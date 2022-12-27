РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15935 посетителей онлайн
Новости Общество
6 941 32
Данилов (1057) Путин (29860) УПЦ МП (1456)

"Путин - сатана": Данилов посоветовал УПЦ МП быть честными со своими прихожанами

Новости Цензор.НЕТ Общество

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что церковь не может скрывать свою принадлежность к Московскому патриархату, комментируя решение Конституционного суда признать конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, после начала большой войны РФ против Украины, общество будет требовать справедливости.

"Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях РФ молятся за то, чтобы убивали наших солдат и благословляют на убийства. Как люди могут вообще смотреть в глаза после этого", – сказал Данилов.

Он упомянул обращение наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), который призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории храмы за Украинской православной церковью Московского патриархата и заявил, что тот сначала должен "обратиться к своей совести".

Также читайте: Украина имеет полную информацию о поставках Ираном дронов для РФ, - Данилов

"Поймите, что вы делаете. Зачем вы скрываете свои названия? Это несправедливо. Человек, который приходит к Богу, должен понимать, в какой храм идет. Если не имеете отношения к Москве, то скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно", – резюмировал секретарь СНБО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Пане Данілов, ці консерви зараз будуть згодні казати все що завгодно, аби спробувати тут залишитися
показать весь комментарий
27.12.2022 21:44
+16
***** сатана ,а Московские вонючие попы,его черти
показать весь комментарий
27.12.2022 21:43
+14
показать весь комментарий
27.12.2022 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** сатана ,а Московские вонючие попы,его черти
показать весь комментарий
27.12.2022 21:43 Ответить
Це виродок з очами каналізаційної миші, яку на скрепах колись трахнув стерх.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:43 Ответить
Пане Данілов, ці консерви зараз будуть згодні казати все що завгодно, аби спробувати тут залишитися
показать весь комментарий
27.12.2022 21:44 Ответить
Не скажуть!
Я "свого", мікрорайонного, мацкальського попа тиснув чи молиться за кирюху?
Крутився як уж, а не сказав що не молиться

Криве слова проти гундяя для мацкальських попів страшніше за"анал табу" 😂
показать весь комментарий
27.12.2022 21:49 Ответить
Взагалі-то правильно "Путін *****", а сатана - це Гундяєв.
показать весь комментарий
27.12.2022 21:46 Ответить
тому що сатанатом є вся оця феесбешна організація під шифром "рпц".
показать весь комментарий
27.12.2022 21:47 Ответить
е нє. друже.АНТИХРИСТ ОДИН-КУЙЛО ВСІЯ РАБСЄЇ.А всі решта є його слугами включаючи ,Гундяя, шефа церкви антихриста куйла мацковского, сатанату "всія рабсеї"
показать весь комментарий
27.12.2022 21:55 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2022 21:51 Ответить
Больше напоминает не фреску, а книжную миниатюру, из какого-то итальянского рукописного лечебника.
показать весь комментарий
27.12.2022 22:50 Ответить
Практически все источники в сети указывают: Кафедральный собор Вероны (Италия). Фреска "Похороны Сатаны", XIV век.
показать весь комментарий
27.12.2022 23:00 Ответить
Та він звичайний касапський *****... хоча не так - незвичайний касапський *****..
показать весь комментарий
27.12.2022 21:58 Ответить
Давайте лучше поговорим о новом названии этой ФСБ-шной помойки.
показать весь комментарий
27.12.2022 22:05 Ответить
Філіал фсб. Нічого особливого.
показать весь комментарий
27.12.2022 22:16 Ответить
Скажи это своему луганскому корешу Сергею Гайдаю. У него этих грамот от РПЦ за спонсорство... И орден имеется, от 2017 года.
показать весь комментарий
27.12.2022 22:30 Ответить
Данілов,а ти їм Сцивоху постав патріархом-бовтається ж бовдур без діла.Таким був "радником" у тебе,замість бойового генерала Кривоноса.
показать весь комментарий
27.12.2022 22:33 Ответить
Он подарил 9 колец лидерам СНГ, а одно себе оставил. Может он Саурон?
показать весь комментарий
27.12.2022 22:37 Ответить
Интересно, а Данилов уже перекрестился в УПЦ или так и ходит под МПЦ?
показать весь комментарий
27.12.2022 22:42 Ответить
Пане, УПЦ це таж сама РПЦ. В Україні одна легітимна церква - ПЦУ, яка отримала Томос, відновлення Автокефалії Київської митрополілії. Звичайно ще є Греко-Католики. УПЦ МП -філія російської церкви і має в нас називатися Російська Православна Церква в Україні а не ховатися за назвою Українська Православна Церква.
показать весь комментарий
28.12.2022 10:44 Ответить
Игорь Тальков что в воду глядел...
Покажите мне такое дерьмо

