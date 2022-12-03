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Новини Коронавірус і карантин
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90% населення планети мають імунітет до COVID-19, - ВООЗ

карантин,коронавирус

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

"За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію", - сказав Гебреєсус.

Водночас, зауважив він, "зниження пильності залишає двері відчиненими для появи нового штаму вірусу, який може поширитись і витіснити Omicron, що зараз домінує".

"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - попередив гендиректор ВООЗ.

Також читайте: Цьогоріч смертність від COVID-19 впала на 90%, - ВООЗ

Як повідомлялося, загалом у світі зараз зареєстровано 640 мільйонів інфікованих COVID-19, 6,6 мільйона людей померли. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними і реальна кількість заражень та смертей може бути набагато більшою.

Автор: 

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) імунітет (6)


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Топ коментарі
+17
Правильно!
Зливатись треба пристойно, солідно, з відповідною пикою лиця.
Ги...
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03.12.2022 14:10
+12
Для фармкомпаній колективний імунітет - як серпом по яйцям
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03.12.2022 15:01
+11
переболели с женой стандартно без осложнений легко перенесли, затем жена захотела привиться и после 1 укола оказалась в больнице, пол года терпли ноги и лечила другие осложнения, мне хватило ума не колоться
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03.12.2022 14:53
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И болеют не по одному разу , и привитые чеыре раза заболевают . Так что это утверждение спорно .
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03.12.2022 14:10 Відповісти
Тому що існують різні штами
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03.12.2022 15:00 Відповісти
Ага-ага
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28.03.2023 20:05 Відповісти
Імунітету від ковіду не існує власне через його здатність модифікуватись і змінюватись...Але є властивість людського організму пристосовуватись,тому з кожним новим випадком зараження захворювання буде протікати все легше і легше,поки ви взагалі перестанете його зауважувати...Врешті ковід зникне,людство заплатить за це сотнею мільйонів життів,але на той час в Китаї вже придумають щось нове...
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03.12.2022 16:18 Відповісти
Наличие иммунитета совершенно не защищает от повторной болезни.
По ковиду у меня примера нет, но вот по по гриппу пережил сам. Судя по всему болел какой-то разновидностью испанки - чуть не сдох, а а мать и бабка, которые переживали эпидемии раньше, только почихали и легкий насморк.
С ковидом та же фигня. Так что ждем SARS-CoV-3, SARS-CoV-4, SARS-CoV-5....
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03.12.2022 17:18 Відповісти
К сожалению, иммунитет от ковида по большей части защищает от тяжелого течения заболевания и смерти, и в меньшей степени от самого заболевания.
Про разницу в штаммах уже говорили, одна из причин.
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03.12.2022 18:27 Відповісти
Правильно!
Зливатись треба пристойно, солідно, з відповідною пикою лиця.
Ги...
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03.12.2022 14:10 Відповісти
Прививок не имею, не болел.
Жена имела три прививки и..... заболела.
Две недели в больнице.
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03.12.2022 14:13 Відповісти
переболели с женой стандартно без осложнений легко перенесли, затем жена захотела привиться и после 1 укола оказалась в больнице, пол года терпли ноги и лечила другие осложнения, мне хватило ума не колоться
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03.12.2022 14:53 Відповісти
жена вас не слушается...?
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03.12.2022 16:05 Відповісти
нет, у нее своя голова на плечах, а вообще упертая
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03.12.2022 16:34 Відповісти
При ковіду одна з причин ускладнення це згортання крові.так що ацетилсаліцилова кислота з перших днів до1500мг,тобто три таблетки.хрча коли я перший, найсильніший раз захворів отим китайським гівном то вживав аспірину більше ніж три таблетки,по відчуттях.як ноги терпіли ,бо маю тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок і тому знаю як це відчувається і реагую швидко.аив ще для захисту печінки аллахол та чаї та антибіотики -азитроміцин.перехворів дома
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28.03.2023 20:09 Відповісти
не прошло и три года ))))
вот он коллективный иммунитет...никто не видит (и не хочет признать) а он есть...
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03.12.2022 14:13 Відповісти
Дебет,кредит,сальдо...воз-навоз миссия выполнима...
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03.12.2022 14:22 Відповісти
краткость - сестра таланта !
(все что хотели сказать - доступно и ясно!)
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03.12.2022 14:30 Відповісти
Для фармкомпаній колективний імунітет - як серпом по яйцям
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03.12.2022 15:01 Відповісти
У мене третій варіант...
Тьфу-тьфу...
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03.12.2022 14:16 Відповісти
https://site.ua/yesint/xu-iz-mister-antivakcinator-pamyatka-dlya-zurnalistov-i-ne-tolko-i7jw2xj https://site.ua/yesint/xu-iz-mister-antivakcinator-pamyatka-dlya-zurnalistov-i-ne-tolko-i7jw2xj

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03.12.2022 14:28 Відповісти
Ковід здувся і вже неактуально.
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03.12.2022 14:34 Відповісти
ойййййййй...через 12 років--гарантую,ще якусь пандимію знайдуть
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03.12.2022 14:38 Відповісти
Забули, що брехали про імунітет, особливо про природній. А ми пам'ятаємо.
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03.12.2022 14:40 Відповісти
640 млн захворіло за весь час... Населення планети 8 млрд... Навіть менше 10%. То може той імунітет нікуди не зникав? ...
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03.12.2022 14:49 Відповісти
... Тссс, Ляшко без заробітку залишиться
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03.12.2022 14:50 Відповісти
А бідних китайців ВООЗ забув попередити
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03.12.2022 14:58 Відповісти
Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. (с)

а те кто пугал антиваксеров трупами до сих пор колются? ведь говорили что вакцина не вечная а на пол года
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03.12.2022 15:05 Відповісти
Колются или нет - большой вопрос, но вид делают. Более того, все те, кто против шмурдяка - до сих пор биотеррористы и агенты кремля (если твитур зайти почитать)
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03.12.2022 19:43 Відповісти
9,999 забули дописати.
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03.12.2022 15:44 Відповісти
Хорошо б что б китайци узнали что он думает и порвали Си
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03.12.2022 19:35 Відповісти
Нет к нему иммунитета, он мутирует постоянно.
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03.12.2022 19:58 Відповісти
То все локшина на вуха.в мене сестра з чоловіком весь час гімно це колять.і весь час хворіють важче за мене.а тут антибіотики пропив і шуруй далі
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28.03.2023 20:12 Відповісти
Як в тому анекдоті:хто вакцинований від уханського вірусу-той хворіє як джентльмен-запалення легень в будь-якому випадку.хто гад такий не вірить поважним дядям та тьотям з чесними обличчами ,той паскудник ковідом хворіє і інших на небезпеку наражає,бо невіруюча в силу науки недовакцинована скотиняко; ну і що що інші лохи є вакциновані,вони все одно невакцинованих ссуться вакцинований поряд помирає -то не наслідки вакцинації,це всім і без доказів ясно.які вам параноїк ще факти треба
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28.03.2023 20:03 Відповісти
 
 