Германия официально признала завершение пандемии COVID-19 в стране

В Германии официально признали завершение пандемии COVID-19 и спрогнозировали, что первую волну зимних заболеваний жители страны должны пережить уверенно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.

Как отметил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен в интервью изданию, он считает, что пандемия COVID-19 уже подошла к концу.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - считает вирусолог, входящий в совет по коронавирусу при федеральном правительстве Германии.

По его мнению, по завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом.

Комментируя ситуацию в Китае, где сейчас массово распространяется коронавирус после отказа от политики "нулевой толерантности" к COVID-19, Дростен отметил, что ключевой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей.

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"Компания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Кроме того, абсолютно оправданы ограничения, которые были введены из-за распространения COVID-19", - заверил Дростен.