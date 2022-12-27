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Украина вернула тела 42 павших защитников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 86 говорится в сообщении.
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ольга гусева 586d9792
показать весь комментарий27.12.2022 14:53 Ответить Мне нравится 17
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