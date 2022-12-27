Российские оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - Центр нацсопротивления

Враг продолжает "эвакуировать" жителей временно оккупированных населенных пунктов, на этот раз депортировать решили жителей Энергодара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"Россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на ВОТ, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизни местных невыносимых. В то же время жителей идеологически прокачивают относительно наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместе с тем жителям предлагают выехать, .

На самом же деле россияне имеют целью сменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку о "убегающих" с Украины жителях.

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Так, оккупанты готовятся к "эвакуации" из Энергодара. Для этого местная атомная станция, захваченная россиянами, должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение.

Отметим, что россияне закрыли блок-пост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители ВОТ выезжали на подконтрольные Правительству Украины территории. Это говорит о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – говорится в сообщении.