Российские военные начали занимать частные помещения в оккупированном Крыму, - КрымSOS
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Российские военнослужащие начали занимать частные помещения во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила общественная организация "КрымSOS", передает Цензоор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как стало известно КрымSOS, россияне начали занимать частные гражданские помещения в Крыму для размещения своих военных. Пока такие случаи были зафиксированы в селе Межводном Черноморского района", — рассказал председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко.
По данным организации, оккупанты заставили владельца одного из зданий в Межводном предоставить помещение для пребывания военных.
"Вероятнее всего, мужчина не смог отказать из соображений безопасности", - отметили в "КрымSOS".
Как отмечается, количество российских военных в поселке значительно возросло. В организации добавили, что были случаи, когда они без разрешения занимали частные здания.
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Вот он и ввёл..
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
- Гаваріл, што вафлями угастит, а сам стал елду в рот савать!
Все что было в Тренде на Мавзолейной Помойке за сегодня...ржач...особенно избиение ЧМОбиков резиновой дубинкой 🤣перед строем...
Всё сцарское и боярское, можно пользоваться, пока не придут от сцаря и не заберут.
Сочувствую, если человек владел этим имуществом до прихода орков, но оккупация дело безжалостное.
Валували: тупін ввЄді! То хай прогинаються щоб і до гланд достало