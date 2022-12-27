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За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 26 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 декабря стало известно о 2 гражданских в Донецкой области, раненых россиянами: в Великой Новоселке и Ивановском", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА 01
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