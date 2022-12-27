Украина вернула тела 42 павших защитников

В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 86 говорится в сообщении.

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