НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду со следующего года
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи со многими факторами неопределенности по планированию финансово-хозяйственной деятельности водоканалов в период военного положения на территории Украины необходимо утвердить тариф на первое полугодие 2023 года и в мае 2023 года департаменту по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода предоставить на рассмотрение Комиссии материалы по корректировке тарифов с учетом актуализированных данных", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.
Решением Комиссии предусматривается, что в первом полугодии 2023 года тарифы, например, Киевводоканала возрастут с 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (с учетом НДС); Житомирводоканала – с 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Черновцыводоканала – с 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львовводоканала – с 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницкводоканала – с 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.
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При цьому влада не планує переглядати зарплатню сотнітисячну чінушам, суддям, менеджерам крадіям нафтогазам, Укрпошта, залізницям. Не планує переглядати прихватизації, конфіскацію майна кацапів, порядка на митниці, справедливих податків
Хтось піздить.
У Львові воду помпують за сотні кілометрів - зі Стрия і Золочева. Новий тариф на водопостачання і водовідведення - 29 грн/м.куб. В Тернополі водосховище в центрі міста - тариф 44 грн/м.куб плюс абонплата і куби, які водоканал добавляє в платіжки зі стелі. І морди у виродків не потріскають... Але ж "зарплати" в 30-50 тисяч треба з чогось тим виродкам платити.
Всі українці як сир у маслі, і тільки водоканали жебракують.