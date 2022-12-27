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"Укрзализныця" возвращает "Буковельский экспресс": в период новогодних праздников будет курсировать поезд Львов - Ясиня

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

уз,укрзалізниця,потяг,поїзд

"Укрзалізниця" запустила поезд 810/809 Львов – Ясиня на период новогодних праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Поезд №810/809 Львов – Ясиня будет отправляться из Львова 30, 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 7:00 и прибывать в Ясини в 12:25. Обратно, из Ясини, рейс пройдет в 15:10 и прибывает во Львов в 20:50.

Поезд пройдет через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

На маршруте будет курсировать комфортабельный региональный дизель-поезд ДПКР-3.

Как сообщается, билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чате и на сайте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначены дополнительные новогодние рейсы в направлении Карпат, - "Укрзализныця"
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Топ комментарии
+12
Цим експресом найвеличніший поїде кататись на лижах і знов опиниться в Омані.
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27.12.2022 11:51
+7
Батальйон Монако буде дихати у Куршавелі.
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27.12.2022 12:44
+5
Уявіть собі, на хвилиночку, що і у війну є люди, які працюють і заробляють.
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27.12.2022 12:13
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А жить надо скромнее . Война .
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27.12.2022 11:47 Ответить
Ну и где ты тут роскошь увидел?
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27.12.2022 12:05 Ответить
Цим експресом найвеличніший поїде кататись на лижах і знов опиниться в Омані.
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27.12.2022 11:51 Ответить
Для кого ці потяги ,коли війна,розруха і без грошей
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27.12.2022 11:58 Ответить
Для зеленої ЬІліти.
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27.12.2022 12:07 Ответить
Уявіть собі, на хвилиночку, що і у війну є люди, які працюють і заробляють.
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27.12.2022 12:13 Ответить
Люди,які зароблть переводять кошти на ЗСУ і не буде в думках їхати на відпочинок, коли війна. Люди,які "накрали" ,ці так уже в інтернеті викладають відео як їм важко і як відпочинок їм допоможе. Не може бути свята, коли Бахмут бореться. Інакше так і не зрозуміли,що війна.
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27.12.2022 12:23 Ответить
"Люди,які зароблть переводять кошти на ЗСУ і не буде в думках їхати на відпочинок" --- люди які якраз заробляють і донатять великі кошти на ЗСУ і не тільки, будуть брати і їхати відпочивати,для того,щоб зробити невеликий відпочинок і після нього з новими силами братися до роботи
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27.12.2022 12:29 Ответить
Не може бути відпочинку, коли у Херсоні люди в черзі здати кров,а Авдіївка не знає,що таке хліб. Перестаньте писати маячню,бо резюме одне-так і не зрозуміли,що війна.
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27.12.2022 12:33 Ответить
"Перестаньте писати маячню" --- це не маячня, це гроші,а гроші потрібні для війни,війна висмоктує дуже велику кількість грошей,якщо люди будуть кожен день йти на роботу,не відпочивати,не розвантажувати свою психіку,то таких людей вистачить на місяця 3 максимум,для того,щоб вони ефективно працювали і заробляли кошти які потім донатили для армії,купляли військові облігації і так далі,треба робити відпочинок,і те,що там на тиждень хтось зробить собі невелику відпутску нічого страшного. На фронті такожє люди не залізні і їм проводять час від часу ротацію,для того щоб вони відпочили
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27.12.2022 12:38 Ответить
Немає відпочинку у війни. Є тільки ротація у захисників. Ви на яке число квиток придбали?
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27.12.2022 12:41 Ответить
люди після початку війни не стали заліними роботами,і їм також для продовження ефективної роботи потрібен невеликий відпочинок,у людей не зникли їх потреби,і якщо у них є можливість то вони їдуть і відпочивають хоч трохи
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27.12.2022 12:44 Ответить
На яке число вам взяли квиток,бо ви регулярно підтримуєте цю маячню?
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27.12.2022 12:47 Ответить
Який квиток? Я взагалі квитки ніякі не брав,а якщо б і взяв то це суто моє діло, і якщо по вашому рахунку це маячня,то це не означає що у когось не може бути інша думка
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27.12.2022 12:48 Ответить
Оплачена думка. Круто.
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27.12.2022 12:52 Ответить
обгрунтуйте
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27.12.2022 12:54 Ответить
Я дивлюсь, сидячи в Німеччині, дуже зручно повчати людей в Україні, як вони мають 24/7 без перепочинку працювати, бо ж ВІЙНА! А давайте ви повернетесь сюди і покажете нам приклад, як треба їбашить невпинно 24/7, давайте? Поживете трошки під обстрілами, посидите в темряві й холоді, а потім будете повчати нас, що відпочивати нам не треба!

Навіть у військових є ротація. Люди не залізні, психіка не витримує. Трошки відпочити і назад - нічого тут паганого немає. Економіка має працювати. Ресторанний бізнес, туристичний бізнес, увага увага, це теж економіка, це теж робочі місця і податки.
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27.12.2022 13:08 Ответить
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27.12.2022 13:11 Ответить
багато чого є під час війни - є ДРГ які гинуть повним составом і є ті які їх ворогу здають.
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27.12.2022 12:50 Ответить
Батальйон "Монако" устав , їм треба трошки освіжитись , подихати свіжим карпатським повітрячком.
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27.12.2022 12:29 Ответить
Батальйон Монако буде дихати у Куршавелі.
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27.12.2022 12:44 Ответить
Чудовий Єкспрес, навіть втікачі з Німеччини нам заздрять.
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27.12.2022 12:43 Ответить
Нравится идея.
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27.12.2022 13:01 Ответить
 
 