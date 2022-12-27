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"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс": в период новогодних праздников будет курсировать поезд Львов - Ясиня
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
"Укрзалізниця" запустила поезд 810/809 Львов – Ясиня на период новогодних праздников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Поезд №810/809 Львов – Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясини в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс пройдет в 15:10 и прибывает во Львов в 20:50.
Поезд пройдет через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.
На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3.
Как сообщается, билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чате и на сайте.
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+7 irenka ko
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Навіть у військових є ротація. Люди не залізні, психіка не витримує. Трошки відпочити і назад - нічого тут паганого немає. Економіка має працювати. Ресторанний бізнес, туристичний бізнес, увага увага, це теж економіка, це теж робочі місця і податки.