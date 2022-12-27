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Дефицит мощности в энергосистеме несколько сократился, растет потребление, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

На 27 декабря дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

"Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", - говорится в сообщении.

В этой связи во всех областях установлены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Также напоминается, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры.

Также читайте: В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

"Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Поэтому энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", - добавляют в "Укрэнерго".

Дефицит мощности в энергосистеме несколько сократился, растет потребление, - Укрэнерго 01
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******** нема спокою.... вас же просять - НЕ *******!! Тихенько зробили і мовчіть! після війни, суки, попіаритеся!
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27.12.2022 11:18 Ответить
А как же они тогда будут торговать излишками...
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27.12.2022 11:28 Ответить
Мальчик успокойся, на это оно не влияет, или ты думаешь что они прочитают наши новости и нападают? Слаба ти детина!
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27.12.2022 11:52 Ответить
Дєвочка з орківським іменем, що пише мені мовою окупанта і зареєструвалася сьогодні - просто сразу іди на ***, на пляшку і в вигрібну яму, тупа кацапська гнилота.

Для всіх інших - рекомендую подумати, чи треба дотримуватися режиму тиші в таких питаннях, якщо ********* пригожина в каментах з усіх сил намагаються довести, що "ви што ******** будут вот ето рускіє чітать ваші форуми"? Думай-те!
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27.12.2022 12:16 Ответить
Яке ти дурне!
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27.12.2022 12:25 Ответить
Малой, иди учись, ты хоть бы головой подумал своей, а раз ты настолько глуп, попроси своих родителей подумать за тебя
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27.12.2022 12:36 Ответить
Ти диви, ********* активізувалися)))
В бан, гніди!
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27.12.2022 13:13 Ответить
Укренерго не хоче розповісти про "справедливих та чесних" власників обленерго? По -моєму з часів Батона там нічого не змінилось і усі власники відомі антиукраїнські прокацапські гали. Як там проводилась приватизація при янику ніхто не хоче розібратись?
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27.12.2022 13:41 Ответить
Як зручно пудрити простим людям мозок складним питанням коеф. парової реактивності. Ядерна енергетика не може стрибати в діапазоні 600-1500мгв. Це повільний процес пониження і повільний процес пониження. Вугільні то що, топку роспалив і чекаєш поки вода вскипить.
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27.12.2022 18:46 Ответить
 
 