Російські окупанти завдають ударів по Харківщині ракетами С-300

Війська РФ завдають ударів по Харківщині, мешканців регіону закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.

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Як поінформував у телеграмі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, повітряна тривога діє через пуски ворожих ракет С-300.