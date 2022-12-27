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Тайвань на фоне напряжения с Китаем увеличил срок военной службы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,тайвань

Обязательная военная служба на Тайване будет увеличена с 4 месяцев до 1 года. Это делают, чтобы усилить боеготовность региона против потенциальных атак Китая.

Изменения начнут действовать 1 января 2024 года, сообщила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Укринформ.

Цай Инвэнь также пообещала увеличить месячную зарплату призывников с текущей начальной зарплаты в 6 510 тайваньских долларов (212 долларов США) до 26 307 тайваньских долларов (856 долларов США) для покрытия их основных ежедневных расходов.

Ожидается, что решение коснется призывников, родившихся 1 января 2005 года и позже. Решение об увеличении срока военной службы на Тайване было принято после того, как Цай Инвень провела встречи в Офисе главы администрации с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения экономической и национальной безопасности Тайваня после месяцев дискуссий на фоне российского вторжения в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны готовиться к вторжению Китая на Тайвань, - адмирал США Гилдей

Эксперты, однако, предупреждают, что реализация программы может быть сложной, учитывая нехватку офицеров на Тайване для обучения призывников, а также нехватку ресурсов и средств, необходимых для расширения режимов обучения.
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Топ комментарии
+4
Оно вчора вже одні такі герої з південної кореї показали, на що витрачали гроші американців - і безпілотника збить не змогли, і літака свого роздовбали. ******* позоріще. І це враховуючи що Сеул знаходиться на такій мізерній відстані від кордону з **********, що ******** туди ствольною артою без проблем закидатимуть, без всяких там балістичних ракет і безпілотників. Я б на місці міністра оборони південної кореї вже б застрілився, маючи такий результат своєї діяльності.
Якщо маєте дегенерата-сусіда, ********* на голову, треба мати гарну професійну армію, а не думати, що можна відпетляти, будуючи асфальт і катаючись на лижах.
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27.12.2022 12:22
+1
Китайський плакат 1970 року. "Обов'язково звільнимо Тайвань!" 一定要解放台湾!

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27.12.2022 13:03
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Чому можна навчити військовослужбовця за 1 рік?
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27.12.2022 11:55 Ответить
За пів року в совецькій учєбці з мене зробили машину-сержанта.
І це в совецькій!
В Тайвані термін служби був 4 місяці.
Це було лише навчання солдата.
Підвищення терміну служби на Тайвані це, передусім збільшення армії.

Тайванський уряд готується до агресії, а не майських шашликів
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27.12.2022 13:31 Ответить
Спасибо бабушке Пелоси от всех молодых тайваньцев.
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27.12.2022 12:17 Ответить
а дедушка сі нє прі дєлах?
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27.12.2022 13:33 Ответить
Оно вчора вже одні такі герої з південної кореї показали, на що витрачали гроші американців - і безпілотника збить не змогли, і літака свого роздовбали. ******* позоріще. І це враховуючи що Сеул знаходиться на такій мізерній відстані від кордону з **********, що ******** туди ствольною артою без проблем закидатимуть, без всяких там балістичних ракет і безпілотників. Я б на місці міністра оборони південної кореї вже б застрілився, маючи такий результат своєї діяльності.
Якщо маєте дегенерата-сусіда, ********* на голову, треба мати гарну професійну армію, а не думати, що можна відпетляти, будуючи асфальт і катаючись на лижах.
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27.12.2022 12:22 Ответить
А то у нас Міга не розбили, полюючи за шахедами?
А корейці, між іншим, розумні люди, не F16 ганяли, а легкий гвинтовий навчально-бойові літак.

Ви за Півд. Кореї не партесь,
за гундосика та кротівню в ОПі потурбуйтесь
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27.12.2022 13:38 Ответить
Ну, ви молодець, зрівняли країну, якою опікується США, і яка має економічний рівень, якого Україна навряд чи досягне і за 20 років вливання західних інвестицій, з країною, яку 16 років грабували проросійські ******** і максимально наближені до них особи.
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27.12.2022 13:42 Ответить
Спецназ США держит Тайвань нехило,Пелоси потому и прилетала, чтобы успокоить тамошних спецов...и руководство...просто так ничего не происходит случайно...😝🇱🇷
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27.12.2022 12:36 Ответить
Китайський плакат 1970 року. "Обов'язково звільнимо Тайвань!" 一定要解放台湾!

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27.12.2022 13:03 Ответить
 
 