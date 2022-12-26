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Российские оккупанты наносят удары по Харьковщине ракетами С-300.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ наносят удары по Харьковщине, жителей региона призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил Синегубов.
Как сообщил в телеграме начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, воздушная тревога обьявлена из-за пусков вражеских ракет С-300.
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Правило "двох стін" стосується багатоповерхівок. А як бачимо - вже й по звичайним домівкам б'ють....
Що не фото то вирва різна... Такої вирви навіть при фаб-500 не було...
Хто в темі - будь ласка - проінструктуйте.
Якось бачив три прильоти С 300 - спочатку іскри і спалахи летять на всі боки, секунди через три тільки звук вибуху, а прильот був недалече.