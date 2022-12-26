РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14396 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье
5 114 93
Германия (6005) пандемия (113) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Германия официально признала завершение пандемии COVID-19 в стране

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

коронавірус

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19 и спрогнозировали, что первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить уверенно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.

Как отметил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен в интервью изданию, он считает, что пандемия COVID-19 уже подошла к концу.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - считает вирусолог, входящий в совет по коронавирусу при федеральном правительстве Германии.

По его мнению, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Комментируя ситуацию в Китае, где сейчас массово распространяется коронавирус после отказа от политики "нулевой толерантности" к COVID-19, Дростен отметил, что ключевой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей.

Читайте также: Сертификат о четвертой вакцинации от COVID-19 можно сгенерировать в Дии

"Компания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Кроме того, абсолютно оправданы ограничения, которые были введены из-за распространения COVID-19", - заверил Дростен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Тю.
А у нас ровно 24.02 закончилось.

Заз местнае одмины косить начнут.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:47
+11
Прийшла війна і вбила ковида.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:51
+10
чесно кажучи...вже ми про нього і забули - не до того...
хай би і він про нас забув - не до нього!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як же ж наші ріднесенькі цовідники картають себе, що вчасно не долучилися до розрізання ситного цовідного пирога!
Ай-яй-яй...
показать весь комментарий
26.12.2022 20:37 Ответить
Изолировали китаезов с 250 лямов новых болячек,18% их населения,молодца,пох...
показать весь комментарий
26.12.2022 20:47 Ответить
Тю.
А у нас ровно 24.02 закончилось.

