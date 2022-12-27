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ВСУ ударили по россиянам на Юге, результаты – "вкусные", - ОК "Юг"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В ночь на 27 декабря Силы обороны нанесли удары по россиянам, находящимся на левом берегу Днепра, на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты продолжают огневой террор правого берега Днепра - обстреливают мирное население и объекты инфраструктуры Херсонской области и Никопольского района.

По ее словам, этой ночью снова работала реактивная и тяжелая артиллерия оккупантов.

"Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа. Они его ощущают. Он достаточно существенный. Сейчас мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные, и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары", это уже более существенно", - сказала Гуменюк, вспомнив об атаке "боевых комаров" на Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне маневрируют в Черном море, очевидно, что к чему-то готовятся, - ОК "Південь"
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смачного
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27.12.2022 09:47 Ответить
Що можна доповнити!? Учора читала аналіз Таймс не зрозуміла мету цієї публікації, але ЗСУ не читають сумнівні анонси,вони просто вибивають ворога з території України. Що може бачити ворог ,як "перемогу"-це тільки сміттєзвалище. Україна понад усе
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27.12.2022 09:52 Ответить
Под такую закуску не грех и писдануть
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27.12.2022 09:57 Ответить
Десятилетний коньяк )
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27.12.2022 11:04 Ответить
У меня даже шеф такого не пьет. Хотя пьет, ****
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27.12.2022 11:10 Ответить
 
 