Где блаженствует фюрер

Где назад означает вперед
И наоборот,не вращайте Глобус...
Такого дерьма и Шизофреника

Не отыскать...🦍👹💀
показать весь комментарий
27.12.2022 23:00 Ответить
Ху#ло - сатана, попівня УПЦ МП - чорти!
показать весь комментарий
27.12.2022 23:16 Ответить
баклана сюди негайно на розібратися з тими чортами!
показать весь комментарий
28.12.2022 02:11 Ответить
Складне завдання поставив Данилов фсбістам в рясах. Якщо визнають бункерного сатаною, то гундяєв автоматично стає Вельзевул, а вони самі рогатим в рясах.

Вельзевул - володар демонів, друга фігура в Пеклі, найближчий соратник і співправитель Сатани-Люцифера. Вельзевул настільки високопоставлений і могутній, що його нерідко приймають за верховного вождя пекельних сил замість Сатани.
показать весь комментарий
27.12.2022 23:59 Ответить
Вірніше, це не завдання. Це умова визнати ху*ла сатаною і підписати собі вирок.
показать весь комментарий
28.12.2022 00:03 Ответить
Выгнать их из всех храмов по любому поводу. Если повада не найдется-его нужно создать. Они ведь как были так и бутуи=т ФСБшными агентами
показать весь комментарий
28.12.2022 01:28 Ответить
Те що Пуйло - демон ще 3 роки тому проголосив шаман Габишев. Але як відомо, проти демонів є лише один засіб - щира молитва. І ось у війні проти демона, українським монахам забороняють молитися. Те ж саме роблять і окупанти, знищуючи переважно храми Української Православної Церкви. Замість зброї - молитви, залишають політичні гасла сектантів і єретиків. І з цього ще радіють... Це може здаватися смішним, але демон Пуйло вже накарбував 9 кілець Саурона, та навколо Пуйлостану натикав пірамід. І якщо поєднати ці події, наслідки вбачаються не такими веселими.
показать весь комментарий
28.12.2022 01:33 Ответить
Якщо не маєте стосунку до Москви, то скажіть, що Путін - це сатана, тоді буде чесно", - резюмував секретар РНБО.
А Пуйло і зовні схоже:

