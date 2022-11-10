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Новини Коронавірус і карантин
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Цьогоріч смертність від COVID-19 впала на 90%, - ВООЗ

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Від початку цього року кількість спричинених COVID-19 смертей у світі впала майже на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, пише АР.

За його словами, минулого тижня ВООЗ було повідомлено про трохи більше, ніж 9400 смертей, пов’язаних із коронавірусом, а у лютому цього року щотижня від недуги у світі вмирало 75 тис. людей.

"Ми пройшли довгий шлях, й це – привід для оптимізму. Утім ми продовжуємо закликати усі уряди, громади та осіб залишатися пильними", - сказав Гебреїсус.

Він наголосив, що нові штами COVID-19 продовжують з’являтися та становлять небезпеку.

"Майже 10 тис. смертей на тиждень, це на 10 тис. більше, ніж могло би бути для хвороби, яку можна упередити та лікувати", - зазначив глава ВООЗ.

За його словами, у світі проводиться недостатньо аналізів для виявлення COVID-19, а різниця у пропорції вакцинованого населення в багатих і бідних країнах залишається разючою.

Загалом у ВООЗ нарахували 629 млн випадків інфікування COVID-19 у світі та 6,5 млн смертей від цієї хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 16 тис. нових випадків COVID-19 виявили в Україні за минулий тиждень

Автор: 

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Боротьба з COVID-19 була страшніша за сам COVID-19.
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10.11.2022 01:36
+17
тавишо !?!?! єта афера еще в моде ??
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10.11.2022 00:56
+16
Смертність від ковіду впала? Це ЗСУ її артою розх**рили.
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10.11.2022 01:00
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тавишо !?!?! єта афера еще в моде ??
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10.11.2022 00:56 Відповісти
Смертність від ковіду впала? Це ЗСУ її артою розх**рили.
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10.11.2022 01:00 Відповісти
А дійсно, почалась війна і відразу той ковід кудись подівся
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10.11.2022 03:45 Відповісти
Років через 5-7 Netflix зніме фільм про "Проект пандемія"
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10.11.2022 08:23 Відповісти
Тільки одна напасть стала відступати, інша напасть кремлівська з"явилася. Ковід і війна, показали, що незважаючи на 21 століття, всі технології, науку і досягнення, світ дуже вразливий і незахищений від слова зовсім. Ковід то ще відносно проста недуга, але як світ виявився слабким, вражає, а якщо б цей вірус був з 100% смертністю, то цивілізація вся вимерла б і ніхто нічого не зроби в би.
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10.11.2022 01:19 Відповісти
Природі вимирання виду не потрібне, тому таких вбивчих вірусів не існує. Навіть ***** і чорна смерть має процент виживання. А от реакція світу на ковід і війну показала, що людство занадто розслабило булки, і забуло, як на такі виклики реагувати. А якби на місці ковіду була іспанка?
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10.11.2022 02:17 Відповісти
Все верно, человечество само себя уничтожит.
Но как и вирус оставит вид, для нового развития.
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10.11.2022 04:18 Відповісти
Я дотримуюсь тої думки, що саме китай і кацапстан й винайшли цю заразу, щоби знищити людство, адже вони прагнуть заволодіти світом.
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10.11.2022 03:44 Відповісти
Фуфло спалилось само собой.
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10.11.2022 01:22 Відповісти
цікаво це рекламна стаття чи ні
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10.11.2022 01:23 Відповісти
Боротьба з COVID-19 була страшніша за сам COVID-19.
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10.11.2022 01:36 Відповісти
Цей продуманий бізнес план спрацював на 70%, завадила війна. Він поновиться одразу після. По суті група людей тероризувала цілий світ ковідом, заробляючи на цьому.
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10.11.2022 08:28 Відповісти
Варто згадати новину двотижневої давності, що німецькі вчені довели штучне походження Ковід19.
Залишається цього Гебреєсуса запитати, чому ніхто за це не покараний, хто відшкодує за це астрономічні збитки?
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10.11.2022 02:13 Відповісти
Не треба забувати, що нагнітателі одержали астрономічні прибутки.
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10.11.2022 03:31 Відповісти
Астрономічні збитки для одних вилились у прибутки для інших. Ці шахраї все повинні компенсувати з процентами, а їх привладні посібники понести справедливу законну розплату
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10.11.2022 12:06 Відповісти
Війна, тепер не до ковіду.
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10.11.2022 02:39 Відповісти
"А был ли мальчик?"
Тобто, а чи був той ковід?
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10.11.2022 03:40 Відповісти
.

схоже на те,що пiд час локдауну та iстерики з короною найбiльше вiдправили людей на

той свiт самi лiкарi, iстерика полiтикiв та iнших придуркуватих, набагато бiльше, нiж

сама ковiдла.



.
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10.11.2022 07:11 Відповісти
В якому розумінні і яким чином «відправили на той світ»?
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10.11.2022 12:08 Відповісти
Не розслабляйтесь зеленський вже підписав закон проголосований слугами про обовязковість щеплення від ковід. Боротьба проти населення продовжується.
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10.11.2022 08:08 Відповісти
Вдалий експеремент над людством, який показав, що більшість людей готові обміняти свої права і свободи на комфорт.
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10.11.2022 08:11 Відповісти
 
 