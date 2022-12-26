Киев пока не готов к четким графикам отключений электроэнергии, - Yasno
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
После последних обстрелов россиян по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве продолжаются ремонты, поэтому экстренные отключения будут продолжаться – возможности вернуться к графикам пока нет.
Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, благодаря усилиям энергетиков все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. В то же время ремонты продолжаются, поврежденные узлы все еще восстанавливают, поэтому их пока нельзя включать в сеть.
Он отметил, что пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам.
После последних обстрелов, отмечает Коваленко, на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – столько электроэнергии до пятницы, 23 декабря, недополучали жители правого берега.
Из-за высокого потребления, кое-где создавалась перегрузка на узлы в 100%, пришлось отключать все три группы правобережного и северного районов города. В настоящее время применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит.
"Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам", - отмечает он.
Еще одной причиной частых отключений сейчас является локальный износ автоматики. Оно возникает, когда потребители после подачи света начинают потреблять чрезмерно, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.
Конечно, выходные в большинстве своем со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше, чем в четверг-пятницу.
Пожалуйста, подождите...