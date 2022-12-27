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Тарифы на воду (747) тарифы (1807) НКРЭКУ (469)

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду со следующего года

Новости Цензор.НЕТ Экономика

вода,горячая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи со многими факторами неопределенности по планированию финансово-хозяйственной деятельности водоканалов в период военного положения на территории Украины необходимо утвердить тариф на первое полугодие 2023 года и в мае 2023 года департаменту по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода предоставить на рассмотрение Комиссии материалы по корректировке тарифов с учетом актуализированных данных", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Решением Комиссии предусматривается, что в первом полугодии 2023 года тарифы, например, Киевводоканала возрастут с 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (с учетом НДС); Житомирводоканала – с 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Черновцыводоканала – с 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львовводоканала – с 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницкводоканала – с 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

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Топ комментарии
+35
А чому тільки на воду? Ще можна на електроенергію, повітря, каналізацію, землю..., поле діяльності дуже велике і все ще попереду, бо "патріот" гетьманцев повисити цифру в доходах може тільки шляхом підвищення послуг - мацковська школа сівковича.
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27.12.2022 19:51
+33
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27.12.2022 20:05
+31
Як дивно, Зеленський збрехав...
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27.12.2022 20:07
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А чому тільки на воду? Ще можна на електроенергію, повітря, каналізацію, землю..., поле діяльності дуже велике і все ще попереду, бо "патріот" гетьманцев повисити цифру в доходах може тільки шляхом підвищення послуг - мацковська школа сівковича.
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27.12.2022 19:51 Ответить
Треба розуміти, ти, виродку, зі шанців пишеш?
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27.12.2022 20:06 Ответить
Вже готують податок на зняття налічки.
При цьому влада не планує переглядати зарплатню сотнітисячну чінушам, суддям, менеджерам крадіям нафтогазам, Укрпошта, залізницям. Не планує переглядати прихватизації, конфіскацію майна кацапів, порядка на митниці, справедливих податків
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27.12.2022 21:01 Ответить
Вода в крані має в 3,5 рази перевищення від верхньої межі при стандартам по жорсткості. Вода настільки брудна, що за тиждень, набрана в ванну про запас вода, починає квітнути. Вартість доочистки цієї води зворотнім осмосом мені обходиться вже більше ніж 1,5 грн. за літр, це вартість мембрани, картриджів, електрики для насоса, бо тиск такий що система не працює, треба доказувати. Вода наступи брудна, що прийшлося додати ще 2 колби з фільтрами для попередньої очистки і часто їх міняти, бо там просто болото. І за це піднімати ціни?
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28.12.2022 00:22 Ответить
добродії шостого розряду..
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27.12.2022 19:56 Ответить
Війна війною, а в кеш баригам виходити таки треба... Почекайте, сученьки, дійдуть і до вас руки!
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27.12.2022 19:56 Ответить
А не боятся ублюдки из НКРЭКУ висеть не киевских каштанах, вместе со своими зеленожопыми хозяевами? До Ростова ,точно ,не успеют добежать в период военного времени!
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27.12.2022 19:57 Ответить
На каштане в первую очередь нужно того, кто создал это НКРЕКП, превысив свои полномочия.
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27.12.2022 20:02 Ответить
Ну да, ну да, это Порох во всем этом ******** виноват! И настоящая его хфамилия ЗЕЛЕНОЖОПЫЙ ДЕРЬМАК!
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27.12.2022 20:06 Ответить
Если тебя устраивало то, что было создано именно такое НКРЕКП, то не плачь что повышаются тарифы.
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27.12.2022 20:10 Ответить
Придурку, то як звинувачувати винахідника кухонного ножа у вбивствах. Проблема не в ножі, а в тому, хто ним користується, дебіле.
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27.12.2022 20:20 Ответить
Изобретатели фиговы, вы уже так на изобретали, что Украине от ваших изобретений...
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27.12.2022 20:42 Ответить
Йди *****, придурку. До речі, дебіле, НКРЕ створено указом президента Януковича 23 листопада 2011 року.
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27.12.2022 20:48 Ответить
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27.12.2022 19:59 Ответить
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тарифи на комунальні послуги цієї зими не змінюватимуть, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3389693
Хтось піздить.
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28.12.2022 01:55 Ответить
Зустрів:

