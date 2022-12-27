Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым воинам, трем из них - посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский своими указами присвоил звание Героя Украины пятерым военным, трем из них - посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
В частности, согласно указам № 896/2022, №895/2022 присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану Ященко Вадиму Юрьевичу, подполковнику Осипенко Алексею Леонидовичу.
Также согласно указам №894/2022, №893/2022, №892/2022 звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил посмертно главному сержанту Носенко Николаю Анатольевичу, полковнику Гаху Роману Васильевичу, полковнику Аллерову Владиславу Юрьевичу.
Пожалуйста, подождите...
і скільки молодих Героїв полягло без такої шани і поваги...
(та багато лакеїв нізащо отримали медалі і чергові звання)
"після війни, як завжди..." 😕