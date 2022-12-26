Німеччина офіційно визнала завершення пандемії COVID-19 у країні
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У Німеччині офіційно визнали завершення пандемії COVID-19 і спрогнозували, що першу хвилю зимових захворювань мешканці країни мають пережити цілком впевнено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesspiegel.
Як зазначив керівник відділу вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дроссен в інтерв'ю виданню, він вважає, що пандемія COVID-19 уже добігла кінця.
"За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", - вважає вірусолог, який входить до ради з питань коронавірусу при федеральному уряді Німеччини.
На його думку, по завершенню зими імунітет до COVID-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово розповсюджуватись улітку.
Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики "нульової толерантності" до COVID-19, Дростен зазначив, що ключовою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку.
"Кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Крім того, абсолютно виправданими є обмеження, що були запроваджені через поширення COVID-19", - запевнив Дростен.
Будь ласка, зачекайте...
Ай-яй-яй...
А у нас ровно 24.02 закончилось.
Заз местнае одмины косить начнут.
хай би і він про нас забув - не до нього!!!
Чи це не моз України кричав, що кінець зими - початок весни - буде ковідний апокаліпсис?
А ж ні, почалася війна, мільйони біженців, жодних ковідних норм - і жодної тобі епідемії.
Скільки людей помирало до ковіду - від різних ускладнень грипу, орз і пневмоній - і всім було байдуже. Поки не почалася Ковідна історія з мільярдними бюджетами.
я вот тоже собирался в декабре делать вторую ревакцинацию, но случайно наткнулся на ютуб канал одного английского доктора, который тупо читает официальные отчеты западных МОЗов и прочих прихлебателей. вакцинироваться я передумал.
https://www.youtube.com/@Campbellteaching/videos
що за ідіотизм..
А В ЄВРОПІ якраз забороняли вакцини деяких виробників - бо вони давали ускладнення на серце з летальними випадками.
Так от хочу сказати, що не має для мене різниці - чи вбивці - москалі, чи вбивці в білих халатах з шприцами
п.с. Я особисто з грипу/ковіду ніколи не сміявся. Але з самого початку казав, що це в принципі звичайна річ, і що за рік-другий ми всі переконтактуэмо з вірусом і матимемо в природній спосіб нормальний до нього імунітет. Так і сталося. Хворів два рази. Перший раз довго, й нудно. Другий - температура була всього три дні, як звичайне ГРВі. Другий раз як хворів - заразився від людини, котра хворіла досить важко й довго (з усіма симптомами). На третій рік в "сезон ГРВі" в мене температура вже ледь підіймалася, на день-другий, і все.
То нічого, що із введенням масовоі примусовоі "уколізаціі" різко почала зростати кількість хворих, та кількість смертей? Кількість серйозних ускладнень? Настільки, що більшість краін Эуропи просто вимушені були відмовитися від подальшого використання цього незрозумілого "зілля"? - Особливо на фоні масових протестів на фоні ковідного "апартеіду"?
А нічого, що найменше хворих, найменше ускладнень та найменше смертей, було в краінах, де, фактично, було найменше "вколотих"? В тій же таки самій Швеціі, де жодних ковідних обмежень взагалі не було фактично, і де вони носили хіба що рекомендаційних характер?
А тепер вони лицемірно кажуть, мовляв, "свята факцина" "допомогла", "ми були праві" (і хочемо ще "шоу" з новим "страшним вірусом" грипу, "верблюжачим", чи "слонячим" - чи ще якимось, байдуже? ).
А на запити про раптове збільшення смертності, особливо серед дітей (якраз тоді, коли дозволили й почали колоти дітей)- кому "ковідло" взагалі нічим фактично не загрожувало, бо вони переносили його найлегше - пишуть відписки, що, мовляв, "факцина" "не обов`язково могла спричинити всі ті ускладнення та смерті". Ну так. Хто ж від того просто так відмовиться? Бо ж, відповідати за заподіяну експериментальним "препаратом" шкоду нікому не хочеться. Як і за нелюдські антиконституційні соціальні "експерименти" також? Особливо, коли можна на потоці "пиляти" мільярди доларів? та ще й, попутно, прикриваючись "турботою", "закручувати гайки"?
Ковідобіси не дарма так бісяться - бо за ті "номери", що вони "понавиробляли", наприклад, німецьку правлячу верхвіку після Другоі Світовоі геть "понарозвішували". Укупі з ж німецькими пропагандистами, котрі ту верхівку обслуговували.
The Exposé провело ексклюзивне розслідування:
"29 серпня 2022 року було виявлено, що офіційні показники смертності в Європі приголомшливо зросли на 691% серед дітей. Це сталося в період до 33-го тижня 2022 року (до 15 серпня), оскільки Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency) продовжило дозвіл на екстрене використання вакцини проти Covid-19 компанії Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років у травні 2021 року.
До цього рішення Європейського агентства з лікарських засобів смертність серед дітей у 2021 році була нижчою за очікувану. Але після отримання дозволу на екстрене використання вакцини, виявилося, що надмірна смертність серед дітей до кінця року зросла на 1599%, що викликає глибоке занепокоєння, якщо порівняти з середнім показником за 2017-2020 роки.
Через три тижні після розслідування, EuroMOMO, яка надає статистичні дані, була змушена офіційно визнати підвищену надмірну смертність серед дітей і розпочала загальноєвропейське розслідування можливих причин.
The Exposé провело своє дослідження, використовуючи дані, опубліковані EuroMOMO у своєму бюлетені за 33-й тиждень 2022 року.
ЄвроМОМО не згадує про підвищену смертність серед дітей віком від 0 до 14 років. Однак, через три тижні після розслідування вони були змушені це зробити.
ЄвроМОМО зрозуміло, що змушене нарешті розслідувати, чому так багато дітей помирає по всій Європі, але при цьому вдалося до фальсифікації і змінило свою базову лінію: тобто всі дані про надмірну смертність з 2017 по 2022 рік були змінені з моменту розслідування на 33-му тижні. Це зроблено для того, щоб штучно зменшити серйозність кількості надмірних смертей серед дітей у віці від 0 до 14 років.
The Exposé пише, що це легко доводиться завдяки "WayBackMachine" ("веб-архів"), який є інтернет-архівом більшості сторінок, доступних у всесвітній мережі.
Через вкрай підозріле рішення EuroMOMO змінити базову лінію одночасно з початком загальноєвропейського розслідування надзвичайного зростання надмірної смертності серед дітей після рішення Європейського медичного агентства схвалити вакцину від Covid-19 для дітей, The Exposé терміново проведе ще одне розслідування щодо зростання надмірної смертності на основі зміненої базової лінії."
- А ось та сама відписка щодо запиту євродепутатів стосовно щодо збільшення понаднормовоі смертності: Joint answer given by Ms Kyriakides on behalf of the European Commission
бісам, звичайно, простіше насерти, "забалакати тему", обізвати всіх "антиваксами", відробляючи свій "інтерес".
Хоча, якщо пройтися, хоча б за тими посиланнями, на тій же таки статті на The Exposé , картина для адептів "святого лохдауну" та "животворящоі наколки" складаэться чимдалі неприглядною.