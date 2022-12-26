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оккупация (9504) Херсонщина (3496) Якименко (61)

Глава СБУ времен Януковича Якименко назначен главой оккупационной спецслужбы Херсонщины

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

якименко

Руководителя Службы безопасности Украины времен беглого президента Виктора Януковича Александра Якименко назначили главой оккупационной спецслужбы Херсонщины. Он возглавил так называемую государственную службу безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет херсонское издание "Мост" со ссылкой на данные из российского Единого государственного реестра юридических лиц.

Как отмечается, в реестре 22 декабря зарегистрировали новое юридическое лицо – "государственную службу безопасности Херсонской области". Ее адрес – улица Театральная, 18 в Херсоне. Там находится Хозяйственный суд Херсонской области.

Главой этой "государственной службы безопасности" стал Якименко Александр Григорьевич. Херсонское издание "Мост" еще в июне сообщало, что бывший глава СБУ сотрудничает с оккупантами в Херсонской области.

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Александр Якименко в 1990-х годах служил в рядах Вооруженных сил России. Затем в 1999-2007 гг. якобы работал на разных должностях в СБУ, однако подтверждений этой информации нет. 17 марта 2010 года он возглавил управление СБУ в Севастополе и уже через год получил звание генерал-майора.

В 2011-2012 годах Якименко возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем стал первым заместителем главы СБУ и главой Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 9 января 2013 года его назначили главой СБУ. Во время Революции достоинства он бежал в Россию.

В декабре 2020 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование против бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко. Разрешение предоставили в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя, самого Якименко и его первого заместителя, а также командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка и других чиновников. Им инкриминируют препятствование митингам, превышение власти, что привело к тяжким последствиям, убийствам и покушениям на умышленные убийства, а также умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и террористический акт в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

