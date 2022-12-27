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Российские оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Враг продолжает "эвакуировать" жителей временно оккупированных населенных пунктов, на этот раз депортировать решили жителей Энергодара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"Россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на ВОТ, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизни местных невыносимых. В то же время жителей идеологически прокачивают относительно наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместе с тем жителям предлагают выехать, .

На самом же деле россияне имеют целью сменить демографический состав населения, и создают пропагандистскую картинку о "убегающих" с Украины жителях.

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Так, оккупанты готовятся к "эвакуации" из Энергодара. Для этого местная атомная станция, захваченная россиянами, должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение.

Отметим, что россияне закрыли блок-пост в Васильевке (Запорожская область), откуда жители ВОТ выезжали на подконтрольные Правительству Украины территории. Это говорит о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – говорится в сообщении.
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Окупація страшна біда.. мабуть би її точно не пережив..
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27.12.2022 00:06 Ответить
Там в Джанкої вони і будуть незабаром зустрічати з квітами ЗСУ.
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27.12.2022 00:07 Ответить
Незважаючи на великі втрати населення вважаю необхідним інтернувати етнічних кацапів навіть якщо вони тут вже 300 років. Так зробили австрійці з німцями після війни. Механізм відомий. Нам простіше. Якщо кацап за 30 років Незалежності не вивчив українську мову то це латентний ворог який через "язик" демонструє презирство до України та її народу. Все ось так просто.
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27.12.2022 00:37 Ответить
Для початку прибрати з Конституції згадку про російську мову, а єдиною національною меншиною означити кримських татар.
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27.12.2022 00:49 Ответить
Я не був би здивований якби вони вирішили всіх вбити. Нацисти у факторіалі
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27.12.2022 00:57 Ответить
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27.12.2022 04:26 Ответить
Там и так остались работники атомных станций.
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27.12.2022 05:51 Ответить
 
 