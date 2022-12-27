Ремонт повреждений "Северных потоков" обойдется минимум в $500 млн, - The New York Times

По данным издания The New York Times, компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных в сентябре газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб и возобновления поставок ими газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Одна смета ремонта "Северных потоков" оценивает стоимость ремонта в сумму, которая начинается примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать влияние соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва причастна к подрывам на "Северных потоках", хотя доказательства этого публично не были объявлены.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь и дальше должена платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германию и будет вынуждена потратиться на ремонт "Северных потоков". В то же время из-за диверсии на газопроводах привело к росту цен на газ в Европе по меньшей мере до весны 2023 года, что могло побудить европейские страны подталкивать Украину к переговорам о скором завершении войны.

"Тот факт, что одна из труб Северного потока-2 остается невредимой, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачивать газ", - добавляет NYT.

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Напомним, в ночь на 26 сентября произошли утечки газа на одной из нитей "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнгольм, а также обеих нитях "Северного потока". Дания, Швеция и Норвегия сходятся в том, что истоки были вызваны подрывами трубопроводов.