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Россия угрожает ядерным оружием, когда отчаивается из-за провалов, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Россия возобновляет угрозы применения ядерного оружия, когда отчаивается от того, что его дела идут не так, как хочется.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и отчаивается, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС и большинство международного сообщества отвергают безответственный ядерный шантаж России.

"И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это", – добавил Боррель.

Также читайте: Ракетные удары РФ по Украине являются военными преступлениями и варварством, все виновные будут привлечены к ответственности, - Боррель
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Топ комментарии
+12
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27.12.2022 10:51
+5
Рашка як петух,не дожену,то хоч зігріюся.
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27.12.2022 10:51
+3
Європейці ще НЕ зрозуміли, що це і Є зміст всього буття члена ради безпеки ООН раSSії:
погрози, шантаж, вбивства, брехня.....

Ще раз для Борелів та макронів з ніхамерами та кнайселями: раZZія -це імперія Зла, країна терорист!!
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27.12.2022 10:53
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Рашка як петух,не дожену,то хоч зігріюся.
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27.12.2022 10:51 Ответить
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27.12.2022 10:51 Ответить
Європейці ще НЕ зрозуміли, що це і Є зміст всього буття члена ради безпеки ООН раSSії:
погрози, шантаж, вбивства, брехня.....

Ще раз для Борелів та макронів з ніхамерами та кнайселями: раZZія -це імперія Зла, країна терорист!!
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27.12.2022 10:53 Ответить
Китайцы заберут срань мавзолейную ваше без всякого оружия . ..
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27.12.2022 10:53 Ответить
КНР не лучше твоего совка...
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27.12.2022 11:51 Ответить
баба з недойобом, простіше кажучи. богом даний вова уже не альо, вібратор "вялічіє" поламався, для сусідської шпани занадто мєрзка навіть після стакана. такие дела...
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27.12.2022 10:54 Ответить
Кремлівські терористи і жорстокі вбивці не звикли дослухатися
до здорового глузду , бо вони звикли вбивати і грабувати - це їхній стиль життя 😠
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27.12.2022 10:55 Ответить
Никакого ядреной бонбы у быдла давно нет...одни понты и туфта...осталась кувалда и та наполвину ржавая..анагоГовнет...👹🤣🤣🤣
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27.12.2022 10:56 Ответить
Свинья с ядерной гранатой опять развизжалась. Когда угрозы повторяются из раза в раз, то они перестают действовать даже на самых впечатлительных.
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27.12.2022 10:59 Ответить
То може пора оту країну-непорозуміння розбити-розброїти, роздробити на багато країн!
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27.12.2022 10:59 Ответить
Росія погрожує бо бачить страх і результат цих погроз. Ні дюйма землі країн НАТО вже проковтнули. Проковтнуть і багато іншого. Не розумію тоді сенс вкладання шалених грошей в озброєння якщо ти засцяв його використовувати. Вкладайте в економіку США.
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27.12.2022 11:02 Ответить
На 22 июня 1941 года в дохлом Сссре было 25 000 танков и столько же самолётов разных типов...
Направление главного удара Гитлер определил..Берлин-Варшава-Минск-Смоленск-Москва...
Вопрос простой: у генерала армии Жюкова,типа начштаба РККа в Белоруссии числилось 7 000 танков и столько же самолётов,как вышло что Гитлер взял Минск 28 июня 1941 года..
Патронов не хватило?или ума?..
Расстреляли генерала армии Павлова..вместе со всем Западным фронтом...вместо Жюкова нашли стрелочников..
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27.12.2022 11:05 Ответить
Не забывайте что Восточная часть Польши была захвачена Совком 28 сентября 1939 года...а это значит,что до границы СССР было ещё больше километров...значит воевать начали на территории Польши до 22 июня...
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27.12.2022 11:16 Ответить
 
 