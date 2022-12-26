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Киев пока не готов к четким графикам отключений электроэнергии, - Yasno

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

світло

После последних обстрелов россиян по энергетической инфраструктуре Украины в Киеве продолжаются ремонты, поэтому экстренные отключения будут продолжаться – возможности вернуться к графикам пока нет.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря усилиям энергетиков все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. В то же время ремонты продолжаются, поврежденные узлы все еще восстанавливают, поэтому их пока нельзя включать в сеть.

Он отметил, что пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам.

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После последних обстрелов, отмечает Коваленко, на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – столько электроэнергии до пятницы, 23 декабря, недополучали жители правого берега.

Из-за высокого потребления, кое-где создавалась перегрузка на узлы в 100%, пришлось отключать все три группы правобережного и северного районов города. В настоящее время применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит.

"Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам", - отмечает он.

Еще одной причиной частых отключений сейчас является локальный износ автоматики. Оно возникает, когда потребители после подачи света начинают потреблять чрезмерно, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии.

Смотрите также: В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Конечно, выходные в большинстве своем со светом были еще благодаря тому, что нам помогала погода и потребность в потреблении была где-то на 10-15% меньше, чем в четверг-пятницу.
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Чому й досі не говорите, що саме було пошкоджено? Причому не ракетами, а якимись нещасними мопєдами. До цього буквально за дві добиі впоралися, а цього разу майже тиждень і кінця-краю цьому не видно...
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26.12.2022 23:15 Ответить
Може не говорять для того, щоб кацапи не знали, які мопєди долетіли до своїх трансформаторів, а які ні?
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26.12.2022 23:40 Ответить
Когда уже США построит мини-АЭС в Украине??? почему это так долго мать вашу???
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26.12.2022 23:17 Ответить
Вже й світло є, майже завжди.. поки є..
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26.12.2022 23:23 Ответить
Да тихо вы. Молчите уже. Свет есть в Киеве. И то хорошо. А сколько его есть, пускай враг не знает.
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26.12.2022 23:30 Ответить
На вихідних, було свято, і було чудо, не зважаючи на пошкодшення, фізику - світло не виключали два дні.
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27.12.2022 00:12 Ответить
"можливості повернутися до графіків поки немає"- а повернутися до того щоб взагалі не виключали неможливо?- якось підозріло цілі 2 доби світло взагалі ніде не вирубали, і аварії або перевантаження, про які кажуть, умова це виключення, щоб не було аварії не сталося як так?чи энергетична система знає що Різдво і вирішила не вирубатися ?значить можливо світло цілодобово?дтек зловживає відключенням нас привчають що якщо все буде ок то буде виключання по графіку тобто це подаеться за щастя а про світло 24 години вже не йдеться навіть в преспективі
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27.12.2022 06:55 Ответить
 
 