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Россияне изменили тактику применения иранских дронов, - ОК "Юг"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,шахед

Российские оккупанты изменили тактику применения иранских дронов против Украины. Они пытаются с их помощью выявить, где расположено украинское ПВО.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Гуменюк подчеркнула, что об изменении тактики россиян по использованию "шахедов" свидетельствует то, что беспилотники из второй партии оккупанты используют не так часто, как полученные первыми.

"Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны. Первая волна направлена именно на это. А потом уже идет следующая ударная волна", – сказала Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ударили по россиянам на Юге, результаты – "вкусные", - ОК "Юг"

Она уточнила, что именно массовый запуск иранских дронов, когда их летит сразу несколько десятков, нацелен на обнаружение расположения украинских комплексов ПВО.

"Именно поэтому мы снова и снова подчеркиваем - не надо говорить, где и когда сработала ПВО", - сказала спикер ОК "Юг".
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Цитата: Вони намагаються за їх допомогою, де розташована українська ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3389535
Якесь слово забули, знову не вичитуєте за собою?
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27.12.2022 11:13 Ответить
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27.12.2022 11:14 Ответить
Скоро лафа скінчиться ,, кацапи бачитимуть на своїх радарах тисячі увімкнутих рлс одночасно ,, спробуй вгадай - яка з них справжня а яка ні . .
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США передали Україні «імітатори РЛС»

Дата публікації:

2022-12-12

Сполучені Штати передали Україні спеціальне обладнання, щоб збити з пантелику російську авіацію.
Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на Aviation Week.
Начальник штабу ПС США генерал Чарльз Браун розповів, що Пентагон відправив в Україну «імітатори РЛС» (Threat Emitters/«випромінювачі загроз»).
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27.12.2022 11:18 Ответить
Ці дрони повільні. Якщо ви можете побачити їх на радарі. Тоді хіба простого турбогвинтового літака з бічними дверима та хлопців із гвинтівками не вистачить?
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27.12.2022 12:01 Ответить
Вони дуже низько летять, найчастійше - по руслах річок над водою - тому радари їх не бачать. Тай й не на стільки вони повільні прям - приблизно як бомбардувальники 2ї світової - тому збити його з гвинтівки, звісно, можна, якщо пощастить, але це не надійно. Та й прикрити всі цілі досить важко, бо - низько летять.
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27.12.2022 13:18 Ответить
тогда они летят куда попало?
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27.12.2022 12:47 Ответить
АН-2 , хороший пулемет и вопрос с дронами можно решить, может быть.
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27.12.2022 13:14 Ответить
АН-2 их не догонит эффективно. Это по АН-2 через каждые пару км нужно подвесить.
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27.12.2022 13:19 Ответить
У світлий час проти "мопедів" достатньо мати розгалужену систему stinger або стрілу. Але вночі «імітатори РЛС» не зашкодять.
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27.12.2022 13:25 Ответить
Прожекторы и ствольная ЗА, аэростаты на привязи(как в ВМВ)то, что надо для иранских"мопедов".Ракеты и РЛС необходимо беречь для более солидных целей
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27.12.2022 16:11 Ответить
необхідні дрони проти дронів, рано чи пізно все одно до цього прийдем, але краще раніше
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28.12.2022 01:05 Ответить
 
 