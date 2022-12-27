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Ремонт повреждений "Северных потоков" обойдется минимум в $500 млн, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

північний

По данным издания The New York Times, компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных в сентябре газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб и возобновления поставок ими газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Одна смета ремонта "Северных потоков" оценивает стоимость ремонта в сумму, которая начинается примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать влияние соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва причастна к подрывам на "Северных потоках", хотя доказательства этого публично не были объявлены.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь и дальше должена платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германию и будет вынуждена потратиться на ремонт "Северных потоков". В то же время из-за диверсии на газопроводах привело к росту цен на газ в Европе по меньшей мере до весны 2023 года, что могло побудить европейские страны подталкивать Украину к переговорам о скором завершении войны.

"Тот факт, что одна из труб Северного потока-2 остается невредимой, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачивать газ", - добавляет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной повреждений "Северных потоков" были хорошо спланированные мощные взрывы, - расследование

Напомним, в ночь на 26 сентября произошли утечки газа на одной из нитей "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнгольм, а также обеих нитях "Северного потока". Дания, Швеция и Норвегия сходятся в том, что истоки были вызваны подрывами трубопроводов.
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Топ комментарии
+10
Як кацапи посилено шукають можливість знову пролізти до ЕС повоняти своїм газом .
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27.12.2022 00:52
+6
От 8-ми тараканов осталось 4, но атака видно не прекратилась, просто видео закончилось. Enjoy!
https://www.youtube.com/watch?v=mtUg9mT6lTM&t=12s
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27.12.2022 00:58
+3
но ремонт не надо! ничего не покупать у русских!
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27.12.2022 01:02
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500 лямів для кацапів це ніщо порівняно з тими позовами на десятки лярдів євро за невиконання умов договорів поставки газу західним покупцям. а так, можуть зараз на форс-мажор кивати - типу ми тут ні до чого, не проти постачати газ, але труби підірвані.
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27.12.2022 00:41 Ответить
Як кацапи посилено шукають можливість знову пролізти до ЕС повоняти своїм газом .
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27.12.2022 00:52 Ответить
чалматня це перша загроза Ізраїлю - не розумію чиї вони булки мнуть, але все вернеться саме до евреїв, кацапськи сушки саме на них полетять...
мабуть на сайті покращання...
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27.12.2022 00:54 Ответить
От 8-ми тараканов осталось 4, но атака видно не прекратилась, просто видео закончилось. Enjoy!
https://www.youtube.com/watch?v=mtUg9mT6lTM&t=12s
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27.12.2022 00:58 Ответить
но ремонт не надо! ничего не покупать у русских!
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27.12.2022 01:02 Ответить
І знов за рибу гроші? Вже ж ніби то всі усе зрозуміли, і ось знову? От недарма меркелиху назвали фрау рібентроп - вони таки з #уйлом щось подібне до змови гітлера зі сталіним мутили.
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27.12.2022 01:27 Ответить
Трубу в 1000км , наполненную водой отремонтировать невозможно
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27.12.2022 03:34 Ответить
Як і голову прикрутити чужу, якщо власна не працює.
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27.12.2022 04:22 Ответить
Какой, нах, ремонт?!!!

Вы так ничего и не поняли?

Не «ремонт», а полная блокировка и уничтожение.
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27.12.2022 03:34 Ответить
Ремонтуй -не ремонтуй, всерівно получиш у рифму.
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27.12.2022 03:48 Ответить
Ремонт потоків нічого не буде коштувати.
Тому що ремонту не буде. Споживачів не залишилося.
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27.12.2022 03:51 Ответить
Запасы газа в Европе 25.12.21 года 595 TWh или 53 процента
25.12.22 года 930 TWh или 83 процента
То есть сейчас запасов газа в Европе на 30 процентов больше чем в прошлом году. терминал СПГ в Германии на 6 процентов потребностей уже неделю работает и на подходе ещё 4 терминала.
Температура +11 градусов
https://agsi.gie.eu/#/
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27.12.2022 09:50 Ответить
Статья не о чём.
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27.12.2022 10:25 Ответить
 
 