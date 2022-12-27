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Новости За рубежом
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Армии Сербии и Косово приведены в боевую готовность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

косово,сербія

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию к полной боевой готовности. Аналогичное решение приняли власти Косово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дневник", которое цитирует министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сербское издание "Вечерние новости".

"Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря. – Ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в самый высокий уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы", - заявил Вучевич.

Вучевич также заявил, что причиной такого решения является якобы подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

"Вечерние новости" сообщили, что Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.

Читайте: МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Сербии или Косово
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Топ комментарии
+38
Наверное ху.ло попросило братушку наделать кипиша чтобы мир отвлекся от Украины.
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27.12.2022 06:48
+31
"Мікрокацапи" вирішили в черговий раз "захистить "сърбоязычных"
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27.12.2022 07:07
+29
Войны начинались и из-за меньшего... Но тут думаю дело не в номерах, а в том что кому то денег подкинуло *****, что бы конфликт раздули и отвлеклись от Украины.
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27.12.2022 07:21
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Война из-за автомобильных номеров,такого поводя для вооруженного конфликта я и не припомню.
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27.12.2022 06:44 Ответить
У 19 ст американці з британцями з-за свині війну почали
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27.12.2022 07:03 Ответить
А ти не плутаєш з війною Штатів за незалежність наприкінці 18 сторіччя яка завершилась капітуляцією британців 19 жовтня 1781 року?!
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27.12.2022 08:59 Ответить
Свиня́ча війна́ (англ. Pig War), також відома як Епізо́д зі свине́ю (англ. Pig Episode), Війна́ че́рез свиню́ та карто́плю (англ. Pig and Potato War), Прикордо́нна супере́чка на острова́х Сан-Хуа́н (англ. San Juan Boundary Dispute) і Півні́чно-за́хідна прикордо́нна супере́чка (англ. Northwestern Boundary Dispute) - конфронтація між США та Великою Британією, що почалася в 1859 році через свиню, застрелену в спірному районі на островах Сан-Хуан. Свиня була єдиною жертвою конфлікту, який був загалом безкровним.
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27.12.2022 09:16 Ответить
За податок на чайний лист.
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27.12.2022 11:09 Ответить
Я знаю що таке "бостонське чаювання"
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27.12.2022 14:57 Ответить
Войны начинались и из-за меньшего... Но тут думаю дело не в номерах, а в том что кому то денег подкинуло *****, что бы конфликт раздули и отвлеклись от Украины.
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27.12.2022 07:21 Ответить
Можливо найкурйознішою була Футбольна війна між Сальвадором та Гондурасом, що почалася з заворушень на відбірковому матчі Чемпіоната Світу 1970го року.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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27.12.2022 08:08 Ответить
Як усі війни розпочаті бувшими центрами імперій, що розпалися внаслідок проголошення її колоніями незалежності, привід не має значення та часто є фейковим, головне то ціль таких війн яка, щонайменше, полягає о залишені максимального впливу на них, щонайбільше - повернення цих країн до складу імперії. При цьому для замулювання очей імперії називають "союзами" або "федераціями", але сутність їх однакова - поставлення однієї нації, її мови, культури понад іншими, та забезпечення можливості центру імперії необмежно використовувати матеріальні, людськи, інтелектуальні ресурси приневолених народів!!!
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27.12.2022 09:08 Ответить
"Гулівер"!
Війна між "тупоконечниками" й "гостроконечниками"...
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27.12.2022 07:31 Ответить
пора кінчати з цим непорозуміння, недоімперією, недо-мацковією на Балканах під назвою - сербія !!!
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27.12.2022 06:47 Ответить
Наверное ху.ло попросило братушку наделать кипиша чтобы мир отвлекся от Украины.
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27.12.2022 06:48 Ответить
Брови насупили чи ні?
