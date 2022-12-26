Российские оккупанты наносят удары по Харьковщине ракетами С-300.

Войска РФ наносят удары по Харьковщине, жителей региона призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - отметил Синегубов.

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Как сообщил в телеграме начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, воздушная тревога обьявлена из-за пусков вражеских ракет С-300.