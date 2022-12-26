Глава СБУ времен Януковича Якименко назначен главой оккупационной спецслужбы Херсонщины

Руководителя Службы безопасности Украины времен беглого президента Виктора Януковича Александра Якименко назначили главой оккупационной спецслужбы Херсонщины. Он возглавил так называемую государственную службу безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет херсонское издание "Мост" со ссылкой на данные из российского Единого государственного реестра юридических лиц.

Как отмечается, в реестре 22 декабря зарегистрировали новое юридическое лицо – "государственную службу безопасности Херсонской области". Ее адрес – улица Театральная, 18 в Херсоне. Там находится Хозяйственный суд Херсонской области.

Главой этой "государственной службы безопасности" стал Якименко Александр Григорьевич. Херсонское издание "Мост" еще в июне сообщало, что бывший глава СБУ сотрудничает с оккупантами в Херсонской области.

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Александр Якименко в 1990-х годах служил в рядах Вооруженных сил России. Затем в 1999-2007 гг. якобы работал на разных должностях в СБУ, однако подтверждений этой информации нет. 17 марта 2010 года он возглавил управление СБУ в Севастополе и уже через год получил звание генерал-майора.

В 2011-2012 годах Якименко возглавлял управление СБУ в Донецкой области, затем стал первым заместителем главы СБУ и главой Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 9 января 2013 года его назначили главой СБУ. Во время Революции достоинства он бежал в Россию.

В декабре 2020 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование против бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко. Разрешение предоставили в уголовном производстве в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя, самого Якименко и его первого заместителя, а также командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка и других чиновников. Им инкриминируют препятствование митингам, превышение власти, что привело к тяжким последствиям, убийствам и покушениям на умышленные убийства, а также умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и террористический акт в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

В 2021 году Якименко был лишен звания генерал-майора и всех государственных наград.