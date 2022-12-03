90% населення планети мають імунітет до COVID-19, - ВООЗ
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше у 90% населення планети вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) або після попереднього інфікування, або внаслідок вакцинації.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.
"За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію", - сказав Гебреєсус.
Водночас, зауважив він, "зниження пильності залишає двері відчиненими для появи нового штаму вірусу, який може поширитись і витіснити Omicron, що зараз домінує".
"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - попередив гендиректор ВООЗ.
Як повідомлялося, загалом у світі зараз зареєстровано 640 мільйонів інфікованих COVID-19, 6,6 мільйона людей померли. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними і реальна кількість заражень та смертей може бути набагато більшою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По ковиду у меня примера нет, но вот по по гриппу пережил сам. Судя по всему болел какой-то разновидностью испанки - чуть не сдох, а а мать и бабка, которые переживали эпидемии раньше, только почихали и легкий насморк.
С ковидом та же фигня. Так что ждем SARS-CoV-3, SARS-CoV-4, SARS-CoV-5....
Про разницу в штаммах уже говорили, одна из причин.
Зливатись треба пристойно, солідно, з відповідною пикою лиця.
Ги...
Жена имела три прививки и..... заболела.
Две недели в больнице.
вот он коллективный иммунитет...никто не видит (и не хочет признать) а он есть...
(все что хотели сказать - доступно и ясно!)
Тьфу-тьфу...
а те кто пугал антиваксеров трупами до сих пор колются? ведь говорили что вакцина не вечная а на пол года