показать весь комментарий
28.12.2022 03:31 Ответить
*** і чому я такої ***** не чув від Пастора? аааа,бо той більше часу проводи на полігонах ,от і не мав коли розбиратись в сортах кацапського лайна,а судячи по кількості висерів зоотехніка,зайнятися йому реально нічим...
показать весь комментарий
28.12.2022 04:35 Ответить
Блин, они что? компанию по десакрализации эфэсбэшного, змеиного кубла, не могут нормально провести? Несут всякую пургу, и только еще больше запутывают тех, кто хотел бы вырваться с этого порочного круга. Там, в эфэсбэшных сетях, этой московской церкви, ведь, много тех, запутавшихся, кто просто хочет жить как все. Там реально внутри идет слежка, как кто себя ведет. Как-то признавалась одна женщина, с обычного села, ходящая к этим попам московского разлива, что, однажды, попыталась не пойти на какое-то запланированное мероприятие, так (смотрящая) сразу же напомнила: "Ты! шо там...!" Выпасть из любого коллектива, для совка - это трагедия. И уж поверьте, что гебнявые и их церква знает, как с этим бороться.
показать весь комментарий
28.12.2022 07:00 Ответить
московські попи в Україні відмовляються змінювати назву своєї секти: які наслідки матимуть в УПЦ/мп через рішення КСУ Судді-доповідачі наголосили, що такому вердикту сприяло рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ільїн та інші проти України", де констатували: таке обмеження прав є виправданим.
У Конституційному суді України впродовж майже трьох років не могли дійти згоди чи відповідає усім необхідним нормам законопроєкт, проголосований народними обранцями ще у 2018 році. Напередодні ж повідомили: все законно.
"Право на віросповідання не є абсолютним правом і Конституція України дозволяє запроваджувати обмеження на умовах, які зазначені у Конституції. Отже, держава може втручатися в індивідуальне право на віросповідання", - зазначив суддя Конституційного суду України, виконуючий обов'язки Голови КС Сергій Головатий.
А ще в КСУ визнали: з ухваленням рішення затягнули. Закон визначає шість місяців. Формально - суддям бракувало голосів для ухвалення рішення. Та справжня причина - зовсім інша.
"Без згоди судді-доповідача голова суду не може поставити питання на порядок денний. Тому так ішло в цій справі довго, бо суддя доповідач не ставив, не пропонував", - розповів С.Головатий, натякаючи на призначену ще у 2018-му році за квотою ВР суддю КС Ірину Завгородню. Яка нещодавно, 07/12., не досидівши дев'ятирічної суддівської каденції, пішла у відставку, і в звязку з чим підготовку справ по її квоті до розгляду було передано іншим членам КС.
У 2020 Завгородня не задекларувала майна на суму понад 615 тисяч гривень, а її чоловік, який до того ж має російське громадянство, став власником столичної квартири за майже 13 мільйонів гривень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції зазначили, що офіційно таких коштів він не мав.
Тож після відставки Завгородньої справа набрала обертів. Рішення суду нарешті є: закон - Конституційний.
Та от в УПЦ мп повідомили: змінювати своєї назви не збираються. "Статутні документи свідчать, що УПЦ (мп) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (мп), її релігійний центр, як і всі органи управління, в місті Києві. Не дивлячись на рішення Конституційного суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви (московського патріархату)", - заявив голова Юридичного відділу УПЦ мп, протоієрей Олександр Бахов.
Та от релігієзнавці з цим не згодні. Бо у законі прописані й інші критерії, яким УПЦ мп аж ніяк не відповідає.
"У статуті московського патріархату є цілий розділ, де чітко прописано про те, що таке УПЦ, яким чином вона керується. Все, що вона приймає - воно все повинне бути погоджене або затверджене у москві, - пояснює релігієзнавець Олександр Саган.
Ще одна ознака - входження представників УПЦ до синоду московського патріархату.
"На сьогодні митрополит онуфрій не вийшов із синоду московського патріархату, але і всі архієпископи і всі архієреї - вони теж залишаються у складі архієрейського собору", - зауважив фахівець.
І від імені усіх цих отців намісник лаври павло звернувся до Володимира Зеленського із проханням залишити Успенський та Трапезний собори Лаври у віданні УПЦ МП. 31 грудня закінчується термін оренди цих святинь на території Верхньої лаври:
"Хочете забрати віру у людей? Хочете забрати останню надію? Не робіть цього".
І Павло вже отримав відповідь на своє звернення. Щоправда, поки від Ради нацбезпеки і оборони.
"Ви до совісті спочатку до своєї зверніться і зрозумійте що ви робите. Нащо ви приховуєте свої назви? Якщо не маєте відношення - відхрестіться, скажіть, що це сатана сидить. Сатана - путін, сатана ще один, який з хрестом ходить - кіріл, чи як його звуть. Ви називайте тоді речі своїми іменами", - наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
А релігієзнавці запевняють: через відмову змінювати назву УПЦ МП може з 1 січня попрощатися ще й з усіма приміщеннями Нижньої лаври. Нагадаю, ще у 2013 році їх передали за безстроковою угодою.
"Небажання перейменовуватися, небажання виконувати норми цього закону зробить ці документи недійсними. Тобто по факту юрособи мають або припинити свою діяльність, або певним чином їхня діяльність буде обмежена. Оренда пам'яток архітектури, землі, рахунки - це юридична економічна діяльність і у разі невиконання законів ця діяльність може бути заблокована", - каже ректор відкритого православного університету Софії-премудрості Георгій Коваленко. Тим паче, що темні аспекти діяльності УПЦ мп на території нашої країни вже кілька місяців невтомно підсвічує Служба безпеки України.

Юрій Пугач, Микола Довгий та Ігор Костюк, "5 канал".
Відеосюжет авторів цього матеріалу - ТУТ
показать весь комментарий
29.12.2022 12:58 Ответить
 
 