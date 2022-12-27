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Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым воинам, трем из них - посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,україни,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил звание Героя Украины пятерым военным, трем из них - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

В частности, согласно указам № 896/2022, №895/2022 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану Ященко Вадиму Юрьевичу, подполковнику Осипенко Алексею Леонидовичу.

Также согласно указам №894/2022, №893/2022, №892/2022 звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил посмертно главному сержанту Носенко Николаю Анатольевичу, полковнику Гаху Роману Васильевичу, полковнику Аллерову Владиславу Юрьевичу.

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після цієї війни буде стільки офіційних Героїв (хай би живими) аніж за століття до цього...
і скільки молодих Героїв полягло без такої шани і поваги...

(та багато лакеїв нізащо отримали медалі і чергові звання)
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27.12.2022 22:26 Ответить
"на війні як на війні" та

"після війни, як завжди..." 😕
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27.12.2022 22:29 Ответить
він хоч руки миє перед нагородженням Героїв після підписання призначення курви послицею в Болгарію? 👿
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27.12.2022 22:26 Ответить
так шановний ви маєте рацію - хвойди в дипломатію ще не попадали
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27.12.2022 22:31 Ответить
 
 