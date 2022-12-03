90% населення планети мають імунітет до COVID-19, - ВООЗ

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

"За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію", - сказав Гебреєсус.

Водночас, зауважив він, "зниження пильності залишає двері відчиненими для появи нового штаму вірусу, який може поширитись і витіснити Omicron, що зараз домінує".

"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - попередив гендиректор ВООЗ.

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Як повідомлялося, загалом у світі зараз зареєстровано 640 мільйонів інфікованих COVID-19, 6,6 мільйона людей померли. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними і реальна кількість заражень та смертей може бути набагато більшою.