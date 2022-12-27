Путин запретил продавать нефть странам, введшим предельную цену
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на ввод потолка цен на нефть: запрещена продажа российских нефти и нефтепродуктов странам, прописывающим в контрактах потолок цен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации граничной цены", - говорится в документе.
Заявлено, что указ был введен в связи с недружественными действиями США и их союзников, а также с целью защиты национальных интересов.
Документ вступает в силу 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. Ограничения на экспорт российской нефти действуют с 1 февраля, дату запрета на поставку нефтепродуктов Путин поручил определить правительству.
Напомним, ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок по морскому пути, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для ее поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Альберт ЕЙНШТЕЙН
Мене взагалі дивує рф вона завжди щось забороняє коли вже і так заборона
коли посилають на буй
так що путя надуває щоки тільки для своїх дурних кацапів 😂
Не надо писать новости, что там кацапская нефть по 40 долларов за баррель торгуется. Они вполне могут и смогут в будущем торговать под чужим флагом и даже если это легко вскрыть, то задержка в бюрократии будет по 3 месяца на каждый случай, то есть бесконечно долго.
Вот когда трубы лопнут, а танкеры обоссутся и пойдут на дно, вот тогда санкции по-настоящему заработают. И еще есть вышки, заводы разные, электроэнергия, необходимая портовой и насосной инфраструктуре, которая даже может пропасть. Эти санкции как надо работают.
😂
Бензин, який кацапи виробляють з уралсу, не продають в Європі через низьку якість
Продають дизель та мазут, з якого голандці примудряються виробляти якісь нафтопродукти
Дебилы!
Моль, тебя уже нет.
Епіграф: "бізнес по кацапськи - вкрасти ящик горілки, горілку - продати, гроші - пробухати" (С)
Слідкуйте за руками. Умовно всіх споживачів кацапської нафти можна поділити на дві нерівні категорії: цивілізація (Європа, США, туди ж сунеться Україна etc) і хітрожопі чуваки, яки срали на всіх, аби звонкий шекель капав на карман (Китай (хоча вони кажуть що не такі), Індія і мабудь ще хтось з їх сусідів).
Після запровадження цивілізацією граничної ціни на нафту, хитрожопи видавили з кацапів ціну нижчу, ніж гранична ціна в країнах цивілізації. І кацапи були змушені погодитися, бо нафту ж кудись дівати треба, та і з грошима напряг.
І тут кацапи роблять заяву, що в країни "цивілізації" вони нафту продавать не будуть зовсім. Тобто пропозиція залишається така сама, а платіжоспроможний спрос штучно обмежений керівництвом кацапів.
А тепер ставимо себе на місце хитрожопих індуських пацанчиків і запитуєм себе "почєму би благородному дону нє сбіть цену єще больше?". Кацапам всеодно діватися нікуди. І я думаю це буде темою найближчих перемовин з кацапами .
З.І. Але не все так погано для кацапів. Я сам не читав, але десь хтось з аналітиків писав, що в тому законі є пункт, що якщо дуже треба, то на закон забити і продавати всім. Ось такі "скрєпи".
А те "дуже треба" буде нескоро з економічних та політичних причин 😂
Тепер , що до головного улеводороду - нафти . Це джерело не тільки енергії але й петрохімії вже пройшло більшисть шляху свого домінування . Й саме цього й лякаються арабські шейхи , що шаленними темпами перевертають свої нафтодолари й освіту , науку й розвиток інфраструктури свої країн . Лакаються не встигнути . Хоча в їх нафта в раза 2-3 краща за серчисту марку Юрал , або парфіністу кавказьку нафту ...
***** тупіший в рази за тих шейхів , воно щиро вірить , що його нафта має якесь сокральне значення й що права на купівлю її є якась "особиста честь" , яку требо йще "заслужити" .
Явний абсолютний телепень в науці й економиці . Але московити крайщого (за інтелектом) правителя й не заслуговують .
Ось в португальців був блескучий Салазар Антоніо в диктаторах . Доктор наук й усе таке ... Більше сусіда генерала Франко протимався -- майже 40 років .
Чубас від ***** вже здриснув . На черзі Хабіббуліна !
Залишаться тувінські шамани -- ось це його рівень .
для барбекю, гриля, шашликів, одним словом, м'ясо посмажити 😂