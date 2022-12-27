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Украина вернула тела 42 павших защитников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 86 говорится в сообщении.

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Нехай спочивають з миром, наші хлопці! Велика втрата для всієї країни, втрачаємо кращих! Герої не вмирають!
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27.12.2022 14:53 Ответить
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27.12.2022 15:03 Ответить
Земля им пухом
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27.12.2022 15:03 Ответить
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27.12.2022 15:21 Ответить
 
 