У Львові воду помпують за сотні кілометрів - зі Стрия і Золочева. Новий тариф на водопостачання і водовідведення - 29 грн/м.куб. В Тернополі водосховище в центрі міста - тариф 44 грн/м.куб плюс абонплата і куби, які водоканал добавляє в платіжки зі стелі. І морди у виродків не потріскають... Але ж "зарплати" в 30-50 тисяч треба з чогось тим виродкам платити.
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27.12.2022 20:04 Ответить
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27.12.2022 20:05 Ответить
Тобто виходить президент і його слова ні про що.До кінця війни і 6 місяців по ній тарифі заборонено підвищувати.
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27.12.2022 20:05 Ответить
Як дивно, Зеленський збрехав...
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27.12.2022 20:07 Ответить
А коли він придержувався слова ?
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27.12.2022 20:07 Ответить
Але ж не втік!
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27.12.2022 20:10 Ответить
У меня знакомый учитель 4 тысячи долларов получает. Правда, он живет в США
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27.12.2022 20:12 Ответить
Зато Ленка скумбрию покупает по 8 гривен, а Коля Каклета мясо - по 20 !
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27.12.2022 20:15 Ответить
в сша на такие деньги не проживешь
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27.12.2022 22:04 Ответить
Доречно. Українці не мушать сплачувати як лохи...
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27.12.2022 20:10 Ответить
похоже олигархат массово переезжает в житомир...
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27.12.2022 20:08 Ответить
та не... судя по расценкам как для них...так они там уже живут ))))
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27.12.2022 20:40 Ответить
точно...нэуважный я,не просчитал.
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27.12.2022 20:43 Ответить
'' у зв'язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів''-зате з цінами вони зразу визначилися!
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27.12.2022 20:13 Ответить
оплєскі! оплєскі!
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27.12.2022 20:18 Ответить
А КАК ЖЕ АГРАРИИ ? это сколько же будут стоить овощи и фрукты? а их поливать нужно , пошли на писю , просверлю скважину втихоря .
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27.12.2022 20:20 Ответить
Яка радісна новина! Це - перемога, не інакше
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27.12.2022 20:37 Ответить
Сльози душать, коли читаю про водоканали... - "У зв'язку з багатьма факторами невизначеності..."
Всі українці як сир у маслі, і тільки водоканали жебракують.
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27.12.2022 20:38 Ответить
Це фейкова і незаконна шарага, її рішення нікчемні.
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27.12.2022 20:41 Ответить
и это ж они еще не начинали.... повышать тарифы и "доставки" и абонплаты...
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27.12.2022 20:41 Ответить
ну зато стокилограммовые тётки из даунбасса приходят зырить на на наши счётчики...абы дэушки не перетрудились...вот как они моментально устраиваются на блатные работы?рыжий дбайе..
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27.12.2022 20:50 Ответить
ну вот ответ на все ваши (наши) претензии - их жеж попробуй прокорми))))) надо повышать! ))))
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27.12.2022 21:03 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна...
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27.12.2022 20:55 Ответить
Интересно было бы увидеть всю калькуляцию... Бакс за куб??? Если я правильно понимаю, то в США 55-60 центов за куб? Зарплаты сравнивать не будем?
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27.12.2022 21:06 Ответить
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27.12.2022 21:22 Ответить
"подарки под елочку" от ЗеКоманды... а чего еще можно было ожидать от этого зеленого сброда?
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27.12.2022 21:31 Ответить
Там де я проживаю, водопостачання та водовідведення 74 грн за куб
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27.12.2022 21:33 Ответить
То, напевно, з Марса ту воду помпують і назад на Марс каналізацію відводять? Хоча, в Тернополі реально те ж саме. Якщо взяв 4 куби по 44, добавили зі стелі ще 2 по 44, плюс 30 грн абонплата... те ж саме виходить, курва...
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27.12.2022 21:53 Ответить
Тощо піднімають ціни це погано - але складається враження що у всіх коментаторів або басейни або городи з худобою.
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27.12.2022 22:10 Ответить
Підвищення ціни на холодну воду автоматично підвищить ціну на гарячу воду, а також на всі товари, у виготовленні яких "бере участь" вода - в першу чергу продукти. Тобто почнеться чергове зростання цін, а отже і інфляція. Чи може ви з тих людей, що думають в стилі "в мене нема авто, а отже мені пофіг на здорожчання палива"?
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27.12.2022 22:34 Ответить
А що таке "гаряча вода" - просто багато людей не бачили цієї води багато років бо навіть якщо і було централізоване опалення то вода гаряча була і то не завжди тільки в опалювальний сезон( гріти воду на газовій плитці а потім носити і не ошпаритись вибачайте задоволення ще таке ) , а от що підприємств вибачайте я не знаю чи в них однакові тарифи з населенням чи ні.
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27.12.2022 22:58 Ответить
і то не завжди тільки в опалювальний сезон - і то навіть в опалювальний сезон не завжди гаряча вода була
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27.12.2022 23:01 Ответить
Як союз розвалився, так й зникла гаряча водичка в кранах - в деяких містах. А до цього гаряча вода була круглий рік! Зима чи літо, то не мало значення. Вона була навіть коли вже світло почали вимикати на годину й 50 хвилин зранку й ввечері. Це вже 90-ті роки. Набереш, пам'ятаю, повну ванну гарячої водички, тільки залізеш у ту воду, а тут раз й світло вимкнули)) Весело, коротше, було)) Але в деяких містах була взагалі й холодна, й гаряча водичка тільки по 3-4 години зранку й ввечері) От з тих 3-4-х годин майже 2 години не було світла)) Тоді, правда, й пральних машинок-автоматів практично ні в кого не було))
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28.12.2022 14:12 Ответить
Миколаїв вже 8 місяців " пьє" солону воду з лиману. У людей вийшли з ладу пральні машини, бойлери, металеви крани просто розсипались - і тариф - 35 гривень за куб. І ні один чиновник-мракобес не сказав - як шо якість води не відповідає стандарту, то поки тариф потрібно зменшити. А з цим підвищеням тарифу буде просто жопа - вода буде ще солонкуватою років з 2 - так сказав мер міста. Місто у 19 році віддало десь 80 відсотків за членограя. Дебіли.
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27.12.2022 22:11 Ответить
Це вже кінець епохи бідності, чи ще ні? Що скажуть 73% зебільні?
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27.12.2022 22:43 Ответить
Понятно до более ,до окончание войны, с повышением тарифов , сам застрелишься.
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28.12.2022 00:00 Ответить
надо применять законы военного времени и не смотреть на этих крэков, срэков кем бы они ни назначались, хоть и гнусавым... пора гнусавого спрашивать напрямую - ты шо, ты зачем, ты почему... от назначения послиц до ...
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28.12.2022 07:18 Ответить
Война идёт ,люди ели на еду деньги добывают а эти ублюдки думают только о том как карман свой наполнить , ничего не меняется , пора просто на первую линию отправлять депутатов и их детей.
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28.12.2022 11:39 Ответить
Народ жебраки, а ці все підвищують. А потім вони прийдуть за нашими квартирами...
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28.12.2022 21:03 Ответить
 
 