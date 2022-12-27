Россияне изменили тактику применения иранских дронов, - ОК "Юг"

Российские оккупанты изменили тактику применения иранских дронов против Украины. Они пытаются с их помощью выявить, где расположено украинское ПВО.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Гуменюк подчеркнула, что об изменении тактики россиян по использованию "шахедов" свидетельствует то, что беспилотники из второй партии оккупанты используют не так часто, как полученные первыми.

"Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны. Первая волна направлена именно на это. А потом уже идет следующая ударная волна", – сказала Гуменюк.

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Она уточнила, что именно массовый запуск иранских дронов, когда их летит сразу несколько десятков, нацелен на обнаружение расположения украинских комплексов ПВО.

"Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем - не надо говорить, где и когда сработала ПВО", - сказала спикер ОК "Юг".