За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За 26 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 26 декабря стало известно о 2 гражданских в Донецкой области, раненых россиянами: в Великой Новоселке и Ивановском", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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