Заз местнае одмины косить начнут.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:47 Ответить
А в Китаї зараз бум ковіду.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:48 Ответить
Там ковидобесие достигло идеала. Теперь расплата
показать весь комментарий
26.12.2022 20:58 Ответить
Я пам'ятаю, як в нас і навіть тут на форумі, їх брали у приклад. І казали, що всі мають так жорстко діяти, як китайці.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:02 Ответить
Так і було все нормально у них поки "отріцатєлі" верх не взяли . А реальну статистику через сто років опублікують , а може і ні , схід справа тонка ((
показать весь комментарий
26.12.2022 21:24 Ответить
Ніхто там верх не брав,там як скаже партія,так і буде.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:30 Ответить
Партія сказала -" а за@біться ви у дошку" і скасувала карантинні норми , у них вже і так тих китайців більше аніж партії нада , пора проріджувати((
показать весь комментарий
26.12.2022 21:33 Ответить
В нас ніде немає карантинів,всі трц і супермаркети забиті людьми.Ніхто в масочках не ходить,вакциновано менше половини населення,я особисто знаю багатьох.в кого сертифікат про вакцини куплений.То де ж пандемія,що тихенько дома помирають,чи що? Ну от може ви поясните,де вона зараз? Мобілізують на війну не вакцинованих,у Бахмуті і на інших напрямках ніхто не дотримується карантинних норм.То за логікою мало би бути багато смертей,але ж їх немає.Звісно добре,що немає,бо зараз війна,але ж все ж таки.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:41 Ответить
Через таких як ти "невіруючих" , що повсюди свою пику сопливу і кашляючу сунуть , у мене вже цього року троє з родини через реанімацію пройшли , а решта по двічі перекашляли вдома , думаю що не так важко перенесли бо таки вакциновані були двічі (( До речі , десь нещодавно читав що у нас карантинних вимог ніхто і не скасовував , просто дурнів на даний час ніхто провокувати не хоче , собі дорожче виходить. Ну а ти і далі не вір , мені якось твоя невіра ***** , бо вже не у одного невіруючого на поминках бував , жаль що за собою і віруючих потягли ((
показать весь комментарий
26.12.2022 22:05 Ответить
Тут справа не у вірі.це не релігія.Поясни,те,що я написав.Я сам не хворів і з близьких родичів також ніхто.Зараз нікого не помічав кашлячуючих.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:23 Ответить
Пояснюю чому ти не хворів особисто - не факт що не хворів , міг перехворіти безсимптомно або організм стійкий до цього вірусу , або ти сам є його носієм і про це не здогадуєшся ; немає , слава Богу , такої хвороби від якої усі б "копита повідкидали" бо далі б не було кому хворіти (( Навіть снідом не кожен заражається , як холерою або чумою (( " Половина невакцинованого населення " вже перенесла це захворювання у різних формах : більшість у легкій , багато у середній , а хто у важкій , то про це вже тобі не розкаже , і на пам"ятникові про це не пишуть , ну хіба що фраза буде " передчасно пішов" (( За ковідні роки у суспільства сформувався який не який імунітет до цієї болячки ( це на відміну від Китаю де тепер маємо факт чверті мільярда хворих за місяць ) У першій хвилі мали відсоток смертей , тепер вірус мутував , став заразнішим але не таким смертоносним , маємо долі відсотка смертності , який стає непомітним через військові втрати , бо саме до цього увага суспільства прикута . Щодо захворюваності на фронті - почитай як там справи з простудними захворюваннями , а щодо втрат , так вони до кінця війни засекречені , хто від чого життя втратив - узнаєш після неї якщо доживеш , а дожити тобі бажаю , бо мені нічого поганого не зробив Відповідь задовольняє ?
показать весь комментарий
26.12.2022 22:55 Ответить
Звідки ви знаєте скільки перехворіло? Ви самі як це перевірили?Імунітет дуже погано формується,про це казали спеціалісти.До 24 лютого вірус був помітним,він по любому мав би бути і зараз помітним,бо ж як я вже писав немає ніяких і ніде ковідних обмежень.На фронті постійно будуть простуда і грип,там ж умов немає,промерз і гарантовано простудився,а потім може вилитися в пневмонію і смерть.Але якби там був ще й ковід масово,то взагалі би вже були величезні втрати.Звісно втрати є,але від куль,снарядів,мін,бомб і тд.В середу у Бахмуті загинув один мій знайомий.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:31 Ответить
