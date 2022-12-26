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Російські військові почали займати приватні приміщення в окупованому Криму, - КримSOS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,нікіфоров

Російські військовослужбовці почали займати приватні приміщення в тимчасово окупованому Криму.

П ро це повідомила громадська організація "КримSOS", передає Цензоор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як стало відомо КримSOS, росіяни почали займати приватні цивільні приміщення у Криму для розміщення своїх військових. Наразі такі випадки було зафіксовано в селі Міжводному Чорноморського району", — розповів голова правління "КримSOS" Олексій Тільненко.

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За даними організації, окупанти змусили власника однієї з будівель у Міжводному надати приміщення для перебування військових.

"Найбільш вірогідно, чоловік не зміг відмовити з міркувань безпеки", - зауважили в "КримSOS".

Як зазначається, кількість російських військових у селищі значно зросла. У організації додали, що траплялися випадки, коли вони без дозволу займали приватні будівлі.
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Топ коментарі
+15
Кричали « Путин введи»?

Вот он и ввёл..
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26.12.2022 20:56
+6
Они ж думали что ничем делиться не придется, все пройдет само собой и без их личных неудобств и лишений. А так не бывает.....
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
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26.12.2022 21:06
+5
тю, чого ото скавчати. тож сваі, аслобадітілі. та хоч камні з нєба ми в радной говні
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26.12.2022 21:06
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Кричали « Путин введи»?

Вот он и ввёл..
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26.12.2022 20:56 Відповісти
Они ж думали что ничем делиться не придется, все пройдет само собой и без их личных неудобств и лишений. А так не бывает.....
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
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26.12.2022 21:06 Відповісти
ВВёл по самі гланди.
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27.12.2022 13:47 Відповісти
Ввел... Сейчас сперматозоиды в камуфляже потекли по трубам...
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27.12.2022 20:26 Відповісти
Уявляю який срач залишать ці свині в усьому Криму, за 10 років не відмиєш
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26.12.2022 21:05 Відповісти
тю, чого ото скавчати. тож сваі, аслобадітілі. та хоч камні з нєба ми в радной говні
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26.12.2022 21:06 Відповісти
Як та Анка з анекдоту, що образилась на Чапаєва:
- Гаваріл, што вафлями угастит, а сам стал елду в рот савать!
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26.12.2022 21:07 Відповісти
https://youtu.be/QIgB2VtoQjc...

Все что было в Тренде на Мавзолейной Помойке за сегодня...ржач...особенно избиение ЧМОбиков резиновой дубинкой 🤣перед строем...
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26.12.2022 21:08 Відповісти
Вот просто вопрос. У одного неадеквата командира дубинка. А его окружают минимум 4 чел, если смотреть видео. Они что не могут объедениться и эту дубинку ему в одно место засунуть? Или они впятером слабее его одного, во что я никогда не поверю.
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26.12.2022 21:11 Відповісти
Ну что крысчане, хоть камни с неба говорите.
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26.12.2022 21:09 Відповісти
Какие на территории, оккупированном мордором, могут быть частные здания?
Всё сцарское и боярское, можно пользоваться, пока не придут от сцаря и не заберут.
Сочувствую, если человек владел этим имуществом до прихода орков, но оккупация дело безжалостное.
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26.12.2022 21:09 Відповісти
Пусть лучше катакомбы занимают,когда подойдут ракеты на 300 км к Хаймарсам,мост снесут,кораблей на море не будет,воды,газа,света тоже. Пусть попробуют повторить судьбу окруженного гарнизона Севастополя.
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26.12.2022 21:11 Відповісти
При всем уважении, Хаймарсов нужно очень много, чтоб разрушить мост. Его перебьют каким то другим, пока еще неизвестным нам способом.
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26.12.2022 21:13 Відповісти
Вы видели как он развалился от одного взрыва,там все материалы украли,это не Антоновский мост рассчитанный на военные действия.
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26.12.2022 21:14 Відповісти
Взрыв был да, только там взрывчатки, если это действительно был большегруз 20-25 тонн, наверно тонна была. А может и больше тонны.....
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26.12.2022 21:16 Відповісти
разрушать не обязательно. Достаточно взять под огневой контроль, и тогда перемещение по нему станет смертельной лотореей, а перемещение б\к по мосту может невзначай привести его в полную негодность.
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26.12.2022 22:48 Відповісти
А шо такоє?
Валували: тупін ввЄді! То хай прогинаються щоб і до гланд достало
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27.12.2022 06:41 Відповісти
 
 