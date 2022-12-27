ВСУ ударили по россиянам на Юге, результаты – "вкусные", - ОК "Юг"

В ночь на 27 декабря Силы обороны нанесли удары по россиянам, находящимся на левом берегу Днепра, на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты продолжают огневой террор правого берега Днепра - обстреливают мирное население и объекты инфраструктуры Херсонской области и Никопольского района.

По ее словам, этой ночью снова работала реактивная и тяжелая артиллерия оккупантов.

"Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа. Они его ощущают. Он достаточно существенный. Сейчас мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные, и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары", это уже более существенно", - сказала Гуменюк, вспомнив об атаке "боевых комаров" на Севастополь.

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