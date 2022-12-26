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Российские военные начали занимать частные помещения в оккупированном Крыму, - КрымSOS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,нікіфоров

Российские военнослужащие начали занимать частные помещения во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила общественная организация "КрымSOS", передает Цензоор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как стало известно КрымSOS, россияне начали занимать частные гражданские помещения в Крыму для размещения своих военных. Пока такие случаи были зафиксированы в селе Межводном Черноморского района", — рассказал председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко.

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По данным организации, оккупанты заставили владельца одного из зданий в Межводном предоставить помещение для пребывания военных.

"Вероятнее всего, мужчина не смог отказать из соображений безопасности", - отметили в "КрымSOS".

Как отмечается, количество российских военных в поселке значительно возросло. В организации добавили, что были случаи, когда они без разрешения занимали частные здания.
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Топ комментарии
+15
Кричали « Путин введи»?

Вот он и ввёл..
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26.12.2022 20:56
+6
Они ж думали что ничем делиться не придется, все пройдет само собой и без их личных неудобств и лишений. А так не бывает.....
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
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26.12.2022 21:06
+5
тю, чого ото скавчати. тож сваі, аслобадітілі. та хоч камні з нєба ми в радной говні
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26.12.2022 21:06
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Кричали « Путин введи»?

Вот он и ввёл..
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26.12.2022 20:56 Ответить
Они ж думали что ничем делиться не придется, все пройдет само собой и без их личных неудобств и лишений. А так не бывает.....
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
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26.12.2022 21:06 Ответить
ВВёл по самі гланди.
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27.12.2022 13:47 Ответить
Ввел... Сейчас сперматозоиды в камуфляже потекли по трубам...
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27.12.2022 20:26 Ответить
Уявляю який срач залишать ці свині в усьому Криму, за 10 років не відмиєш
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26.12.2022 21:05 Ответить
тю, чого ото скавчати. тож сваі, аслобадітілі. та хоч камні з нєба ми в радной говні
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26.12.2022 21:06 Ответить
Як та Анка з анекдоту, що образилась на Чапаєва:
- Гаваріл, што вафлями угастит, а сам стал елду в рот савать!
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26.12.2022 21:07 Ответить
https://youtu.be/QIgB2VtoQjc...

Все что было в Тренде на Мавзолейной Помойке за сегодня...ржач...особенно избиение ЧМОбиков резиновой дубинкой 🤣перед строем...
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26.12.2022 21:08 Ответить
Вот просто вопрос. У одного неадеквата командира дубинка. А его окружают минимум 4 чел, если смотреть видео. Они что не могут объедениться и эту дубинку ему в одно место засунуть? Или они впятером слабее его одного, во что я никогда не поверю.
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26.12.2022 21:11 Ответить
Ну что крысчане, хоть камни с неба говорите.
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26.12.2022 21:09 Ответить
Какие на территории, оккупированном мордором, могут быть частные здания?
Всё сцарское и боярское, можно пользоваться, пока не придут от сцаря и не заберут.
Сочувствую, если человек владел этим имуществом до прихода орков, но оккупация дело безжалостное.
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26.12.2022 21:09 Ответить
Пусть лучше катакомбы занимают,когда подойдут ракеты на 300 км к Хаймарсам,мост снесут,кораблей на море не будет,воды,газа,света тоже. Пусть попробуют повторить судьбу окруженного гарнизона Севастополя.
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26.12.2022 21:11 Ответить
При всем уважении, Хаймарсов нужно очень много, чтоб разрушить мост. Его перебьют каким то другим, пока еще неизвестным нам способом.
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26.12.2022 21:13 Ответить
Вы видели как он развалился от одного взрыва,там все материалы украли,это не Антоновский мост рассчитанный на военные действия.
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26.12.2022 21:14 Ответить
Взрыв был да, только там взрывчатки, если это действительно был большегруз 20-25 тонн, наверно тонна была. А может и больше тонны.....
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26.12.2022 21:16 Ответить
разрушать не обязательно. Достаточно взять под огневой контроль, и тогда перемещение по нему станет смертельной лотореей, а перемещение б\к по мосту может невзначай привести его в полную негодность.
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26.12.2022 22:48 Ответить
А шо такоє?
Валували: тупін ввЄді! То хай прогинаються щоб і до гланд достало
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27.12.2022 06:41 Ответить
 
 