От зарікався вже не писати , не витримав (( Звідки знаю - ЗВІДТИ ! Як перевірив - на собі ! Якщо вам щось казали спеціалісти , а не місцевий дурень-терапевт , то імунітет формується нормальний після хвороби , просто на невеликий проміжок часу , десь на пів року -рік . Вірус не собака - його очима не побачиш ( це про помітність ) . Скільки зараз хворіє - дохріна , просто зараз навіть середню тяжкість не госпіталізують , видають концентратори кисню додому та по телефону консультують щодо лікування ; госпіталізують якщо сатурація падає вже так , що 99 % через пару днів випишуть вперед ногами (( Обмеження НА ПАПЕРОВІ Є !!!!! Читайте оголошення на дверях ; що не дотримуються ніде , також правда , чому не реагують на це - вже написав раніше ! Про масові втрати також писав - немає масових нині бо через мутацію вірус втратив попередню летальність що є яскравим прикладом того що він був штучного походження і розроблявся як біологічна зброя ! Тепер тільки уявіть щоб його тримали у арсеналах і застосували , наприклад кацапи , у лютому цього року в Україні !
показать весь комментарий
26.12.2022 23:44 Ответить
Так дуже багато інформації було,що імунітет не формується,після ковіду.Цей вірус слабенький,для зброї.Бомби і зброя краще людей нищить.
показать весь комментарий
27.12.2022 00:01 Ответить
Не ту інформацію ти читав ! Іще раз для начитаного - імунітет формується , але не пожиттєвий , а короткочасовий ! Кажеш слабенький вірус для зброї ? З твоїх власних слів почалося : "А в Китаї зараз бум ковіду." Уяви що при початковій летальності та складності за двадцять днів кожен четвертий українець опинився в лікарні , кожен восьмий вимагав кисню а його не було де взяти і через це кожен десятий помер ....... як тобі бомба у чотири мільйони життів і повний крах економіки ? ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:15 Ответить
Та хто його знає,що там в Китаї.Може це влада сама щось спеціально чудить.Цифри то все одно не перевірити ніяк.А в нас нічого такого не було.Була різна інформація за імунітет до ковіду.Писали,що хто перехворів,має довгостроковий імунітет,інші писали,що короткостроковий.Ще інші,що взагалі імунітет сам не сформується,саме тому і всім потрібно вакцинуватися.
показать весь комментарий
27.12.2022 00:27 Ответить
Хто і коли писав про набутий довгостроковий імунітет після перенесеного ковіду якщо сам збудник два роки як виявили ? А вакцинуватися пропонували щоб уникнути ускладнень , попереджаючи одночасно , що вакцинація не захищає від можливого зараження ! Не знаю що у вас було , а чого не було , а от з власного досвіду знаю таке : лікування важкої форми ковід - 120 -150 тис грн , якщо без похорон обійшлося ; середньої до 100 ; легкої кому як поталанило - від пачки жарознижуючого до тисяч 10 ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:52 Ответить
Ну на початку десь і писали.У вас досвід такий,у мене по іншому.
показать весь комментарий
27.12.2022 01:02 Ответить
Судячи з ваших коментарів щодо ковіду у вас досвіду взагалі ніякого немає ( сам не хворів , рідні і близькі теж , нічого не бачив і не чув ) , а якщо так , то що ви коментуєте ?
показать весь комментарий
27.12.2022 01:07 Ответить
Я коментую,що у мене і свою точку зору,ви коментуєте,що у вас і вашу точку зору.
показать весь комментарий
27.12.2022 01:18 Ответить
Не слухай цього Славу.Корона-це грип.А пландемiю роздули спецiально в ЗМl,щоб люди самi бiгли колотися.В вакцинах намiшано разного гавна.Наслiки будуть згодом.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:22 Ответить
Правильно ! Не слухай мене ! А земля пласка і по бортику льодовик (( Паспортом не користуйся , бо там мітка диявола . У авто не їздь бо то шайтан арба! До лікарів не ходи , лікуйся уриною . А їсти їж один мох солоний - там ГМО немає !
показать весь комментарий
26.12.2022 23:47 Ответить
Наслiдки будуть згодом.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:24 Ответить
Наслідок по тобі видно , мабуть при народженні не тією вакциною щепили ((
показать весь комментарий
26.12.2022 23:48 Ответить
А соплива пика, не в мене точно.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:25 Ответить
Мені не видно
показать весь комментарий
26.12.2022 22:57 Ответить
Прийшла війна і вбила ковида.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:51 Ответить
чесно кажучи...вже ми про нього і забули - не до того...
хай би і він про нас забув - не до нього!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 20:53 Ответить
Тільки обстріли зменшуються, то відразу у нас починають в новинах, що от вже треба четверте щеплення, пункти вакцинації відкриті, всі вперед,...
показать весь комментарий
26.12.2022 21:00 Ответить
