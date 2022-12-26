Російські військові почали займати приватні приміщення в окупованому Криму, - КримSOS
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Російські військовослужбовці почали займати приватні приміщення в тимчасово окупованому Криму.
П ро це повідомила громадська організація "КримSOS", передає Цензоор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як стало відомо КримSOS, росіяни почали займати приватні цивільні приміщення у Криму для розміщення своїх військових. Наразі такі випадки було зафіксовано в селі Міжводному Чорноморського району", — розповів голова правління "КримSOS" Олексій Тільненко.
За даними організації, окупанти змусили власника однієї з будівель у Міжводному надати приміщення для перебування військових.
"Найбільш вірогідно, чоловік не зміг відмовити з міркувань безпеки", - зауважили в "КримSOS".
Як зазначається, кількість російських військових у селищі значно зросла. У організації додали, що траплялися випадки, коли вони без дозволу займали приватні будівлі.
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Вот он и ввёл..
"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек".
- Гаваріл, што вафлями угастит, а сам стал елду в рот савать!
Все что было в Тренде на Мавзолейной Помойке за сегодня...ржач...особенно избиение ЧМОбиков резиновой дубинкой 🤣перед строем...
Всё сцарское и боярское, можно пользоваться, пока не придут от сцаря и не заберут.
Сочувствую, если человек владел этим имуществом до прихода орков, но оккупация дело безжалостное.
Валували: тупін ввЄді! То хай прогинаються щоб і до гланд достало