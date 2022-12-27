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Путин запретил продавать нефть странам, введшим предельную цену

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта,ембарго

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на ввод потолка цен на нефть: запрещена продажа российских нефти и нефтепродуктов странам, прописывающим в контрактах потолок цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации граничной цены", - говорится в документе.

Заявлено, что указ был введен в связи с недружественными действиями США и их союзников, а также с целью защиты национальных интересов.

Документ вступает в силу 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. Ограничения на экспорт российской нефти действуют с 1 февраля, дату запрета на поставку нефтепродуктов Путин поручил определить правительству.

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Напомним, ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок по морскому пути, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для ее поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.
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Топ комментарии
+29
Козлорылые сами себе введут эмбарго вместо безхребетных европейцев...
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27.12.2022 19:42
+26
Люди, яким приносить задоволення марширувати під звуки маршу, отримали головний мозок дарма, вони цілком могли б обійтися лише спинним.
Альберт ЕЙНШТЕЙН
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27.12.2022 19:39
+24
Ето все равно что в тебя брослили говном а ты его размазал себе по лицу назло врагам. В чем смыл запрещать продажу нефти тем кто ее и не собирается покупать по цене выше обозначенной?
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27.12.2022 19:47
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Люди, яким приносить задоволення марширувати під звуки маршу, отримали головний мозок дарма, вони цілком могли б обійтися лише спинним.
Альберт ЕЙНШТЕЙН
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27.12.2022 19:39 Ответить
Козлорылые сами себе введут эмбарго вместо безхребетных европейцев...
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27.12.2022 19:42 Ответить
Чому?) Европа тому і ввела потолок і налог на груз хто хоче купувати в обхід рф ...
Мене взагалі дивує рф вона завжди щось забороняє коли вже і так заборона
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27.12.2022 20:07 Ответить
вас дивує "а я и так сам не хотел" ? 😂

коли посилають на буй
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27.12.2022 21:13 Ответить
Ті країни, і т.ч. "безхребетні європейці", які ввели стелю цін, вже прийняли для себе й ембарго
так що путя надуває щоки тільки для своїх дурних кацапів 😂
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27.12.2022 21:11 Ответить
дебил учи мат часть - Европа все правильно делает - сама не покупает а потолок уже понизил кацапскую нефть до 40$
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27.12.2022 22:48 Ответить
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27.12.2022 19:43 Ответить
П'ять балів 😁
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27.12.2022 20:48 Ответить
И шо толку? Кто мешает покупать туркменскую нефть, кыргызскую, азербайджанскую? Кацапы элементарно перемаркируют свою нефть под эти страны, а абсолютно все страны ЕС без единого сомнения и лишних вопросов будут ее покупать.

Не надо писать новости, что там кацапская нефть по 40 долларов за баррель торгуется. Они вполне могут и смогут в будущем торговать под чужим флагом и даже если это легко вскрыть, то задержка в бюрократии будет по 3 месяца на каждый случай, то есть бесконечно долго.