тому що надарили нам багато вакцини (строк якої вже навесні закінчуєтья), та й може по контрактам якась приходить (за списані у минулому році мільярд на боротьбу з хворобою...за який я не чув щоби відчитались)))
показать весь комментарий
26.12.2022 21:03 Ответить
Якщо справа була би тільки в цьому, то вакцини би тихо викинули і написали, що використали. Їм дурити усіх не в перший раз.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:09 Ответить
а ви думаєте воно так не буде)))
показать весь комментарий
26.12.2022 21:14 Ответить
Забувати не варто. Хтось повинен відповісти за всі смерті, заподіяну шкоду, відмиті гроші з карманів населення та інші негативні наслідки для суспільства і економіки
показать весь комментарий
27.12.2022 03:00 Ответить
Ляшко-врачеватель куда то исчез. Он больше жив или его уже заковидили?
показать весь комментарий
26.12.2022 21:07 Ответить
В сентябре ещё приходилось нахрен слать тут. Одмин был в гневе, но пошли оба по направлению
показать весь комментарий
26.12.2022 21:28 Ответить
Зараз цензоро боти набіжать. А сенс? - Ковідне бабло, вже не виділяють.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:12 Ответить
Вже набіг ! Дивлюся поталанило що з рідних ніхто від цієї срані не став інвалідом або не відкинувся , не всім так везе (( Коли оплатиш хоч раз рахунки за лікування тяжкохворого ковідника може хоч тоді триндіти перестанеш !
показать весь комментарий
26.12.2022 21:30 Ответить
А скільки людей померло, так і не дочекавшись планових операцій через те що ковідобіси ділили бюджети і гнобили людей?
Чи це не моз України кричав, що кінець зими - початок весни - буде ковідний апокаліпсис?
А ж ні, почалася війна, мільйони біженців, жодних ковідних норм - і жодної тобі епідемії.
Скільки людей помирало до ковіду - від різних ускладнень грипу, орз і пневмоній - і всім було байдуже. Поки не почалася Ковідна історія з мільярдними бюджетами.
показать весь комментарий
27.12.2022 00:19 Ответить
Не ****# мені про планові операції , хто хотів , той робив , одному тобі не поталанило , не зумів зробити , тепер ось через те помер і коменти з того світу строчиш (( Твоє горе не у ковідобісах , а у "отріцанії" (( Мабуть що і за здравіє гундяя молишся , бо істина в мокшанських попах закопана (( Для таких як ти "просвітлених" ще на початку історії з ковідом написали в чому його підступність і як розвиватимуться події в подальшому ; одна проблема - окрім на форумах сратися у тебе мізків не вистачило науковців і медиків почитати , бо розгубив їх бігаючи з іконкою по хресних ходах і протестах проти маскового режиму ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:32 Ответить
А Ви від народження страждаєте на розумову відсталість чи це результат ковіду?)
показать весь комментарий
27.12.2022 01:47 Ответить
Не суди по собі про інших
показать весь комментарий
27.12.2022 02:10 Ответить
Вони і восени цього року кричали щоб усі готувались до ковідного апокаліпсису
показать весь комментарий
27.12.2022 03:04 Ответить
Ну, не знаю - он у китаю за 20 діб 245 міліонів. Звіздец.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:16 Ответить
не можна довіряти жодному слову зі сторони китаю.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:22 Ответить
Правильно , не вірте китайцям , вірте кацапам - ковід у нас видумали щоб вас два роки тому на шашлики і концерти не пускати , а через вакцинацію всім чіпи повводили і тепер Білл Гейтс вами керує як електролампочками ((
показать весь комментарий
26.12.2022 23:58 Ответить
що, не встиг курточку купити? зараз би в кінці 2022 про барановірус лохам втирати
показать весь комментарий
27.12.2022 00:01 Ответить
Забувся тобі пірамідку гордоновську вислати , кажуть таким як ти , вальтонутим , в самий раз ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:18 Ответить
усі "Антіваксєри" італійські-прокремлівські і ************* любітєлі -де у всьому заговор америкосів і Байдена.. (Спілкувався як в інеті так і особисто)-таких далбайобів навіть в Україні не зустрічав.. ніколи не думав шо до такого маразму дійде..
показать весь комментарий
26.12.2022 21:19 Ответить
Як легко було всіх обдурити. Більшість дурнів без відповідної освіти так взагалі 3ричі обули.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:39 Ответить
Ну от у Китаї тепер чверть мільярда свій розум і показує , зате не обдурили
показать весь комментарий
27.12.2022 00:00 Ответить
Ви давно з Пекіна?
показать весь комментарий
27.12.2022 00:32 Ответить
Так зрозумів що ви нині там свої розумові здібності демонструєте ?
показать весь комментарий
27.12.2022 00:43 Ответить
