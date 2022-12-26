Российские военные начали занимать частные помещения в оккупированном Крыму, - КрымSOS

Российские военнослужащие начали занимать частные помещения во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила общественная организация "КрымSOS", передает Цензоор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как стало известно КрымSOS, россияне начали занимать частные гражданские помещения в Крыму для размещения своих военных. Пока такие случаи были зафиксированы в селе Межводном Черноморского района", — рассказал председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко.

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По данным организации, оккупанты заставили владельца одного из зданий в Межводном предоставить помещение для пребывания военных.

"Вероятнее всего, мужчина не смог отказать из соображений безопасности", - отметили в "КрымSOS".

Как отмечается, количество российских военных в поселке значительно возросло. В организации добавили, что были случаи, когда они без разрешения занимали частные здания.