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27.12.2022 06:54 Ответить
Луки натягнуті і стріли наточені.
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27.12.2022 06:56 Ответить
"Мікрокацапи" вирішили в черговий раз "захистить "сърбоязычных"
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27.12.2022 07:07 Ответить
Тобто такого штибу це прояв інтелекту - на рівень першого класу може зійде а може і ні хз .
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27.12.2022 07:24 Ответить
Відомо звідки вітер дме!
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27.12.2022 07:19 Ответить
спочатку був запуск султана, тепер срб.
Логічні чекати вьісєр з будапешту і позвонок мікрона.
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27.12.2022 07:26 Ответить
І знову балкани, хнову у центрі Європи - кому це вигідно? І до ванги не ходи...
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27.12.2022 07:37 Ответить
у Сербії всі три танки приведено в бойову готовність, а в Косово всі півтора...
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27.12.2022 08:06 Ответить
Мало НАТО Белград **********,что сербы визжали как сучки,мало их хорваты натянули по самые гланды,боевая петушня ещё хочет
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27.12.2022 08:06 Ответить
Виселити цих виродків у Сербію та й поготів.
Задрали вони вже! Самі не живуть і іншим не дають.
Буде вам курви "Косово моє..."
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27.12.2022 08:20 Ответить
.."гулять так гулять"(с)
імпотентне дурне хйло замовило нестабільну хвойду на останні бабки
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27.12.2022 08:42 Ответить
Дивлюсь я на сербів, та й думку гадаю, вони всі рашисти, чи сербшизм не краще?! А якщо серйозно, то це явне підігравання Белграда Московії, задля відволікання ЕС та НАТО на ще одну проблему, окрім повномасштабної війни Рашки проти України, аби розпорошити увагу західного суспільства. Імперськи амбіції сербів не менші, аніж у роССіянців, тому ці два народи так ******* один одного!!!
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27.12.2022 08:51 Ответить
Косово в икосить сербську шваль
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27.12.2022 08:58 Ответить
Крысы мавзолея типа чвк вагнер открыли официально офис в Белграде ещё месяц назад,,а это значит начали мутить воду на Балканах...
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27.12.2022 08:58 Ответить
Нагадаю про те, що не так давно, два роки тому, серби та рашисти планували переворот у Черногорії який вдалося зірвати, а в лавах "захисників" ДуганДонии воювало чимало Сербів, які швидше за все отримували гроші через Пригожина, а пропаганду серед сербів проводили і проводять RT та "Супутник" разом з РТР. Тож не має сумніву, що більшість пересічних сербів підтримують у війні Рашки проти України саме рашистів, як у свій час Кремль підтримував сербів у війні проти Хорватії, Косово та інших країн які відокремились від Сербії під час розпаду Югославії і коли теж були акти геноциду сербів проти інших народів за що й засудили Мілошовича, Караджича, Младича! Серби у більшості нічим не кращі за рашистів та "вагнерівців", тому відкриття там офісу Пригожина природнє!
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27.12.2022 09:21 Ответить
Раніше в таку рольову гру для лаптів грала Вірменія. Тільки шось затівається, хачики вже стріляють з гармат. Зараз рольовиками стали серби, зачинателі етнічних чисток у новій Європі. Догралися вірмени, дограються і серби.
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27.12.2022 10:07 Ответить
Гойда!
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27.12.2022 10:27 Ответить
В Сербів хоч і є якась армія але вони окрім суходолу не рипнуться бо літаки не зможуть застосувати, навколо Косово всі країни в НАТО. І як рашка зможе допомогти,хіба з космосу десант скине.
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27.12.2022 10:42 Ответить
Молодь Сербії всі в Європі а пенси і влада дійсно всі за раху бо Америка винувата, пропаганда працює як треба і голосують так же. Косоварам ще Албанія допомогає а ті дуже не ******* русню і сербів. Косово встоїть а серби ні
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27.12.2022 10:48 Ответить
Поцікавтеся як живеться в Албанії, хоча б з Інтернет-ресурсів.
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27.12.2022 11:13 Ответить
Зара ще угорщина на когось попре, і сомалійсько-еритрейська конфедерація заявить свої історичні права на калюжу бруду біля купи перегною де слони серуть. Останні конвульсії парашної ********* - ідіоти всіх країн, об'єднуйтесь.
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27.12.2022 11:30 Ответить
попахивает кацапской провокацией....
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27.12.2022 20:33 Ответить
 
 