Можливо і не дурили, а Остап Стахів мав рацію. Вірус же таки з пробірки з певною метою був виведений і розповсюджений у маси.
показать весь комментарий
27.12.2022 03:09 Ответить
Я б тоже смеялся с того ковида. Если бы не посмотрел здесь на Цензоре интервью Юрия Бутусова с одним замечательным хлопцем - воином и настоящим героем. Он очень скромно рассказывал про страшные бои, в которых пришлось побывать, Юрий буквально с него клещами тянул. А в конце Бутусов сообщил, что этот солдат уже ушел из жизни. И не от пули свинособак, а из-за ковида. Заболел , и умер в больнице. Все достаточно серьезно.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:59 Ответить
Я сам хворів до вакцинації-звичайний грип, але деякі яких я знаю переносили дуже тяжко і пара знайомих в Україні померли від Ковіду. Степінь тяжкості-залежить від групи крові як мінімум-все ще не вивчено і дуже індивідуально
показать весь комментарий
26.12.2022 22:14 Ответить
ніякий че не звичайний грип. я захворів через півроку після початку (не було ще ніяких вакцин) і перші дня три взагалі не міг зрозуміти, що захворів, бо навіть висока температура (38) протрималась всього пів дня. а от коли на 4 день повністю зник нюх та наполовину зник смак, зрозумів, що це ковід. нюх та смак не відновилися за два роки - тобто це назавжди. і деякі люди у моєму оточенні кажуть, що у них (або їх знайомих) так само. я щось не чув, щоб грип перманентно пошкоджував нюх та смак.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:39 Ответить
ще відновиться
показать весь комментарий
26.12.2022 23:19 Ответить
смаку немає? Брешеш, чоловіче.
показать весь комментарий
27.12.2022 00:33 Ответить
наполовину. читати навчись.
показать весь комментарий
27.12.2022 10:17 Ответить
Грип завжди був небезпечне своїми ускладненнями, вони були і будуть. В мене родичка померла від грипу ще при Союзі, коли ніякого хайпу на грипі не робили. Сам тех хворів на грип-ковід, сам по собі не страшний, а потім пішло ускладнення.
показать весь комментарий
27.12.2022 00:35 Ответить
ковид вполне реален. только вот случайность самой пандемии и єффективность и безвредность вакцин с каждім днем видится все сомнительнее. даже официальные подконтрольные государствам мед. организации публикуют очень интересную информацию, от которой расширяются глаза даже не смотря на попытки пропетлять, утаить и обмануть в отчетах.
я вот тоже собирался в декабре делать вторую ревакцинацию, но случайно наткнулся на ютуб канал одного английского доктора, который тупо читает официальные отчеты западных МОЗов и прочих прихлебателей. вакцинироваться я передумал.
https://www.youtube.com/@Campbellteaching/videos
показать весь комментарий
26.12.2022 22:32 Ответить
Так а навіщо тобі тепер вакцинуватися якщо нюх і так втратив , а більше ніяких наслідків не було , вакциною нюх не відновиш ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:03 Ответить
я хворів на початковий штам. а потім були ще два. до того ж через дезинформацію та брехню про ковід і вакцини з офіційних західних джерел була впевненість, що вакцини набагато кращі за набутий імунітет. правду я починаю дізнаватись тільки зараз.
показать весь комментарий
27.12.2022 10:15 Ответить
А у чому нещодавно пізнана правда полягає ?
показать весь комментарий
27.12.2022 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/@Campbellteaching/videos
показать весь комментарий
27.12.2022 11:06 Ответить
Ютуб - то діагноз (( Всього доброго ! Не хворій !
показать весь комментарий
27.12.2022 12:06 Ответить
з такою логікої "діагнозом" є і twitch і rozetka і vimeo і prom.ua, бо це все - майданчики.
що за ідіотизм..
показать весь комментарий
27.12.2022 14:49 Ответить
А я помню історію в якій цензор закрив коменти. Помер ветеран АТО. ПІСЛЯ ДВОХ ЩЕПЛЕНЬ. ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ - ДВА ВІД ПРОБЛЕМ З СЕРЦЕМ. ЙОМУ ЗДАЄТЬСЯ БУЛО БІЛЯ 40.
А В ЄВРОПІ якраз забороняли вакцини деяких виробників - бо вони давали ускладнення на серце з летальними випадками.
Так от хочу сказати, що не має для мене різниці - чи вбивці - москалі, чи вбивці в білих халатах з шприцами
показать весь комментарий
27.12.2022 00:25 Ответить
Від грипу теж помирають, і від пневмоніі. Особливо, коли огранізм виснажений. Або, коли під час хвороби, чи після, давати на нього велике навантаження. Це було завжди. До того ж, це, здаэться, про цього бійця, була інформація, що він перед тим отримав поранення, від міни, котра вибухнула (про що доповідач можливо забув сказати?)?. А тепер нам тут цинічно кажуть про грип - який він "страшний"?

