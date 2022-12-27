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Російські окупанти завдають ударів по Харківщині ракетами С-300

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харківщина

Війська РФ завдають ударів по Харківщині, мешканців регіону закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.

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Як поінформував у телеграмі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, повітряна тривога діє через пуски ворожих ракет С-300.
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Хлопці, є в кого докази/добірка фото скільки потрібно бетону/кирпичу щоб ударною хвилею не продавило при фугасній с-300?

Правило "двох стін" стосується багатоповерхівок. А як бачимо - вже й по звичайним домівкам б'ють....

Що не фото то вирва різна... Такої вирви навіть при фаб-500 не було...

Хто в темі - будь ласка - проінструктуйте.
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26.12.2022 20:14 Відповісти
С 300 судячи по всьому кацапи переробили з затримкою взриву - спочатку ракета заглиблюється у землю/породу, а потім через три секунди вибухає. Тому такі глибокі вирви. Інщі ракети в Харкові вибухали відразу коли каслися землі, тому вирви неглибокі
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27.12.2022 04:03 Відповісти
Так, був один вибух по Харкову, де, незрозуміло, бо С 300 гучна ракета.
Якось бачив три прильоти С 300 - спочатку іскри і спалахи летять на всі боки, секунди через три тільки звук вибуху, а прильот був недалече.
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27.12.2022 03:57 Відповісти
Что бы сокращалось количество этих ракет надо напрягать российское ПВО. А так это будет продолжаться очень долго.
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27.12.2022 05:51 Відповісти
 
 