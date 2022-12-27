"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс": в период новогодних праздников будет курсировать поезд Львов - Ясиня

"Укрзалізниця" запустила поезд 810/809 Львов – Ясиня на период новогодних праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Поезд №810/809 Львов – Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясини в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс пройдет в 15:10 и прибывает во Львов в 20:50.

Поезд пройдет через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3.

Как сообщается, билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чате и на сайте.

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