п.с. Я особисто з грипу/ковіду ніколи не сміявся. Але з самого початку казав, що це в принципі звичайна річ, і що за рік-другий ми всі переконтактуэмо з вірусом і матимемо в природній спосіб нормальний до нього імунітет. Так і сталося. Хворів два рази. Перший раз довго, й нудно. Другий - температура була всього три дні, як звичайне ГРВі. Другий раз як хворів - заразився від людини, котра хворіла досить важко й довго (з усіма симптомами). На третій рік в "сезон ГРВі" в мене температура вже ледь підіймалася, на день-другий, і все.
показать весь комментарий
27.12.2022 07:06 Ответить
Цікаво - а на якій кількості вакцинацій вони зупинилися? Чотири, п'ять чи шість?
показать весь комментарий
26.12.2022 22:23 Ответить
777
показать весь комментарий
26.12.2022 22:28 Ответить
В курсі як вакцинують від грипу ? (( Можу тобі пояснити дещо з власного досвіду . Ті хто переніс ковід у важкій формі досить часто на вакцинацію взагалі не реагують , а ковід повторно захоплюють на ура ! Так що зупинка буде у кожного своя або після винайдення універсальної вакцини від усіх мутацій що малоймовірно ((
показать весь комментарий
27.12.2022 00:07 Ответить
Ой, я б на їхньому місці не квапилась. Ще попереду зима, нові наші невакциновані біженці, китайці після Нового року будуть повертатися з Китаю. А там ще стільки цієї зарази, шо караул.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:20 Ответить
Знов за рибу гроші.
То нічого, що із введенням масовоі примусовоі "уколізаціі" різко почала зростати кількість хворих, та кількість смертей? Кількість серйозних ускладнень? Настільки, що більшість краін Эуропи просто вимушені були відмовитися від подальшого використання цього незрозумілого "зілля"? - Особливо на фоні масових протестів на фоні ковідного "апартеіду"?
А нічого, що найменше хворих, найменше ускладнень та найменше смертей, було в краінах, де, фактично, було найменше "вколотих"? В тій же таки самій Швеціі, де жодних ковідних обмежень взагалі не було фактично, і де вони носили хіба що рекомендаційних характер?
А тепер вони лицемірно кажуть, мовляв, "свята факцина" "допомогла", "ми були праві" (і хочемо ще "шоу" з новим "страшним вірусом" грипу, "верблюжачим", чи "слонячим" - чи ще якимось, байдуже? ).
А на запити про раптове збільшення смертності, особливо серед дітей (якраз тоді, коли дозволили й почали колоти дітей)- кому "ковідло" взагалі нічим фактично не загрожувало, бо вони переносили його найлегше - пишуть відписки, що, мовляв, "факцина" "не обов`язково могла спричинити всі ті ускладнення та смерті". Ну так. Хто ж від того просто так відмовиться? Бо ж, відповідати за заподіяну експериментальним "препаратом" шкоду нікому не хочеться. Як і за нелюдські антиконституційні соціальні "експерименти" також? Особливо, коли можна на потоці "пиляти" мільярди доларів? та ще й, попутно, прикриваючись "турботою", "закручувати гайки"?
Ковідобіси не дарма так бісяться - бо за ті "номери", що вони "понавиробляли", наприклад, німецьку правлячу верхвіку після Другоі Світовоі геть "понарозвішували". Укупі з ж німецькими пропагандистами, котрі ту верхівку обслуговували.
показать весь комментарий
27.12.2022 06:09 Ответить
Ну і власне, трохи цифр (нелюбителям "теорій змов" прошу проходити повз, воно вам не цікаве, а будь-яка людина, котра ставить критичні запитання - то для вас "антивакс", "мракобіс" і т.д. )