Вот когда трубы лопнут, а танкеры обоссутся и пойдут на дно, вот тогда санкции по-настоящему заработают. И еще есть вышки, заводы разные, электроэнергия, необходимая портовой и насосной инфраструктуре, которая даже может пропасть. Эти санкции как надо работают.
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27.12.2022 19:44 Ответить
Досить сильно треба буде попітніти лаптеногим, щоб з їх сраної нафти Юралс зробити щось подібне до Азері лайт.
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27.12.2022 20:15 Ответить
заводи заточені під конкретну жижу.
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27.12.2022 21:21 Ответить
Елементарно? Ти дуже кумедний персонаж. Походження нафти дуже просто перевіряється.
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27.12.2022 20:28 Ответить
"Уралс" навіть перевіряти не треба, під нього спеціально налаштовують нафтоперегонне обладнання, бо сама гівняна нафта
😂
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27.12.2022 21:17 Ответить
Вы не понимаете, что такое нефть вообще и росийская в частности. Urals - это не нефть, это смесь. Urals - это не биржевой товар, он никогда не торговался на биржах нигде. Urals - это низкокачественная смесь, которая всегда продавалась с дисконтом к настоящей нефти. Перерабатывать смесь Urals могут далеко не все заводы и страны. Еще зависит от того, для каких целей покупается та или иная марка нефти - для химических заводов, для производства бензина, солярки, авиационного топлива и т.п.
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27.12.2022 21:00 Ответить
+100!
Бензин, який кацапи виробляють з уралсу, не продають в Європі через низьку якість
Продають дизель та мазут, з якого голандці примудряються виробляти якісь нафтопродукти
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27.12.2022 21:19 Ответить
ты просто дятел ватный цена кацапской нефти уже упала.. и девать ее некуда
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27.12.2022 22:50 Ответить
Ето все равно что в тебя брослили говном а ты его размазал себе по лицу назло врагам. В чем смыл запрещать продажу нефти тем кто ее и не собирается покупать по цене выше обозначенной?
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27.12.2022 19:47 Ответить
Той випадок коли іпануті понти дорожче грошей.
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27.12.2022 19:53 Ответить
Следующим шагом путлера будет харакири над своим членом, порубав его на пятаки и обеспечить ******************* резерв рабссеи...
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27.12.2022 19:53 Ответить
На зло бабке и отморозят уши..
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27.12.2022 19:53 Ответить
Отморожу уши - врагам на зло .?? . Суто - кацапський менталітет . .
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27.12.2022 19:54 Ответить
Самоэмбарго, однако!
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27.12.2022 19:56 Ответить
И Газопроводы свои взорвали.
Дебилы!
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27.12.2022 21:23 Ответить
пуйло вирішило помститися, малі всі такі, а воно ще й пітєрське, совдеповське і бункерне. І кому воно зробило гірше? Тільки кацапам, але то їх справа. Головне закінчити мати якісь справи не тільки з пуйлом, а краще зі всіма московитами і назавжди. Через місяць буде мутити і продаватьи нафту під іншими прапорами, скоріше за все - турецькими.
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27.12.2022 19:56 Ответить
А кого колебет заявления Ху&ла?!

