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Російські окупанти завдають ударів по Харківщині ракетами С-300
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Війська РФ завдають ударів по Харківщині, мешканців регіону закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.
Як поінформував у телеграмі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, повітряна тривога діє через пуски ворожих ракет С-300.
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Будь ласка, зачекайте...
Правило "двох стін" стосується багатоповерхівок. А як бачимо - вже й по звичайним домівкам б'ють....
Що не фото то вирва різна... Такої вирви навіть при фаб-500 не було...
Хто в темі - будь ласка - проінструктуйте.
Якось бачив три прильоти С 300 - спочатку іскри і спалахи летять на всі боки, секунди через три тільки звук вибуху, а прильот був недалече.