Утром россияне обстреляли Сумщину, - ОВА

После 22 часов вечера, 26 декабря, войска РФ из САУ обстреляли Середино-Будскую громаду.

Зафиксировано 4 прилета. Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 6 часов утра, 27 декабря, противник открыл огонь по Зноб-Новгородской громаде. Было 2 прилета из САУ", - говорится в сообщении.

В обоих случаях без жертв и разрушений.

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