Моль, тебя уже нет.
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27.12.2022 20:11 Ответить
Кацапи, давіть ту нафту на кордоні бульдозером, щоб клятому Заходу не дісталася!
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27.12.2022 20:17 Ответить
Не вийде! Треба підпалювати.
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27.12.2022 20:29 Ответить
Так, я зараз вставлю свої пʼять копійок з багато буков.
Епіграф: "бізнес по кацапськи - вкрасти ящик горілки, горілку - продати, гроші - пробухати" (С)
Слідкуйте за руками. Умовно всіх споживачів кацапської нафти можна поділити на дві нерівні категорії: цивілізація (Європа, США, туди ж сунеться Україна etc) і хітрожопі чуваки, яки срали на всіх, аби звонкий шекель капав на карман (Китай (хоча вони кажуть що не такі), Індія і мабудь ще хтось з їх сусідів).
Після запровадження цивілізацією граничної ціни на нафту, хитрожопи видавили з кацапів ціну нижчу, ніж гранична ціна в країнах цивілізації. І кацапи були змушені погодитися, бо нафту ж кудись дівати треба, та і з грошима напряг.
І тут кацапи роблять заяву, що в країни "цивілізації" вони нафту продавать не будуть зовсім. Тобто пропозиція залишається така сама, а платіжоспроможний спрос штучно обмежений керівництвом кацапів.
А тепер ставимо себе на місце хитрожопих індуських пацанчиків і запитуєм себе "почєму би благородному дону нє сбіть цену єще больше?". Кацапам всеодно діватися нікуди. І я думаю це буде темою найближчих перемовин з кацапами .
З.І. Але не все так погано для кацапів. Я сам не читав, але десь хтось з аналітиків писав, що в тому законі є пункт, що якщо дуже треба, то на закон забити і продавати всім. Ось такі "скрєпи".
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27.12.2022 20:34 Ответить
Ви все правильно пишете. 👍
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27.12.2022 20:50 Ответить
Все вірно!
А те "дуже треба" буде нескоро з економічних та політичних причин 😂
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27.12.2022 21:22 Ответить
тоже мне капитан очевидность - это уже произошло Индусы и Турки заламали кацапии руки по нефти и снимают барыши
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27.12.2022 22:53 Ответить
Те, шо заломали до цього законопроекту - то були квіточки. А ось після нього підуть ягідки.
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27.12.2022 22:54 Ответить
в этом в законе есть исключения будут продавать всем кто купит хоть за сколько в ручном режиме
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27.12.2022 22:56 Ответить
ну пусть теперь в жопу себе её засунет по самые гланды!
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27.12.2022 20:51 Ответить
индусы возьмут кацапскую жижу по 35-45$ гууд вольдемар гууд
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27.12.2022 22:54 Ответить
Хто ретельно вивчав історію не тільки політичному сенсі але й економісчну , той ніколи не пройде повз того очевидного факту , що за останні 250 років часу технічного прогресу не було ніколи такого довгого періоду , коли панував тільки один різновид джерела енергії . Але довше за усе панувало вугілля -- більше 100 років . Але зара єдина перевага вугілля Донбасу , що воно перебуває поряд місцем , де його переробляють в енергію . В Сибіру того вугілля стільки й його відкопувати не потрібно . Йди й бери . Усю Сибір можливой (й варто було) освтити , зігріти й збагатити тим вугіллям -- але ж це нікому не потрібно . Зара вугілля товар лише размом з металургією візля місц добутку вугілля .

Тепер , що до головного улеводороду - нафти . Це джерело не тільки енергії але й петрохімії вже пройшло більшисть шляху свого домінування . Й саме цього й лякаються арабські шейхи , що шаленними темпами перевертають свої нафтодолари й освіту , науку й розвиток інфраструктури свої країн . Лакаються не встигнути . Хоча в їх нафта в раза 2-3 краща за серчисту марку Юрал , або парфіністу кавказьку нафту ...

***** тупіший в рази за тих шейхів , воно щиро вірить , що його нафта має якесь сокральне значення й що права на купівлю її є якась "особиста честь" , яку требо йще "заслужити" .

Явний абсолютний телепень в науці й економиці . Але московити крайщого (за інтелектом) правителя й не заслуговують .

Ось в португальців був блескучий Салазар Антоніо в диктаторах . Доктор наук й усе таке ... Більше сусіда генерала Франко протимався -- майже 40 років .
Чубас від ***** вже здриснув . На черзі Хабіббуліна !
Залишаться тувінські шамани -- ось це його рівень .
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27.12.2022 20:53 Ответить
Вічним паливом з часу виникнення людства залишаються дрова...
для барбекю, гриля, шашликів, одним словом, м'ясо посмажити 😂
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27.12.2022 21:26 Ответить
Датчани би з вами посперичалися - в них є вислів "наші ліси оселедець поїв".
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27.12.2022 22:44 Ответить
Верной дорогой идёте, товарисч *****!
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27.12.2022 21:02 Ответить
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27.12.2022 21:12 Ответить
Як доречно, на цьому фоні виглядає пожежа на іракському нафтопереробному заводі! Зараз почнуться співпадіння...
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27.12.2022 21:31 Ответить
У Сралина были штрафбаты Трердохлебова,у путлера Фаршбаты повара Пригожина 💀💀💀👹👹👹🦍🦍🦍
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27.12.2022 21:33 Ответить
На зло мамке отморожу уши.***** такой ****** ************
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27.12.2022 21:56 Ответить
Не знаю, хто як, а я за! Мудрість аж пре! Не продають тим, хто не купує!
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27.12.2022 22:22 Ответить
 
 