В 2021 году Якименко был лишен звания генерал-майора и всех государственных наград.
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Топ комментарии
+24
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26.12.2022 23:19
+22
Щось не часто ви читаєте українські новини (( він з березня воює , і не тільки під Бахмутом ; правда дехто з "кварталбайрактар" пробує це перетворити на "ржач" ((
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26.12.2022 23:14
+19
Прочитала сьогодні, що прокурор часів Порошенко воює під Бахмут....Пан Луценко, респект
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26.12.2022 23:03
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Зездець. Продовження.
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26.12.2022 22:58 Ответить
Звиздець буде коли після звільнення Херсонської області цього підер@са візьмуть вже в українську адміністрацію , а судячи з того що у тих краях твориться все до того іде (( А так , це не звиздець , звіздочок ((
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26.12.2022 23:11 Ответить
в яку там українську адміністрацію? прилетить йому або снаряд в ресторан, або підірвуть партизани. через рік ніхто й не згадає, що була така потвора на світі.
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27.12.2022 08:33 Ответить
Так само як і інших ригів і сепарів призначать. Накрайняк дадуть втікти як Портнову закордон із баблом
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27.12.2022 08:53 Ответить
Під час Революції гідності він утік до Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3389474
Блін заголовок такий що можна і запутатись хто кого призначив
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26.12.2022 23:21 Ответить
Та схоже це ти трохи тупенький)
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26.12.2022 23:26 Ответить
Підірвать нах.
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26.12.2022 23:33 Ответить
За допомогою наших героїв- партизанів, скоро він відправиться не реінкарнацію у мінеральне царство
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26.12.2022 22:59 Ответить
в хмарне сховище.
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26.12.2022 23:06 Ответить
війна народу проти уряду під час зовнішнього вторгнення закінчується погано
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28.12.2022 01:17 Ответить
Це небезпечно, в нього мабудь багато зв'язків в Україні, сподіваємось скоро побачимо 💥
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26.12.2022 22:59 Ответить
Де-яких знаю не тільки я, без проблем. І якщо їх знаю я, то всі вони відомі.Чи й не птаха
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26.12.2022 23:05 Ответить
Не чего хаймарс на этой курвоте метку поставил. рогозин не даст спи.деть. жди мразь.
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26.12.2022 23:01 Ответить
Прочитала сьогодні, що прокурор часів Порошенко воює під Бахмут....Пан Луценко, респект
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26.12.2022 23:03 Ответить
Щось не часто ви читаєте українські новини (( він з березня воює , і не тільки під Бахмутом ; правда дехто з "кварталбайрактар" пробує це перетворити на "ржач" ((
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26.12.2022 23:14 Ответить
Так зрозумів що у тебе на відмазку грошей не вистачило що злий такий ? (( Поїдь до Луценка у очі йому свою думку про нього розкажи , чого тут розєрепенився , дивися щоб хоч у штани не нахезав від злості (( А те що зелебобіки нині роблять для тебе не піар , а вияв героїзму ?????
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26.12.2022 23:28 Ответить
Жовч розливаєте. Мабуть, хворі. Вам в іншу палату.
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27.12.2022 01:14 Ответить
Ну ти і упороте зелене чучело.
Їдь під Бахмут і скажи Луценку в очі. Чи ти можеш тільки робить кунілінгус зелених і кошерних срак???
Так тобі далі убогий,туто не подають.
В натурі,яке ти ущербне. Тьху гидота 🤮клвертик з 30срібняками прийшов вже з ОП? Ти убогий до крику.
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27.12.2022 01:31 Ответить
Кстати и крищенко, главный мент Киева давно на передовой, и простым. Только пуд соли все ставит на места. Только долго ждать.
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27.12.2022 06:49 Ответить
Я контактую з ЄС і знаю,що Луценко був під Миколаїв, дружина і син волонтери. Я читаю усе про депутатів і чиновників України, а також про "депутатів" і "чиновників " зе.Бережіть себе
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27.12.2022 09:57 Ответить
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26.12.2022 23:19 Ответить
Лох. СБУшник Пасичник стал целым президентом ЛНР.
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26.12.2022 23:11 Ответить
Як говорив його знакомець Іванов (бувший прокурорчик з Луганська) , Пасічник з ментовських.
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27.12.2022 09:56 Ответить
Таких тільки підривати. Разом з родиною. Скоро Новий Рік. Сімейне свято. Попросимо "Дєда Мароза" і "Снєгурачку" доправити зрадників на концерт кобзона.
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26.12.2022 23:12 Ответить
Він встиг попрацювати керівником охорони маєтка Януковича перед призначенням головою СБУ.
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26.12.2022 23:18 Ответить
Президент України Л. Д. Кучма 23 травня 2001 року нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, генерал-полковника Патрушева Миколу Платоновича - за вагомий внесок у розвиток співробітництва між Федеральною службою безпеки Російської Федерації та Службою безпеки України у боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю та наркобізнесом
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26.12.2022 23:19 Ответить
З окопа пишеш?
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26.12.2022 23:21 Ответить
Оно свежевылупленное из-под подоляка.
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26.12.2022 23:27 Ответить
Хто тебе випустив? Бісова худоба!
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26.12.2022 23:25 Ответить
Той хто гроші платить , той і випустив , спамте суку грудневу і буде щастя усім !
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26.12.2022 23:30 Ответить
Чим більша брехня, тим легше віриться?
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27.12.2022 01:10 Ответить
Можно только удивляться, как враг, на глазах у всех (в т.ч. самых неподкупных укр.сми, тут кто-то сегодня писал и такое) трамбовал спецслужбы Украины рос. шпионами.
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26.12.2022 23:22 Ответить
СБУ знаю по работе. Мрази копеечные. Над ними потешался весь мой директорат на корпоративах.
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26.12.2022 23:24 Ответить
Горбатого только могила исправит..
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26.12.2022 23:25 Ответить
Як у відомому відео...президент тут, єрмак тут, подоляк тут....всі ми тут)) Я щиро рахую,що Зеленський зіграв свою позитивну роль у згуртованості світу навколо України, просити і випрошувати вони також вміють....але нам потрібні реформатори, які мають стержень демонтувати старе і будувати нове
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26.12.2022 23:26 Ответить
А перераховані вами що-не рехворматори? А згадав: він тобто згуртовувач, і вони наш вирок.
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27.12.2022 00:10 Ответить
І хто це голосував за Яника та його проросійську банду? Двічі? "Відний музціна", як казали безголові.
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26.12.2022 23:48 Ответить
КИМ ПРИЗНАЧЕНО?

Що за реєстр? Чий рееєстр? де нова юридична особа? чия державна служба?

що за словоблудіє?
Як зазначається, у реєстрі 22 грудня зареєстрували нову юридичну особу - "державну службу безпеки Херсонської області". Джерело: https://censor.net/ua/n3389474
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27.12.2022 00:45 Ответить
Як зазначається -
ким зазначається?
де зазначається?

лохотрон
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27.12.2022 00:47 Ответить
Слів немає, мерзота на мерзотi почувається так спокійненько під захистом ОПИ президента
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27.12.2022 04:27 Ответить
существовал же на кацапии, воздух портил, жрал что не попадя... надоело... решил примерить деревянный макинтош... добро пожаловать в ателье на примерку...
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27.12.2022 06:27 Ответить
Если снова откапали это дерьмо то это говорит что с кадрами там тяжёлая ситуация.
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27.12.2022 06:30 Ответить
16.01.2019 Гриценко в "Немцова.Интервью": У двух министров обороны Украины при Януковиче были паспорта РФ | (3435 id = 108498)
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27.12.2022 09:35 Ответить
По моєму, його призначили по приколу. ОВА від Гнусавого очолює Янушевич, а безпеку Путіна Якименко, обидва керовальники обласного масштабу і одного даху. Поки що перегукуються через Дніпро.
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27.12.2022 10:01 Ответить
Всплыло гавно!!
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27.12.2022 15:01 Ответить
 
 