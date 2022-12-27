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Создания необходимой наступательной группировки в Беларуси не наблюдается, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Пограничники на сегодняшний день не отмечают создания в беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории рб.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Создание необходимой наступательной группировки, которая бы была готова по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории беларуси, не отмечается. беларусь и россия постоянно нагнетают ситуацию... путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений, в т.ч. маневрами по перемещению техники, проверки боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", - сказал представитель ГПСУ.

Он заверил, что пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, которые усиливают границу с беларусью, готовы к развитию событий.

По словам Демченко, Государственная пограничная служба нарастила оборонные позиции по линии государственного рубежа и пограничью, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что подразделения Сил обороны постоянно отрабатывают меры взаимодействия. Проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотники. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с беларусью, от Волыни до Черниговской области.

"Украина хорошо понимает, что россия всячески пытается втянуть беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", - подчеркнул Демченко.

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Топ комментарии
+22
Не той, коли орки вторглись з Криму - там командував зовсім інший. Цей навпаки з'ясував коли буде вторгнення та повідомив всі війська. Наєв знає що робити.Завжди знає і робить.
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27.12.2022 18:38
+16
Ні, це той що привів війська у повну бойову готовність
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27.12.2022 18:41
+13
Віримо в ЗСУ!
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27.12.2022 18:51
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Правила форума Совет форумчан
А когда полезут скажут вот блин просрали .
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27.12.2022 16:20 Ответить
🤡

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27.12.2022 16:22 Ответить
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27.12.2022 16:24 Ответить
Северный участок контролирует генерал-лейтенант ЗСУ Сергей Наев...недавно был там...,провел типа учения... слаженность войск и логистику...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱
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27.12.2022 16:40 Ответить
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27.12.2022 17:18 Ответить
Не той, коли орки вторглись з Криму - там командував зовсім інший. Цей навпаки з'ясував коли буде вторгнення та повідомив всі війська. Наєв знає що робити.Завжди знає і робить.
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27.12.2022 18:38 Ответить
Ні, це той що привів війська у повну бойову готовність
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27.12.2022 18:41 Ответить
Ага... Вони дєлають від шо бульбу садять...
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27.12.2022 16:58 Ответить
перед 24 2 2022 г ,вопреки всем предупреждениям , разведок Мира , долбили все одно и тоже , что ударных группировок нет
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27.12.2022 17:09 Ответить
Так їх тих групіровок і не було-були просто колони бронетехніки,без тилів,госпіталів,по 2 комплекта *********** на техніку,без пайків і т.п.
Частина взагалі були не військовослужбовці,а росгвардія в вигляді ОМОНу з різних місць РФ.
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27.12.2022 17:22 Ответить
Віримо в ЗСУ!
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27.12.2022 18:51 Ответить
Разом до Перемоги... Слава Україні !!!
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27.12.2022 18:53 Ответить
Перемога за нами! Слава Україні !
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27.12.2022 19:54 Ответить
Це той хто весь час з Україною і народом!
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27.12.2022 20:04 Ответить
Перед війною теж не бачили "ударних групіровок"!
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27.12.2022 20:27 Ответить
Північний участок кордону України, завдяки грамотним та професійним діям керівництва ЗСУ по обороні - зараз є неприступною фортецею для ворога.
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27.12.2022 20:38 Ответить
«Не спостерігаються, знову не спостерігається - вони наступають, ах вони такі підступні та безпринципні тварини, пішли без оголошення війни, обстановка складна!»
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27.12.2022 21:26 Ответить
 
 