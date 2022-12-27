РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15201 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
2 199 2
минирование (1408) море (361) Николаевская область (1869)

В Николаевской области взорвалась мина, прибившаяся к берегу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

В Николаевской области в районе села Коблево взорвалась морская мина, которую прибило к берегу.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Вражескую мину обнаружили полицейские сегодня в Коблево. К берегу ее прибило из-за шторма, и она взорвалась. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Шайхет.

Также он добавил, что таких опасных предметов очень много, поэтому нужно быть бдительными и не подвергать себя и своих близких опасности.

Также читайте: В Одесской области уничтожили якорную мину, которую вынесло к берегу
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миколаїв - колись бичків там тягав з дядькою і відпускав...
показать весь комментарий
27.12.2022 15:26 Ответить
Я в Коблеві був останній раз в 2019 Готель Кристал і поряд смачно готують в ресторанчику «У Бабушок»
показать весь комментарий
27.12.2022 15:35 Ответить
 
 