The Exposé провело ексклюзивне розслідування:

"29 серпня 2022 року було виявлено, що офіційні показники смертності в Європі приголомшливо зросли на 691% серед дітей. Це сталося в період до 33-го тижня 2022 року (до 15 серпня), оскільки Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency) продовжило дозвіл на екстрене використання вакцини проти Covid-19 компанії Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років у травні 2021 року.

До цього рішення Європейського агентства з лікарських засобів смертність серед дітей у 2021 році була нижчою за очікувану. Але після отримання дозволу на екстрене використання вакцини, виявилося, що надмірна смертність серед дітей до кінця року зросла на 1599%, що викликає глибоке занепокоєння, якщо порівняти з середнім показником за 2017-2020 роки.

Через три тижні після розслідування, EuroMOMO, яка надає статистичні дані, була змушена офіційно визнати підвищену надмірну смертність серед дітей і розпочала загальноєвропейське розслідування можливих причин.

The Exposé провело своє дослідження, використовуючи дані, опубліковані EuroMOMO у своєму бюлетені за 33-й тиждень 2022 року.

ЄвроМОМО не згадує про підвищену смертність серед дітей віком від 0 до 14 років. Однак, через три тижні після розслідування вони були змушені це зробити.

ЄвроМОМО зрозуміло, що змушене нарешті розслідувати, чому так багато дітей помирає по всій Європі, але при цьому вдалося до фальсифікації і змінило свою базову лінію: тобто всі дані про надмірну смертність з 2017 по 2022 рік були змінені з моменту розслідування на 33-му тижні. Це зроблено для того, щоб штучно зменшити серйозність кількості надмірних смертей серед дітей у віці від 0 до 14 років.

The Exposé пише, що це легко доводиться завдяки "WayBackMachine" ("веб-архів"), який є інтернет-архівом більшості сторінок, доступних у всесвітній мережі.

Через вкрай підозріле рішення EuroMOMO змінити базову лінію одночасно з початком загальноєвропейського розслідування надзвичайного зростання надмірної смертності серед дітей після рішення Європейського медичного агентства схвалити вакцину від Covid-19 для дітей, The Exposé терміново проведе ще одне розслідування щодо зростання надмірної смертності на основі зміненої базової лінії."

- А ось та сама відписка щодо запиту євродепутатів стосовно щодо збільшення понаднормовоі смертності: Joint answer given by Ms Kyriakides on behalf of the European Commission

бісам, звичайно, простіше насерти, "забалакати тему", обізвати всіх "антиваксами", відробляючи свій "інтерес".
Хоча, якщо пройтися, хоча б за тими посиланнями, на тій же таки статті на The Exposé , картина для адептів "святого лохдауну" та "животворящоі наколки" складаэться чимдалі неприглядною.
показать весь комментарий
27.12.2022 06:48 Ответить
А нічого що у тій же Швеції трішки інший менталітет , клімат та умови життя аніж у отарі схожій на нашу , де вівця чи баран , який сам заразився , бігом преться у найбільшу отару із своїми соплями і кашлями бо " йому нада както жіть " замість пару днів посидіти вдома ?
показать весь комментарий
27.12.2022 10:49 Ответить
 
 