потім через три секунди вибухає. Тому такі глибокі вирви. Інщі ракети в Харкові вибухали відразу коли каслися землі, тому вирви неглибокі
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27.12.2022 04:03 Ответить
Так, був один вибух по Харкову, де, незрозуміло, бо С 300 гучна ракета.
Якось бачив три прильоти С 300 - спочатку іскри і спалахи летять на всі боки, секунди через три тільки звук вибуху, а прильот був недалече.
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27.12.2022 03:57 Ответить
Что бы сокращалось количество этих ракет надо напрягать российское ПВО. А так это будет продолжаться очень долго.
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27.12.2022 05:51 Ответить
 
 