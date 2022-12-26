Російські військові почали займати приватні приміщення в окупованому Криму, - КримSOS

Російські військовослужбовці почали займати приватні приміщення в тимчасово окупованому Криму.

П ро це повідомила громадська організація "КримSOS", передає Цензоор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як стало відомо КримSOS, росіяни почали займати приватні цивільні приміщення у Криму для розміщення своїх військових. Наразі такі випадки було зафіксовано в селі Міжводному Чорноморського району", — розповів голова правління "КримSOS" Олексій Тільненко.

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За даними організації, окупанти змусили власника однієї з будівель у Міжводному надати приміщення для перебування військових.

"Найбільш вірогідно, чоловік не зміг відмовити з міркувань безпеки", - зауважили в "КримSOS".

Як зазначається, кількість російських військових у селищі значно зросла. У організації додали, що траплялися випадки, коли вони без дозволу займали приватні будівлі.